Іде активна робота з тими, хто "сумнівається", - нардеп Железняк заявив, що у Раді шукають голоси за відставку Венедіктової
Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні має намір розглянути питання звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Питання про зняття генпрокурора теж буде винесене на найближче голосування. Там буде збір 150+ підписів від депутатів. Поки що активно йде робота з тими, хто "сумнівається", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.
Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.
Сама Венедіктова заявила, що готова покинути свою посаду, але тільки із дотриманням всіх процедур.
Автор: Роман Свиридович
Звісно це не означає, що Венедіктова не заслуговує на відставку, але те, що намічається на її місце - це вже просто покидьок!
https://argumentua.com/print/stati/sprava-ne-v-rmaku
Брехня, цинізм та хамство стали візитною карткою ОП. Це оточення Зеленського вважає всіх навколо дурнями та "терпилами", але з Америкою так не можна. Буде боляче.
Брехня, цинізм та хамство стали візитною карткою ОП. Це вже дорого обійшлося українцям. https://argumentua.com/novini/zelenskii-ma-vir-shiti-tsyu-problemu-spartts-pererakhuvala-zvinuvachennya-proti-rmaka Ультиматум конгресумен США Вікторії Спартц, поставлений Офісу Президента України - "або Єрмак, або підтримка Конгресу США" - був цілком очікуваним. Це оточення Зеленського вважає всіх навколо дурнями та "терпилами", але з Америкою так не можна. Буде боляче.
Список претензій Спартц, адресований українській владі, українцям давно відомий:
- дикий безлад в держуправлінні, та ще в умовах найжорстокішої війни (до речі, багато в чому цим безладом спровокованою);- інфантильно-дикунська кадрова політика Володимира Зеленського, який віддав всі призначення на відповідальні посади в державі включно аж до очільників регіонів голові свого офісу Андрію Єрмаку;- провал у підготовці до великої війни (до неї просто не готувалися!), що вилилося в окупацію п'ятої частини території країни.
Про останній пункт докладніше. Ось як виглядає "а в травні смажитимемо шашлики" від Зеленського.
Під окупацією за лічені дні опинилася територія з населенням майже 10 мільйонів осіб (!)]
На цю тему: https://argumentua.com/novini/lyudina-z-bez-togo-sumn-vnoyu-reputats-yu-spartts-zaklikala-rmaka-p-ti-v-v-dstavku "Людина з і без того сумнівною репутацією": Спартц закликала Єрмака піти в відставку
Ворог захопив чверть орних земель. Дві АЕС (у тому числі - найбільшу в Європі Запорізьку), і лише завдяки героїзму військових та ТРО не захопив Південноукраїнську.
Ворог протягом всього лише доби взяв під контроль усю нижню течію Дніпра, усі порти Азовського та частини - Чорного морів, блокував усі чорноморські порти України.
Ворог досить швидко заповнив дніпровською водою кримські канали.
Ворог без проблем оточив Маріуполь і пізніше полонив чисельно дві бригади найбільш боєздатних українських військ, включаючи легендарний "Азов".
Більшість Чернігівщини, частина Сумщини та Київщини зазнали варварського розграбування - як з'ясувалося, до оборони Київ, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв НЕ ГОТУВАВ НІХТО. Зміцнення і позиції створювалися поспіхом вже після повномасштабного вторгнення, силами військових і територіальних громад, що прийшли їм на допомогу.
Як результат кричущої, злочинної безвідповідальності особисто президента Володимира Зеленського та Офісу Президента (останній цинічно, всупереч передбаченому законодавством скромному функціоналу по забезпеченню роботи президента держави, зосередив в своїх руках необмежену владу) - десятки тисяч убитих цивільних, мільйони українців, які потрапили в окупацію, наївно повіривши владі. Втрата низки боєздатних підрозділів. Безперешкодне захоплення ворогом стратегічних доріг та мостів через Кримський перешийок та Дніпро, втрата низки стратегічно важливих підприємств.
Список далеко не повний, кожна родина, впевнений, вже має власний рахунок не тільки до ворога. Але і до людей, які, володіючи всією повнотою інформації про напад, що готується, попереджені союзниками, навмисне затягували створення ТрО, її озброєння та навчання. А ще - два роки поспіль зривали Держоборонзамовлення, не закупили для армії жодного снаряду, жодної "Стугни", і навіть військової форми, бронежилетів та сухпайків (останніх на складах не виявилося).
В результаті годувати військові частини у зоні бойових дій допомагали та допомагають досі територіальні громади!
І ось на тлі всього цього "Українська правда" повідомляє, що на всіх нарадах у РНБО та президента глава його офісу Андрій Єрмак завжди заперечував можливість нападу росії. Завзято обстоюючи свою думку. Зрозуміло, що така позиція Єрмака була і для ОП, і для "кишенькового" для неї Кабміну, і такої ж РНБО ( незадовго до повномасштабного вторгнення зі складу РНБО було викинуто бойового генерала Сергія Кривоноса, який попереджав про неминучість великої війни з росією!) - була беззаперечною, обов'язковою до виконання та планування усіх подальших кроків у всій владній вертикалі.
Тим часом сама особистість Андрія Єрмака, його біографія унеможливлює його знаходження не те, що на чолі Офісу Президента, а взагалі на держслужбі.
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Син кадрового російського розвідника ГРУ . Помічник депутата-«регіонала» https://argumentua.com/stati/elbrus-tedeev-syn-dvazhdy-sudimogo-papy-rab-dvazhdy-sudimogo-boga Ельбруса Тадеєва , члена організованого злочинного угруповання Бориса Савлохова (докладніше про банду https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-moshenniki-vymogateli-bandity-i-test-bakaya тут , https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-ot-zheny-bakaya-do-bankira-khromaeva тут та тут:
https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-ot-zheny-bakaya-do-bankira-khromaeva Банда братьев Савлоховых. Часть 1 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-ot-zheny-bakaya-do-bankira-khromaeva Банда братьев Савлоховых. Часть 2 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-bandity-sportsmeny-prokuror-posobnik-%C2%ABzurik%C2%BB-khroma Банда братьев Савлоховых. Часть 3 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-osman-askhabov-liberman-karmatskikh-katsenbogen Банда братьев Савлоховых. Часть 4 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-%E2%80%94-poimenno-top-450-boeviki-sutenery-%C2%ABmarukhi%C2%BB-ubiistvo-syna-plyushch Банда братьев Савлоховых.Часть 5 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-dnepropetrovskii-%C2%ABfilial%C2%BB-pervyi-million-banditov Банда братьев Савлоховых. Часть 6 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-krivorozhskii-i-nikopolskii-%C2%ABfilialy%C2%BB Банда братьев Савлоховых. Часть 7 http://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-%C2%ABfilialy%C2%BB-v-dnepropetrovske-vyshgorode-borispole Банда братьев Савлоховых. Часть 8 ).
Тобто Андрій Єрмак, син російського розвідника з доведеними зв'язками з особами з путінського оточення, був ще й помічником (юристом, адвокатом) бандита, який регулярно підтверджував на практиці свій бандитський статус участю у злочинних "розбірках". До того ж бандита, який займає чітку антиукраїнську позицію. Бути протягом трьох депутатських термінів помічником у такої людини - це потрібно мати відповідний «набір» морально-етичних установок, виховання та менталітет.
У 1990-х таких персонажів працівники УБОЗ називали "бандитський викормиш".
Вже тільки наявність цих двох "віх" у біографії мала відрізати А.Єрмаку саму можливість вступити на держслужбу - він не міг і не може пройти спецперевірку СБУ. Але ж він її пройшов, отримавши доступ до найвищих секретів держави!
А все тому, що СБУ очолив інший мерзотник - Іван Баканов, особистий друг президента Зеленського, якому звання лейтенанта надали указом президента тільки для того, щоб він міг обійняти цю високу посаду.
Єрмак не один - за керівництва СБУ мерзотника Баканова спецперевірку пройшов ще один «видатний діяч» з оточення Зеленського - чоловік особистої помічниці президента Марії Левченко заступника міністра внутрішніх справ України https://argumentua.com/stati/podruga-s-dostupom-k-gostaine-kto-oni-mariya-levchenko-i-ee-muzh-brachnyi-aferist Олександр Гогілашвіліл , громадянин рф.
Докладніше про цього шахрая, кримінальника та очевидного агента ФСБ читайте у статті "Аргументу" https://argumentua.com/stati/biografiya-gogilashvili-poshchechina-kontrrazvedke-sbu Биография Гогилашвили - пощечина контрразведке СБУ .
Це лише два приклади профнепридатності Баканова. Недостатньо?
Ось вам третій: заступник самого Баканова - його ж приятель і призначений ним же начальник департаменту внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов сьогодні у розшуку за контрабанду та "у бігах", затриманий у Сербії з валізою золота (буквально), але чи зможе її отримати Україна - велике питання. Наумов мав доступ до "кадрів" у СБУ і тому може легко опинитися в росії. З картотекою на "кадрів", звісно..
На цю тему: https://argumentua.com/novini/ssha-ne-budut-zakrivati-och-na-korupts-yu-ta-proros-iskikh-d-yach-v-u-otochenn-zelenskogo-but США не будуть закривати очі на корупцію та проросійських діячів у оточенні Зеленського - Бутусов
До речі, чому https://argumentua.com/novini/zelenskii-zayaviv-shcho-ne-khoche-zv-lnyati-bakanova-yakii-persh-tizhn-v-ini-des-perekhovuvav Баканов - мерзотник .
Те ж видання "Українська правда" стверджує, що голова СБУ у перші тижні російського масштабного вторгнення зі служби просто... https://argumentua.com/novini/golova-sbu-genad-i-bakanov-u-persh-dn-v-ini-vt-k-z-posadi-zm зник . І з'явився на ній лише тоді, коли ситуація на фронтах стабілізувалася. У контексті поведінки лейтенанта Баканова логічною виглядає блискавична успішна евакуація 1500 (півтори тисячі) співробітників УСБУ в Херсонській області, зданої ворогові за мінімального опору. Пройшовши «блискавичним маршем» з Херсонщини аж у прикордонні Чернівці, хер…
Сталася невідома помилка. Спробуйте трохи пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
Так що - ні, не зможе.
знад тими, хто "сумнівається"
Звісно це не означає, що Венедіктова не заслуговує на відставку, але те, що намічається на її місце - це вже просто покидьок!
В рамках робочої поїздки до США Ірина Венедіктова зустрілась із заступником Генерального прокурора США з питань відділу кримінальних справ Кеннетом А. Політом-молодшим та його заступником і радником з міжнародних справ Брюсом К. Шварцом.
А потім генеральний прокуроР США був під часвійни в УКРАЇНІ
Прояв бурхливої діяльності без жодних дій.
Баканов із зрадниками то інша справа, але його треба судити
Навіть умовні демократичні Афіни та Рим обирали архістратига або диктатора під час війни, бо розуміли що республіканські колегіальні інститути не працюють під час військових дій, якщо навіть держава має добрі закони ... а ці дебіли жодного рішення не можуть ухвалити ... вони навіть меню у столовій не змогли б затвердити з першого разу .. хронічні клоуни
І тепер розганяють меседжі,що це тому що воєнний стан і треба рішуче і швидко діяти...
******* ви тролі зелені,як дихаєте!
дєрьмака,татарова,нового прокуроришку,та нового сбушника гнатипотрібно,а краще посадити!
https://argumentua.com/print/stati/sprava-ne-v-rmaku
Брехня, цинізм та хамство стали візитною карткою ОП. Це оточення Зеленського вважає всіх навколо дурнями та "терпилами", але з Америкою так не можна. Буде боляче.
Брехня, цинізм та хамство стали візитною карткою ОП. Це вже дорого обійшлося українцям. https://argumentua.com/novini/zelenskii-ma-vir-shiti-tsyu-problemu-spartts-pererakhuvala-zvinuvachennya-proti-rmaka Ультиматум конгресумен США Вікторії Спартц, поставлений Офісу Президента України - "або Єрмак, або підтримка Конгресу США" - був цілком очікуваним. Це оточення Зеленського вважає всіх навколо дурнями та "терпилами", але з Америкою так не можна. Буде боляче.
Список претензій Спартц, адресований українській владі, українцям давно відомий:
- дикий безлад в держуправлінні, та ще в умовах найжорстокішої війни (до речі, багато в чому цим безладом спровокованою);- інфантильно-дикунська кадрова політика Володимира Зеленського, який віддав всі призначення на відповідальні посади в державі включно аж до очільників регіонів голові свого офісу Андрію Єрмаку;- провал у підготовці до великої війни (до неї просто не готувалися!), що вилилося в окупацію п'ятої частини території країни.
Про останній пункт докладніше. Ось як виглядає "а в травні смажитимемо шашлики" від Зеленського.
Під окупацією за лічені дні опинилася територія з населенням майже 10 мільйонів осіб (!)]
На цю тему: https://argumentua.com/novini/lyudina-z-bez-togo-sumn-vnoyu-reputats-yu-spartts-zaklikala-rmaka-p-ti-v-v-dstavku "Людина з і без того сумнівною репутацією": Спартц закликала Єрмака піти в відставку
Ворог захопив чверть орних земель. Дві АЕС (у тому числі - найбільшу в Європі Запорізьку), і лише завдяки героїзму військових та ТРО не захопив Південноукраїнську.
Ворог протягом всього лише доби взяв під контроль усю нижню течію Дніпра, усі порти Азовського та частини - Чорного морів, блокував усі чорноморські порти України.
Ворог досить швидко заповнив дніпровською водою кримські канали.
Ворог без проблем оточив Маріуполь і пізніше полонив чисельно дві бригади найбільш боєздатних українських військ, включаючи легендарний "Азов".
Більшість Чернігівщини, частина Сумщини та Київщини зазнали варварського розграбування - як з'ясувалося, до оборони Київ, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв НЕ ГОТУВАВ НІХТО. Зміцнення і позиції створювалися поспіхом вже після повномасштабного вторгнення, силами військових і територіальних громад, що прийшли їм на допомогу.
Як результат кричущої, злочинної безвідповідальності особисто президента Володимира Зеленського та Офісу Президента (останній цинічно, всупереч передбаченому законодавством скромному функціоналу по забезпеченню роботи президента держави, зосередив в своїх руках необмежену владу) - десятки тисяч убитих цивільних, мільйони українців, які потрапили в окупацію, наївно повіривши владі. Втрата низки боєздатних підрозділів. Безперешкодне захоплення ворогом стратегічних доріг та мостів через Кримський перешийок та Дніпро, втрата низки стратегічно важливих підприємств.
Список далеко не повний, кожна родина, впевнений, вже має власний рахунок не тільки до ворога. Але і до людей, які, володіючи всією повнотою інформації про напад, що готується, попереджені союзниками, навмисне затягували створення ТрО, її озброєння та навчання. А ще - два роки поспіль зривали Держоборонзамовлення, не закупили для армії жодного снаряду, жодної "Стугни", і навіть військової форми, бронежилетів та сухпайків (останніх на складах не виявилося).
В результаті годувати військові частини у зоні бойових дій допомагали та допомагають досі територіальні громади!
І ось на тлі всього цього "Українська правда" повідомляє, що на всіх нарадах у РНБО та президента глава його офісу Андрій Єрмак завжди заперечував можливість нападу росії. Завзято обстоюючи свою думку. Зрозуміло, що така позиція Єрмака була і для ОП, і для "кишенькового" для неї Кабміну, і такої ж РНБО ( незадовго до повномасштабного вторгнення зі складу РНБО було викинуто бойового генерала Сергія Кривоноса, який попереджав про неминучість великої війни з росією!) - була беззаперечною, обов'язковою до виконання та планування усіх подальших кроків у всій владній вертикалі.
Тим часом сама особистість Андрія Єрмака, його біографія унеможливлює його знаходження не те, що на чолі Офісу Президента, а взагалі на держслужбі.
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Син кадрового російського розвідника ГРУ . Помічник депутата-«регіонала» https://argumentua.com/stati/elbrus-tedeev-syn-dvazhdy-sudimogo-papy-rab-dvazhdy-sudimogo-boga Ельбруса Тадеєва , члена організованого злочинного угруповання Бориса Савлохова (докладніше про банду https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-moshenniki-vymogateli-bandity-i-test-bakaya тут , https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-ot-zheny-bakaya-do-bankira-khromaeva тут та тут:
https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-ot-zheny-bakaya-do-bankira-khromaeva Банда братьев Савлоховых. Часть 1 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-ot-zheny-bakaya-do-bankira-khromaeva Банда братьев Савлоховых. Часть 2 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-bandity-sportsmeny-prokuror-posobnik-%C2%ABzurik%C2%BB-khroma Банда братьев Савлоховых. Часть 3 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-osman-askhabov-liberman-karmatskikh-katsenbogen Банда братьев Савлоховых. Часть 4 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-%E2%80%94-poimenno-top-450-boeviki-sutenery-%C2%ABmarukhi%C2%BB-ubiistvo-syna-plyushch Банда братьев Савлоховых.Часть 5 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-dnepropetrovskii-%C2%ABfilial%C2%BB-pervyi-million-banditov Банда братьев Савлоховых. Часть 6 https://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-krivorozhskii-i-nikopolskii-%C2%ABfilialy%C2%BB Банда братьев Савлоховых. Часть 7 http://argumentua.com/stati/banda-bratev-savlokhovykh-poimenno-top-450-%C2%ABfilialy%C2%BB-v-dnepropetrovske-vyshgorode-borispole Банда братьев Савлоховых. Часть 8 ).
Тобто Андрій Єрмак, син російського розвідника з доведеними зв'язками з особами з путінського оточення, був ще й помічником (юристом, адвокатом) бандита, який регулярно підтверджував на практиці свій бандитський статус участю у злочинних "розбірках". До того ж бандита, який займає чітку антиукраїнську позицію. Бути протягом трьох депутатських термінів помічником у такої людини - це потрібно мати відповідний «набір» морально-етичних установок, виховання та менталітет.
У 1990-х таких персонажів працівники УБОЗ називали "бандитський викормиш".
Вже тільки наявність цих двох "віх" у біографії мала відрізати А.Єрмаку саму можливість вступити на держслужбу - він не міг і не може пройти спецперевірку СБУ. Але ж він її пройшов, отримавши доступ до найвищих секретів держави!
А все тому, що СБУ очолив інший мерзотник - Іван Баканов, особистий друг президента Зеленського, якому звання лейтенанта надали указом президента тільки для того, щоб він міг обійняти цю високу посаду.
Єрмак не один - за керівництва СБУ мерзотника Баканова спецперевірку пройшов ще один «видатний діяч» з оточення Зеленського - чоловік особистої помічниці президента Марії Левченко заступника міністра внутрішніх справ України https://argumentua.com/stati/podruga-s-dostupom-k-gostaine-kto-oni-mariya-levchenko-i-ee-muzh-brachnyi-aferist Олександр Гогілашвіліл , громадянин рф.
Докладніше про цього шахрая, кримінальника та очевидного агента ФСБ читайте у статті "Аргументу" https://argumentua.com/stati/biografiya-gogilashvili-poshchechina-kontrrazvedke-sbu Биография Гогилашвили - пощечина контрразведке СБУ .
Це лише два приклади профнепридатності Баканова. Недостатньо?
Ось вам третій: заступник самого Баканова - його ж приятель і призначений ним же начальник департаменту внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов сьогодні у розшуку за контрабанду та "у бігах", затриманий у Сербії з валізою золота (буквально), але чи зможе її отримати Україна - велике питання. Наумов мав доступ до "кадрів" у СБУ і тому може легко опинитися в росії. З картотекою на "кадрів", звісно..
На цю тему: https://argumentua.com/novini/ssha-ne-budut-zakrivati-och-na-korupts-yu-ta-proros-iskikh-d-yach-v-u-otochenn-zelenskogo-but США не будуть закривати очі на корупцію та проросійських діячів у оточенні Зеленського - Бутусов
До речі, чому https://argumentua.com/novini/zelenskii-zayaviv-shcho-ne-khoche-zv-lnyati-bakanova-yakii-persh-tizhn-v-ini-des-perekhovuvav Баканов - мерзотник .
Те ж видання "Українська правда" стверджує, що голова СБУ у перші тижні російського масштабного вторгнення зі служби просто... https://argumentua.com/novini/golova-sbu-genad-i-bakanov-u-persh-dn-v-ini-vt-k-z-posadi-zm зник . І з'явився на ній лише тоді, коли ситуація на фронтах стабілізувалася. У контексті поведінки лейтенанта Баканова логічною виглядає блискавична успішна евакуація 1500 (півтори тисячі) співробітників УСБУ в Херсонській області, зданої ворогові за мінімального опору. Пройшовши «блискавичним маршем» з Херсонщини аж у прикордонні Чернівці, хер…
Ни Баканов, ни заместители, ни Венедиктова не формировались из списка, https://thepage.ua/news/ni-odnogo-kuma-ili-********-druga-ya-ne-naznachil-zelenskij-rasskazal-o-svoih-lyudyah-na-vysokih-postah который бы не контролировала Банковая. Банковой, то есть Ермака в первую очередь. Если это будут действительно люди, которые близки к Татарову, это говорит о том, что происходит дальнейшая монополизация власти в руках Ермака.
Поэтому, к сожалению, я думаю, что, если мы будем говорить о политических моментах, это означает личное усиление Ермака, это означает монополизацию власти в руках дальнейшего единого канала влияния на Зеленского. Потому что Ермак - это единственный канал влияния на Зеленского. И это говорит о том, что ни Ермак, ни Зеленский не хотят избавляться от таких одиозных людей, как Татаров.
або хоче зрубати бабла.
то про яку, ****, єдність можна говорити???
це незрозуміла всім забаганка ОП, чи є конкретні косяки у неї???
розкажіть людям.
бо мутки ОП вже дістали....
чи поті знову виявиться що зрада.....
то це буде вже сьома зрада пов,язана зОП,
де винуваті по перших шести, вашу мать???
лицемордовороте. Но представляя себе, на КОГО её заменят, я искренне желаю, чтобы голосов за её отставку в ВР не хватило.
Буратин превысил свои полномочия...
Бачу, здатний на чергову порцію дурниць із усуненням Генпрокурора. Хотів би почути її власний звіт про роботу і претензії до тебе, пане Володимиру! А там - як Верховна Рада вирішить...