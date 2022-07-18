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Питання боротьби з корегувальниками ворожого вогню буде розглядатись на засіданні Ставки, - Данілов

данілов

На найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача України буде розглянуто питання боротьби з коригувальниками ворожого вогню.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це питання (боротьби з корегувальниками ворожого вогню – ред.) на контролі нашого президента. Не виключаю того, що на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке має відбутися цього тижня, це питання розглядатиметься. Президент таке завдання поставив. Ми таке засідання готуємо", - заявив Данилов.

Секретар РНБО також зазначив, що затримання таких людей правоохоронними органами відбуваються на території України щодня, проте не про всі випадки оголошується публічно.

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Топ коментарі
+28
Ішов 5-й місяць широкомасштабного вторгнення.
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18.07.2022 22:40
+15
Боже мій, як пафасно - СТАВКА!
А "боротися" як збираються - забороною телеграму, вайберу, та інших месенджерів?
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18.07.2022 22:41
+11
корегувальників треба тихенько в «безвісті зниклим»
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18.07.2022 22:40
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Ішов 5-й місяць широкомасштабного вторгнення.
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18.07.2022 22:40 Відповісти
Не смішно , менти спасають їх так само як інших п'яних богів за рулем щоб місцеві їх самі не пошматували
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18.07.2022 22:42 Відповісти
Ну тобі звідти видніше.
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18.07.2022 23:01 Відповісти
На цензурі за дев'ять років достатньо описано , навіщо про « тобі» «звідки» я пишу ? Хоч я напишу вам про «біженців» в Ірландії от мені тут видніше
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18.07.2022 23:40 Відповісти
корегувальників треба тихенько в «безвісті зниклим»
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18.07.2022 22:40 Відповісти
"Тихенько" не дасть ефекту. Публічно і жорстоко.
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18.07.2022 22:42 Відповісти
Є куча європейських комісій які волати будуть про права людини ! Тихенько , кому потрібно буде знати як урок
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18.07.2022 22:45 Відповісти
Боже мій, як пафасно - СТАВКА!
А "боротися" як збираються - забороною телеграму, вайберу, та інших месенджерів?
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18.07.2022 22:41 Відповісти
Мабуть планують під шумок війни "Єдиний вайбер" "Единий телеграмканал".Вова прийшов не з ракетних військ, а з цеху де знають толк відосам і пропаганді.
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18.07.2022 22:50 Відповісти
СТАВКА!!! а до Резнікова на довгу співпрацю прибули інспектори з Пентагону - Ю швець 50 хв тому
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18.07.2022 22:42 Відповісти
Знайшла кого слухати. Ше гіркінастрєлкова послухай
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19.07.2022 03:30 Відповісти
Боже ж як вчасно! А слово то яке - «Ставка».
Щось смоктунці типу данілова активізувались - бояться повторити долю баканова?
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18.07.2022 22:43 Відповісти
Вони такі хлипкі, можливості вижити у них не має. Зкорегував, а до ранку не дожив, здоровья слабке, і обовязково некролог у чвтвх та у пресі. На десятому загиблому кількість бажаючих дуже зменьшиться.
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18.07.2022 22:45 Відповісти
Верховний гівнокомандувач називає своє шобло "Ставкою"? Він об'ївся коксу і вважає себе Сталіним?
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18.07.2022 22:46 Відповісти
Або Гітлером. Пам''ятаєте 6 палату:№"Я Напалеон!"
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18.07.2022 22:49 Відповісти
якой нах "ставкі"? це робота поліції та сбу. хай виконують.
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18.07.2022 22:46 Відповісти
Йокерний бабай, нарешті, дочекалися, буде засідання "Ставки" і тоді буде нове звання кварталірамісімус. Хай ще хтось пікне, що Володя не служив. А після "Ставки" підуть "Явки" і коригувальники всі до єдного здохнуть. Мабуть почнуть з основних, з ОП?
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18.07.2022 22:48 Відповісти
До закриття каналів у них руки дійшли відразу, а до корегувальників тільки тепер, коли вже це не особливо і актуально.
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18.07.2022 22:48 Відповісти
А д'єрмак знає, де і коли буде засідання Ставки?
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18.07.2022 22:50 Відповісти
Татаров йому доповість )
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18.07.2022 22:52 Відповісти
Кара одна і справедлива, для такого падла, за законами воєнного стану "павешение на березе"
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18.07.2022 22:52 Відповісти
А навіщо на таке красиве дерево гімно вішати , а на весні сік з нього пити . Над мостом і замінувати так щоб ні один чорт не проліз
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18.07.2022 22:54 Відповісти
питання для засідання цілої ставки....тепер залишилось одне - нехай міністр МВД розробляє план поквартирного обходу на предмет виявлення підозрілих особ
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18.07.2022 22:54 Відповісти
При попытке к бегству. Что, неужели нельзя заставить бежать?
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18.07.2022 22:55 Відповісти
..невже дермаків-татарових пов"яжуть прямо на засіданні "ставки"?
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18.07.2022 22:57 Відповісти
"велика коригувально-спіймальня"...
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18.07.2022 22:59 Відповісти
З асфальту.
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18.07.2022 23:05 Відповісти
будут блогеров хватать за съемку на телефон
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18.07.2022 22:59 Відповісти
скільки можна цацкаться с цими падлюками-корегувальниками. А то читаешь в новинах- піймали к орегувальника та посилання на статтю закону за яким типа його буде покарано... і тишина. Ну , і що? Ну , посадять. Деякий, час відсидить, потім приймуть закон типа "Закон Савченко" і випустять. А людей, які постраждають або загинуть через дії цих нелюдів не повернешь. Так от буде справедливо вивозити ціх уродів поближче до передової і просто розстрілювати.
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18.07.2022 22:59 Відповісти
Главные корректировщики- Дерьмак, Татаров и Демченко. Остальные у них на подтанцовках.
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18.07.2022 23:00 Відповісти
Ветеринар , что , с него возьмёшь
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18.07.2022 23:01 Відповісти
Главные корректировщики- Дерьмак, Татаров и Демченко. Остальные у них на подтанцовках.
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18.07.2022 23:01 Відповісти
квалифицировать как измену родине со всеми вытекающими последствиями!
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18.07.2022 23:01 Відповісти
Не тупите. Внесите в криминальный кодекс изменения и приравняйте "корегування вогню" к особо тяжкому преступлению. Корректировщик огня - такой же враг как и русский солдат. По скольку расстреливать нельзя, то пожизненное и конфискация.
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18.07.2022 23:08 Відповісти
Зібрати в загоні, видати айфони і хай визивають агонь на себя.
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18.07.2022 23:09 Відповісти
Ставку в 1941 годы придумали краснопузые идиоты Сталина...а браццкий договор Молотов-Риббентроп рработает даже сегодня...
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18.07.2022 23:19 Відповісти
і не тільки з корегувальниками , а ще й з тими довбнями що понаставляли сирен по пять штук на хуторах в три хати (південь) і що виють по годині на тривогу шо вдень шо в ночі...
З.І. Людей це дуже деморалізує , а місцеві керманичі тільки ухмиляються на людські прокльони...
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18.07.2022 23:24 Відповісти
Є такий польський бренд Esperanza, виробляє побутову техніку. Зокрема слайсери (скиборізки), вартість у середньому 900-2000 грн. Пропоную придбати хоча б по слайсеру на область - і робити отак: упіймали коригувальника, 100% довели провину, і *** скотиняці у слайсер - і на тоненькі скибочки. Окрім іншого, це буде буквальним втіленням вислову "шоб тебе *** на пятаки порезали и в автомат с газировкой кинули"
Недолік - покарання годиться тільки для коригувальників чоловічої підлоги, тож треба подбати і жіночий сучий варіант адекватної брутальності.

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19.07.2022 00:21 Відповісти
треба максимальне покарання,

допоміг вбити десятки людей,
а покарання сказали щоб більше так не робив
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19.07.2022 00:21 Відповісти
А что с ними разговаривать? К стенке.
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19.07.2022 00:32 Відповісти
Как-бы из партии Зеленых никто не спалился на корректировке огня. А там такие есть
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19.07.2022 01:08 Відповісти
Так все ж таки корЕгувальники чи, може, корИгувальники? У статті є і так і так, спершу подумав, що біполярний розлад знову почав проявлятися
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19.07.2022 03:34 Відповісти
Ставка? Це як у сталіна? Вапще ******** нелох
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19.07.2022 04:40 Відповісти
ставка верховного? ви ****..лися зовсім чи що?
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19.07.2022 05:28 Відповісти
ну да,наконец доперло,наводчиков будут вылавливать! Где ты идиотен был вчера???
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19.07.2022 07:18 Відповісти
 
 