Збитий росіянами власний Су-34 є найновішою модифікацією цієї моделі, яких нараховують всього 10-12 бортів
Збитий росіянами власний бомбардувальник Су-34 є найновішою модифікацією цієї моделі. Всього нараховувалося до 12 бортів Су-34М, при цьому в РФ його порівнювали із винищувачем-бомбардувальником п’ятого покоління F-35, який розробила американська фірма Lockheed Martin.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці Віталій Трубников, який здійснив спотінговий аналіз цього літака.
Він зазначив: "Цікаві подробиці щодо збитого цієї ночі на Луганщині російського бомбардувальника Су-34. На відео уламків літака можна побачити останні цифри реєстраційного номера RF-***90 і їм відповідає лише один зафіксований номер для цього типу літаків - RF-95890.
З цим номером, згідно даних сайту Scramble.nl, літав Су-34М - найновіша модифікація цієї моделі, яких випущено всього 10-12 бортів. Цей літак базувався на авіабазі Хурба у складі 277-го бомбардувального авіаполку.
Виходить, що цей авіаполк перебазували з Далекого Сходу, щоб бомбардувати український Донбас. Проте російське ППО, налякане застосуванням ракет GMLRS, помилково перехопило власний бомбардувальник.
Той самий бомбардувальник, який вони порівнювали з найкращими американськими літаками, нічого не міг вдіяти проти далеко не найкращих систем ППО. Такі справи!"
Будь ласка, зачекайте...
С какой целью вы вводите в заблуждение здешнюю общественность, которая по большей части вам безоговорочно верит?
с 9:27 https://www.youtube.com/watch?v=MJ4CUpZsuK4
И в следующий раз воздержитесь, пожалуйста, писать недостоверную *****, не опускайтесь до уровня арестовича.
Нихера не эффективно, когда вынужден "бросить" целеуказание своей ракете, и спасаться от вражеской, в то время, как кацолетчик уже давно после своего пуска жопу показал. И не надо тулить сюда Ирак, и прочую лабуду, которая не имеет никакого отношения к нашей войне.
""We are absolutely on different pages of technologies, between the modern Russian air force and Russian air defenses and our stuff."
ця фраза пілота спростовує твою брехню "З цими СУ добре боролися навіть Міг-29,просто в нас їх занадто мало"
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Вже кілька років він рятує російську імперію під неформальним гаслом" Бей уйло - спасай расею!".
А може і менше, бо наші багато цього мотлоху приземлили і хто зна яких модифікацій.
Підскажіть як краще бути.
Зараз жара, сусід знизу з дівчиною палить так що неможливо відкрити балкон, а повітря свіжого хочеться. На прохання не палити, посилає у дупу.
Кондиціонер не пропонувати, бо мені хочеться дихати повітрям свіжим, а не з кондиціонера, да і грошей зараз обмаль.
Закон ніяк не врегульовує це питання.
Набити морду, але ж ми хочемо в цивілізацію, а там так не роблять.
Що порекомендуєте панове?
"О другій половині дня 18 липня на території ЗАЕС сталася якась подія, внаслідок якої наразі невідома кількість окупантів вирушили на концерт Кобзона, а ще 9 були в терміновому порядку доправлені в лікарню. Один з них лежить в реанімації."
https://24tv.ua/zaes-okupanti-distali-poranennya-vidomo-pro-zagiblih-rosiyan_n2099124
Исторический факт. В мае 1941 года немецкая делегация летела на подпись торгового соглашенния. Заранее заявились через Белостокский аеропорт, но связь с аеропортом была оборвана местными авиаторами. нач аеропорта с другого аеродрома таки уведомил, телеграмма попала в Штаб ПВО,а те прохвосты взад не уведомили а линию связи так и не отремонтировали. Немцы летели строго по трассе, в районе Москвы их обстреляли с зениток. Немцы деликатно промолчали, все бывает. Гнев Сталина был неописуемый. Побили все руководство ВВС и даже расстреляли героя СССР Штерна, начПВО, многолетнего адьютанта Ворошилова и родственника его жены. А в Сирии как сбили свой разведсамолет,да не ведали, что он там летает и пульнули. А тут приснились Химеры вот и пульнули с перепугу. Все эти персонажи военно-космических сил напоминают литераторов из Мастера и Маргариты
"Ты кто?",
"Новейший!",
"Надо отвечать "Я свой!", а про новейших ничего не знаю"....
Министерство Обороны Украины дает 1 000 000$ за целый самолет и 500 000К$ за сбитый самолет противника.
По скромным подсчетам расчету который сбил этот новейший самолет полагается бонус в размере 500 000К $ от МО Украины и скромные 500 000К деревянных рублей от МО Хруснивой Федерации)
"Три раза - это третий - три раза я пишу: на ПЗРК, сбоку, есть переключатель - "ползун"
Сдвиг вправо -запросчик включен, влево - выключен. Что харакетрно - в хранении он выключен "