Ворог випустив по Нікополю до 40 реактивних снарядів, Зеленодольську громаду обстріляно з артилерії, - Резніченко
Вночі восійські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч тривог і обстрілів... Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.
По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.
У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих.
В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Але щось у московитів пішло не так. Учора в другій половині дня до місцевої лікарні доставили 9 рашистських терористів (попередньо ніби з так званої охорони окупованого об'єкта) ще якась невстановлена кількість відправилася годувати черв'яків. На станції в орків стан паніки. Що відбулося, поки повідомлень не бачив. Це могли бути високоточні удари артилерією не по самих установках з ракетами, що призвело б до ризику для АЕС, а по місцю розташування орків на території. А може попрацювали ССО. Скоро взнаємо. Але вже пора вражині запам'ятати, що нічого безкарно їм з рук не зійде.
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