Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Очевидці кажуть про 5 ракет
В Одесі та області спрацював сигнал повітряної тривоги, а в самому місті пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
Жителів просять залишатися в укритті.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про успішну роботу ППО.
йобана сука русня https://t.co/lDAgQYd8E6— Vitalii Umanets (@vitalii_umanets) July 18, 2022
Згодом заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич у коментарі "Суспільному" зазначив: "У населенному пункті на Одещині пожежа внаслідок ракетного удару. Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, в багатьох повибивало вікна
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хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
Посмотри это видео. Много интересного узнаешь.
И еще это видео от Юрия Швеца
Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації
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