ЗСУ завдали окупантам істотних логістичних втрат. Росіянам дедалі важче утримувати окуповані території, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 18 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозвернення Зеленського, розміщеному у фейсбуці.
"Збройні Сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах.
І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=NX7-QIAFhas
А хто ж відповідатиме за це, гаранте?
Баканов - це лише частина відповіді, на решту даю підказку (кмітливі можуть пропустити).
На «зе» починається, працює на підхваті у єрмаків-татарових.
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а хто скаже, чому так відбувається? британські та штатівські вояки і розвідка порахували, що з тою зброєю, яку Україна отримала, ми вже давно мали піти в наступ і добре погнати ворога. АЛЕ далі рефреном продовжуються крики "зброї мало", "захід буксує з поставками", "от як нам ще ото-то дадуть, от тоді ми!..". русня оголосила "паузу", а ми чекали, коли в них та пауза закінчеться - чому? ? то може ХТОСЬ всередені нашої країни потужно гальмує захист нашої держави? то може ті кляті гамериканці праві, коли підозрюють, що щось не так? і зброя х.з. куди йде? і рєзніков з дєрмаком і татаро х.з. чим займаються? а зе їх потужно прикриває!
зе займається також х.з. чим - кадровими перекиданнями, готує собі "перину" на вибори, ну й відосики штампує по типу "ура-ура! ми всіх поб'ємо!... колись там". а про безпеку країни як не дбав, так і не дбає.
нема ворогів страшніших, ніж внутрішні щурі та й ще на урядових керівних посадах!!!
дятел мавзолейный...ракетный аппарат сам себя заряжает Автоматом...
Дебил Аля...