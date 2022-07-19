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обстріл (27057) Одеса (5320) ППО (2918)

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Очевидці кажуть про 5 ракет

В Одесі та області спрацював сигнал повітряної тривоги, а в самому місті пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Суспільне.

Жителів просять залишатися в укритті.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про успішну роботу ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Одесу, виникла пожежа, - Братчук (оновлено)

йобана сука русня https://t.co/lDAgQYd8E6

— Vitalii Umanets (@vitalii_umanets) July 18, 2022

Згодом заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич у коментарі  "Суспільному" зазначив: "У населенному пункті на Одещині пожежа внаслідок ракетного удару. Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, в багатьох повибивало вікна

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Топ коментарі
+12
НЕ говоріть багато!! а то єрмаки з арахаміями почують.....

хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
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19.07.2022 00:50
+11
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок - YouTube

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19.07.2022 00:56
+9
Смерть кацапам! Кацапія має зникнути на завжди!!!
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19.07.2022 01:34
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Міністр оборони України отримав дуже хороші новини в розмові з американським колегою. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 18 липня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін передав йому дуже хороші новини, які він незабаром оприлюднить.
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19.07.2022 00:45 Відповісти
НЕ говоріть багато!! а то єрмаки з арахаміями почують.....

хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
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19.07.2022 00:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

Посмотри это видео. Много интересного узнаешь.
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19.07.2022 08:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=98X8MIaoQcg&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB https://www.youtube.com/watch?v=98X8MIaoQcg&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

И еще это видео от Юрия Швеца
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19.07.2022 08:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=98X8MIaoQcg&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB https://www.youtube.com/watch?v=98X8MIaoQcg&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

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19.07.2022 08:29 Відповісти
Ти вважаєш за можливість вірити кгбешнику,їх бувших не буває
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19.07.2022 08:30 Відповісти
Хуже ЗЕленой срани и Дерьмака нет ничего в нашей стране.
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19.07.2022 10:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок - YouTube

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19.07.2022 00:56 Відповісти
По загиблих поки даних немає, є легкі поранення в 4 осіб. Два будинки ще палають. Два будинки не підлягають відновленню. Навколо в багатьох повбивало вікна. Збитки встановлюються.

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації
https://t.me/matsulevichalex/582
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19.07.2022 01:23 Відповісти
Смерть кацапам! Кацапія має зникнути на завжди!!!
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19.07.2022 01:34 Відповісти
Але рабів трохи треба залишити для відбудови країни
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19.07.2022 07:37 Відповісти
 
 