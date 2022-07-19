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Держдепартамент США (1583) Баканов Іван (328) Венедіктова (829) Прайс Нед (144)

Ми стежимо за кадровими перестановками в українській владі, - Держдеп США про відсторонення Баканова та Венедіктової

прайс,нед

США стежать за кадровими перестановками в Україні, в тому числі відстороненням генпрокурора і голови СБУ, однак на обмін даними, в тому числі розвідувальними, це не вплине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що США щодня на зв'язку з нашими українськими партнерами.

"Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення (про відсторонення - ред.), і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією", - сказав Прайс.

Він додав, що США у своїх відносинах з Україною "вкладалися в інститути, а не конкретних осіб", тому впевнені, що зможуть налагодити контакт і з новим главою Офісу генпрокурора.

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"Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимося з українськими партнерами, щоб допомогти їм притягнути до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства... Часто йдеться не про конфіденційну інформацію", - заявив Прайс.

Представник Держдеп також сказав, що багато даних США передають офісу генерального прокурора "на рутинній основі", вони є і у відкритих джерелах.

"Так, ми обмінюємося з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", - підсумував він.

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Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.

Сама Венедіктова заявила, що готова покинути свою посаду, але тільки із дотриманням всіх процедур.

Того ж дня від виконання своїх обов'язків було відсторонено й голову СБУ Івана Баканова. 

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Топ коментарі
+31
За цими шулерами потрібен жорсткий контроль, слідкуйте за руками
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19.07.2022 01:30
+30
Зе может не понимает , что американская разведка ЗНАЕТ ВСЕ.

в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️

потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
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19.07.2022 01:39
+24
Після блискавичного захоплення повної влади над усіма силовиками та Генпрокуратурою окрім ЗСУ, люди д'Єрмака-Татарова проголосують за обрання переможця конкурсу на голову САП, який в цьому розклАді перетворюється на весільного генерала.
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19.07.2022 01:31
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Буде дуже смішно, якщо Бакланова призначать генпрокурором, а Бенедиктову главою СБУ. Я навіть не здивуюсь, якщо так буде.
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19.07.2022 01:17 Відповісти
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19.07.2022 01:26 Відповісти
Після блискавичного захоплення повної влади над усіма силовиками та Генпрокуратурою окрім ЗСУ, люди д'Єрмака-Татарова проголосують за обрання переможця конкурсу на голову САП, який в цьому розклАді перетворюється на весільного генерала.
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19.07.2022 01:31 Відповісти
Керівником СБУ має стати Мар'яна Безугла
- адже в такому разі жодна розвідка світу не збагне її задуму
і ми таки переможемо!
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19.07.2022 01:35 Відповісти
Всё значительно проще и значительно хуже.
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
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19.07.2022 08:04 Відповісти
За цими шулерами потрібен жорсткий контроль, слідкуйте за руками
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19.07.2022 01:30 Відповісти
Cледите треба за своїми карманами.
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19.07.2022 07:33 Відповісти
та скільки стежити вже можна, треба нарешті створити Військову Адміністрацію з управління Україною
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19.07.2022 01:32 Відповісти
Варто пригадати президента південного Вʼєтнама якого спочатку американці підтримували а потім коли він їх перестал влаштовувати і заговорив про примиреня то його просто вбили і війна продовжувалася. Якщо би владу взяли військові то я впевнений що підтримка би продовжувалася
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19.07.2022 01:34 Відповісти
Клоуна можна було б залишити, щоб був легітимний ... а ось військові змогли б усунути Єрмака та Татарова та всіх інших ОП покидьків зрадників. Тоді б легітимний залишався би президентом та без свого шобла ОПГ,та примусити його призначити на всі посади патріотів.
Але д у будь якому разі звісно що вся допомога яка йде в Україну вона спрямована для захисників а ні для ОП тож нічого б не змінилося б у. разі усунення ОП покидькив або клоуна разом з ними. Військові продовжували б захищати Україну все одно з клоуном або без нього
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19.07.2022 08:03 Відповісти
Єрмака та Татарова та всіх інших ОП покидьків зрадників на передок, видати памперси і білий прапорець
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19.07.2022 08:47 Відповісти
Очікування: нарешті буде нормальний генпрокурор
Реальність: в/о генпрокурора є на миротворці
https://myrotvorets.center/criminal/simonenko-aleksej-yurevich/ Симоненко Алексей Юрьевич / Симоненко Олексій Юрійович / Simonenko Aleksej YUrevich
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19.07.2022 01:38 Відповісти
Многоходовочка по генпрокурорші ... https://www.youtube.com/watch?v=GTyG2F4M4Jo
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19.07.2022 03:08 Відповісти
потрібно петиція харанту про призначення прокурора з Миротворця
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19.07.2022 08:48 Відповісти
Зе может не понимает , что американская разведка ЗНАЕТ ВСЕ.

в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️

потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
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19.07.2022 01:39 Відповісти
Якщо память не підводить, там організатором була коханиця шефа місцевої спецслужби і одночасно його секретарка.
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19.07.2022 02:04 Відповісти
Це в Чехіїї)
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19.07.2022 04:57 Відповісти
Це всюди)
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19.07.2022 05:48 Відповісти
Я вважаю що вони знають що США знають.... але їм/зеленим все одно,вони нахабні та зовсім в них немає жодних побоювань .Вони просто роблять свою справу по обкраданню та вбивству українців та і все. Такіх як зелена шобла може зупинити тільки куля або щось ще дуже дієве .Вони не зупиняться самі.Вони Біси яки будуть гадити то кінця своїх днів
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19.07.2022 08:17 Відповісти
наголосували сметуни, хотьпоржоми загалом 73/43%зебіли на біду всієї України...
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19.07.2022 08:24 Відповісти
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19.07.2022 08:49 Відповісти
Зе, - ходячий Даннинг-Крюгер. Можно хоть сейчас в Севр, в палату мер и весов.
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19.07.2022 09:58 Відповісти
Пусть американцы предоставят реальные доказательства и скажут об этом украинском обществу.
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19.07.2022 10:36 Відповісти
ЦЕНЗОР та всі інші люди не повинні вестися на комуно-московську 'фєню', досить фєнєю ботать (генпрокурор, Генштаб, нардеп, ...)! Пишіть по-людські, як всі цивілізовані народи: генеральний прокурор, генеральнй секретар, Міністерство оборони, Генеральний штаб, Міністерство юстиції, дежавний відділ, депутат і т.д.
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19.07.2022 01:45 Відповісти
МАЯЧНЯ
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19.07.2022 05:38 Відповісти
И шо,жизнь наладится?
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19.07.2022 09:21 Відповісти
Тільки що Наш человек в Вашингтоні повідомив, що інспектори США уже в Києві. Вважаю, що Ермак з інститутським товаришем Резниковим терміново зашивають кармани в своїх сюртуках і заготовили "свой ответ Чемберлену" в стилі Аркадія Райкіна - "колеса получили, Сидоров и Сидорова наказани" (автори "ответа" прокуратор і СБУ уже керують)
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19.07.2022 02:16 Відповісти
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19.07.2022 02:24 Відповісти
або зелеколомойська свора поклала на держдеп куй,
прямо на голову, а іічка бембаються по їх вухах. бо вони тупі.
або цей безпрєдєл їм вигідний, тому майже мовчать.
думаю що друге...
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19.07.2022 09:59 Відповісти
і ми продовжимо ретельно стежити за спробами нас обдурити
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19.07.2022 02:39 Відповісти
Залишилося лише привезти Януковича до Києва, щоб вже увесь пазл склався!

Вже партія регіонів зібрана під брендом СН, майже на всій керуючих посадах минулі ставленики!

Тепер фсбешне кодло за генштаб візьметься? Але це буде можливо останнє для цієї філії фсб в Україні.
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19.07.2022 04:21 Відповісти
... кхе, ну на фоне обвинений Спартц, перфоманс от Зе этак на три с плюсом: вроде и высокопосадовцев "взволновал" и пыль "сдул" с "освоителясибири".
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19.07.2022 06:04 Відповісти
Якщо вже повністю ввімкнути цинізм, то можна припустити, що війна замовна. Перетерли в Омані що потрібен воєнний стан для повного захоплення влади. Тільки не подумали що пуйло захоче більше ніж воду і коридор в Крим у вигляді півдня. Тому там все так просто і здали,по договору... Спочатку всрались, а вже потім все рівно продовжили по плану
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19.07.2022 06:08 Відповісти
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19.07.2022 08:07 Відповісти
А може накінець дасте хоч от один раз пізд@ліну..
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19.07.2022 07:35 Відповісти
Призначення проконтролюйте
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19.07.2022 08:19 Відповісти
Чи не означає під повний контроль над всіма силовими відомствами ОДНІЄЮ гілкою влади зміну державного устрою чи, навіть, державний переворот?
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19.07.2022 10:00 Відповісти
Стежте ще за офшорними рахунками чиновників
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19.07.2022 10:00 Відповісти
Доки біля Президента будуть ФСБ-ешники єрмак, демченко, татарови, портнови та інша сволота, нам війну буде дуже тяжко виграти і про це, на жаль, знають наші міжнародні союзники.

Слава Україні, смерть ворогам!
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19.07.2022 10:06 Відповісти
Так,так....Знаючи,що ви стежите,бєнякаламой це більше збиткується,випендрюється з українців і зі всього світу.....порода така гопника ; шкодити,шкодити,брехати-брехати.....
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19.07.2022 10:22 Відповісти
Я-бы переформулировал немного название статьи: "США следят за круговоротом дерьма в жОПе."
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19.07.2022 11:15 Відповісти
 
 