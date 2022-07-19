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Енергодар (261) Запорізька АЕС (1353)

Дев'ять окупантів поранені внаслідок невідомого інциденту на території Запорізької АЕС, є загиблі, - мер Енергодару Орлов

енергодар

Дев'ять російських військових отримали поранення внаслідок невідомої події на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС, є також загиблі, повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

"Отже, що відомо точно. У другій половині дня в міську лікарню терміново доставлено дев’ятьох військових країни-терориста з пораненнями різного ступеня тяжкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один із них у тяжкому стані – у реанімації. Також є загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо", - написав Орлов у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наразі невідома причина цього інциденту, унаслідок якого російські військові, які окупували й тримали під контролем атомну станцію, отримали поранення.

Орлов також наголосив, що детальнішу інформацію згодом повідомлять "компетентні служби".

"Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали територією станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються використати жителів окупованого Енергодару як "живий щит" перед контрнаступом ЗСУ, - мер Орлов

Автор: 
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Топ коментарі
+33
хотіли набрати в баночку атом в дєрєвню щоб освітити вулицю
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19.07.2022 01:55
+23
стиралку не поделили.....
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19.07.2022 01:52
+23
Товариш по рибалці у мене на Чорнобильській АЕС працює Обізвався у травні Сміявся: "Дурні кацапи навіть не "вкурювали", що означає назва "Рудий ліс" Вони його перекладали як "Рыжий лис" (тварина) і вважали звичайним "топонімом" А ми їх "просвіщать" не спішили А потім - коли їх "ковбасить" почало від радіації, ми їм кличку причепили - "Ваше сіятєльство"!"
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19.07.2022 06:35
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А що случілось?
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19.07.2022 01:48 Відповісти
стиралку не поделили.....
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19.07.2022 01:52 Відповісти
хотіли набрати в баночку атом в дєрєвню щоб освітити вулицю
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19.07.2022 01:55 Відповісти
Ця русня - якісь маньяки, готові на все, щоб приїхати та побачити Україну, потім вмерти
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19.07.2022 02:09 Відповісти
Не вмерти. Це люди та тварини вмирають, а кацапня дохне, просто дохне...
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19.07.2022 09:00 Відповісти
Здихає.
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19.07.2022 09:48 Відповісти
Вы всьо врьотє!
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19.07.2022 01:57 Відповісти
Писька отвалилась... А так все норм....
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19.07.2022 03:45 Відповісти
світитись по ночах почали..як в рудому лісі
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19.07.2022 01:53 Відповісти
🤣🤣🤣
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19.07.2022 01:56 Відповісти
Сноркі?
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19.07.2022 01:53 Відповісти
Мечений вже десь поряд )))
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19.07.2022 03:16 Відповісти
Химера
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19.07.2022 03:20 Відповісти
Свинособак загризякала псевдособака )))
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19.07.2022 05:41 Відповісти
Перегрелись на солнце
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19.07.2022 02:00 Відповісти
Боже які довбойоби. Кончені орки звалить вже з території АЕС
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19.07.2022 02:18 Відповісти
А як версія на рахунок колективного вживання алкоголю і послідуючих розбірок на старотатарській мові із згадуванням батьків і підривом гранати з обіднім столом.
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19.07.2022 02:27 Відповісти
так + "стиралку не поделили..... "
+ "Дев'ять російських військових" - не факт - що вони усі росіяни - міжнаціональні сутички я пригадую ще з часів служби у радянській армії - ДМБ82
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19.07.2022 03:15 Відповісти
Это кондиционер взорвался.
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19.07.2022 02:36 Відповісти
оце новина...
для бабусь на ослінцях
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19.07.2022 02:46 Відповісти
Це ядерні терористи під керівництвом плешивого психопата. Через 36 років так спаплюжити пам'ять багатьох росіян, які поряд з українцями та іншими націями ціною власного життя рятували світ від чорнобильської трагедії.
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19.07.2022 03:28 Відповісти
В активній зоні реактора пральні машинки шукали?
Вже одні в "рудому лісі" окопи копали
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19.07.2022 03:36 Відповісти
Товариш по рибалці у мене на Чорнобильській АЕС працює Обізвався у травні Сміявся: "Дурні кацапи навіть не "вкурювали", що означає назва "Рудий ліс" Вони його перекладали як "Рыжий лис" (тварина) і вважали звичайним "топонімом" А ми їх "просвіщать" не спішили А потім - коли їх "ковбасить" почало від радіації, ми їм кличку причепили - "Ваше сіятєльство"!"
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19.07.2022 06:35 Відповісти
Це на доказ того, що мова має значення !!!
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19.07.2022 09:51 Відповісти
Чтоб они повыздыхали. ВСЕ!
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19.07.2022 05:31 Відповісти
Скорее всего нажрались и начали выяснять чья мать с кем спала
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19.07.2022 05:32 Відповісти
Ага ))) слово за слово, **** по столу - і почалося:
- Свети валыны, пацаны!
- Гондурасы!!!
- Ану чики-брыки, и в дамки!
- Кандёхай веселей!
- Заходи, сбоку заходи!
- Пацаны, я маслину поймал!...
- Вали эту шелупонь!!!

(усе це під звуки інтенсивної стрілянини)
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19.07.2022 05:47 Відповісти
Сталкер)
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19.07.2022 11:57 Відповісти
А взавершення:"Сержант долбойобов стрєльбу окончіл"
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19.07.2022 13:51 Відповісти
понапивалися денатурату та дівку не поділили.
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19.07.2022 06:35 Відповісти
Набухались певно...
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19.07.2022 07:13 Відповісти
Мабуть Бетмен заглянув...
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19.07.2022 08:12 Відповісти
або необережне поводження с гранатою, або горілку не поділили...
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19.07.2022 09:27 Відповісти
Та понятно, что там было - Баба Нюра только пол помыла, а они в грязных ботинках по мокрому...
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19.07.2022 09:28 Відповісти
Нікопольский мер щось казав про "отвєтку"
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19.07.2022 09:39 Відповісти
треба їм більше інцидентів створювати
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19.07.2022 09:43 Відповісти
Хотіли смартфони від трансформатору заряджати, а там трохи високувата напруга у 100000 вольт.
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19.07.2022 09:56 Відповісти
Як пенсіонер енегетик вас попрпавлю-можлива величина напруги змінного струму повирна бути 110 кВ(110000 В)
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19.07.2022 13:54 Відповісти
 
 