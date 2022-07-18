ЗСУ завдали окупантам істотних логістичних втрат. Росіянам дедалі важче утримувати окуповані території, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 18 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозвернення Зеленського, розміщеному у фейсбуці.

"Збройні Сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах.

І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи", - зазначається у повідомленні.

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