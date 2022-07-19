Ми стежимо за кадровими перестановками в українській владі, - Держдеп США про відсторонення Баканова та Венедіктової
США стежать за кадровими перестановками в Україні, в тому числі відстороненням генпрокурора і голови СБУ, однак на обмін даними, в тому числі розвідувальними, це не вплине.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Держдепу Неда Прайса.
Він зазначив, що США щодня на зв'язку з нашими українськими партнерами.
"Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення (про відсторонення - ред.), і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією", - сказав Прайс.
Він додав, що США у своїх відносинах з Україною "вкладалися в інститути, а не конкретних осіб", тому впевнені, що зможуть налагодити контакт і з новим главою Офісу генпрокурора.
"Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимося з українськими партнерами, щоб допомогти їм притягнути до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства... Часто йдеться не про конфіденційну інформацію", - заявив Прайс.
Представник Держдеп також сказав, що багато даних США передають офісу генерального прокурора "на рутинній основі", вони є і у відкритих джерелах.
"Так, ми обмінюємося з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", - підсумував він.
Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.
Сама Венедіктова заявила, що готова покинути свою посаду, але тільки із дотриманням всіх процедур.
Того ж дня від виконання своїх обов'язків було відсторонено й голову СБУ Івана Баканова.
Будь ласка, зачекайте...
- адже в такому разі жодна розвідка світу не збагне її задуму
і ми таки переможемо!
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
Але д у будь якому разі звісно що вся допомога яка йде в Україну вона спрямована для захисників а ні для ОП тож нічого б не змінилося б у. разі усунення ОП покидькив або клоуна разом з ними. Військові продовжували б захищати Україну все одно з клоуном або без нього
Реальність: в/о генпрокурора є на миротворці
https://myrotvorets.center/criminal/simonenko-aleksej-yurevich/ Симоненко Алексей Юрьевич / Симоненко Олексій Юрійович / Simonenko Aleksej YUrevich
в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️
потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
прямо на голову, а іічка бембаються по їх вухах. бо вони тупі.
або цей безпрєдєл їм вигідний, тому майже мовчать.
думаю що друге...
Вже партія регіонів зібрана під брендом СН, майже на всій керуючих посадах минулі ставленики!
Тепер фсбешне кодло за генштаб візьметься? Але це буде можливо останнє для цієї філії фсб в Україні.
Слава Україні, смерть ворогам!