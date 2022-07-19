Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Очевидці кажуть про 5 ракет

В Одесі та області спрацював сигнал повітряної тривоги, а в самому місті пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Жителів просять залишатися в укритті.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про успішну роботу ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Одесу, виникла пожежа, - Братчук (оновлено)

йобана сука русня https://t.co/lDAgQYd8E6 — Vitalii Umanets (@vitalii_umanets) July 18, 2022

Згодом заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич у коментарі "Суспільному" зазначив: "У населенному пункті на Одещині пожежа внаслідок ракетного удару. Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, в багатьох повибивало вікна