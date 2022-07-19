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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27070) Резніченко (517) Нікополь (1075)

Ворог випустив по Нікополю до 40 реактивних снарядів, Зеленодольську громаду обстріляно з артилерії, - Резніченко

дніпропетровщина

Вночі восійські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч тривог і обстрілів... Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.

По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.

У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих.

В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кількість загиблих від ракетного удару в Дніпрі зросла до 4, рятувальні роботи завершено, - керівник ОВА

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Обычная тактика дикой лаптекопытной орды. Нашей армии они ничего сделать на могут, поэтому в бессильной злобе бьют по гражданским.
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19.07.2022 07:48 Відповісти
вихід один -- бити у відповідь
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19.07.2022 08:01 Відповісти
Звідки стріляли? Координати є? Відповідь по координатам є?
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19.07.2022 10:36 Відповісти
Дві минулі доби підряд рашистські виродки здійснювали черговий акт ядерного тероризму. Вони, прикриваючись блоками ЗАЕС, прямо із площадки атомної електростанції здійснювали установками залпового вогню обстріл міста Нікополь, розташованого на протилежному боці водосховища. Ситуація для терористів виглядала безпрограшною, а для містян патовою. Знищувати ракетні комплекси поряд з атомними блоками ніхто б не відважився.

Але щось у московитів пішло не так. Учора в другій половині дня до місцевої лікарні доставили 9 рашистських терористів (попередньо ніби з так званої охорони окупованого об'єкта) ще якась невстановлена кількість відправилася годувати черв'яків. На станції в орків стан паніки. Що відбулося, поки повідомлень не бачив. Це могли бути високоточні удари артилерією не по самих установках з ракетами, що призвело б до ризику для АЕС, а по місцю розташування орків на території. А може попрацювали ССО. Скоро взнаємо. Але вже пора вражині запам'ятати, що нічого безкарно їм з рук не зійде.

https://t.me/Chornovil_official/7204
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19.07.2022 11:57 Відповісти
Як же задовбали ці однобокі щоденні 'новини'! Резніченко і подібні, звідки били? Була відповідь ЗСУ? Якщо ні, то чому?
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19.07.2022 14:39 Відповісти
 
 