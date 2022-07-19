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Велика Британія (5333) недовіра (18) Джонсон Борис (572)

Палата громад Великої Британії не змогла оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Джонсоном

джонсон

Увечері в понеділок Палата громад Великої Британії не змогла оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Борисом Джонсоном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Проти проголосували 349 парламентаріїв, 238 висловилися за. Більшість місць у палаті (358 з 650) зараз належить консерваторам, лідером яких є Джонсон.

Спершу вотум недовіри намагалась ініціювати опозиційна Лейбористська партія, яка вимагала негайної відставки Джонсона. Але депутати, більшість яких становлять консерватори, відхилили це клопотання.

Натомість британський уряд пішов на незвичний крок та ініціював вотум недовіри до самого себе. Консерваторам не сподобалося подання лейбористів, які висловлювали недовіру не лише Джонсону особисто, а й усьому уряду.

Дебати в Палаті громад у понеділок удень стосувалися переважно внутрішньоекономічних проблем. Уряд Джонсона лейбористи звинувачували в провалі соціальної підтримки населення, натомість консерватор нагадав про ефективну боротьбу з COVID-19 і Brexit.

Якби вотум недовіри було оголошено, у Великій Британії мали б бути оголошені загальні вибори, де, як очікувалось, Консервативна партія отримала б гірший результат у порівнянні з 2019 роком.

Борис Джонсон був змушений подати у відставку з посади лідера Консервативної партії на початку липня під тиском низки внутрішньополітичних скандалів і закликів однопартійців. До обрання нового лідера торі Джонсон продовжує виконувати обов’язки глави уряду.

Станом на зараз участь у виборах лідера Консервативної партії беруть четверо претендентів: колишній міністр фінансів Ріші Сунак, молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт, міністерка закордонних справ Ліз Трасс і колишня міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох.

Читайте: На посаду лідера британських консерваторів претендують уже дев'ятеро людей

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Топ коментарі
+17
Шо ***, в кацапів бабла не вистачило шоби всю палату викупить? Чи як завжди кацапи самі розікрали?
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19.07.2022 07:55
+12
Боря, бери НАТО в свої руки.
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19.07.2022 08:06
+11
Рахуватимеш гроші, а тут потрібно писати вважаю. Це кацапізм від їхнього щітаю.
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19.07.2022 08:28
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Шо ***, в кацапів бабла не вистачило шоби всю палату викупить? Чи як завжди кацапи самі розікрали?
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19.07.2022 07:55 Відповісти
Я рахую не потрібно каZZaпсін рахувати всемогутніми
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19.07.2022 08:00 Відповісти
"Я рахую...". Пиши своєю мовою, тебе зрозуміють
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19.07.2022 08:09 Відповісти
Рахуватимеш гроші, а тут потрібно писати вважаю. Це кацапізм від їхнього щітаю.
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19.07.2022 08:28 Відповісти
або "гадаю/припускаю/думаю"
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19.07.2022 08:46 Відповісти
Только не надо оправдываться , кацап


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Реєстрація: 26.05.2022
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19.07.2022 08:35 Відповісти
Мабуть, не всі продалися.
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19.07.2022 08:06 Відповісти
Боря, бери НАТО в свої руки.
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19.07.2022 08:06 Відповісти
Не говоріть дурниць що бабла не хватило орда, тут зовсім про друге, для британців це виконання закону Борис його порушив і для них він має піти...
Я цього політика ободнюю з початку його посади але закон в демократичній країні дотримуються а не торгують ним як в нас(((
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19.07.2022 08:13 Відповісти
Донсон лох. Нехай вчиться у нашого клоуна який казав еслі я нарушу Закон, я уйду сам.
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19.07.2022 08:30 Відповісти
*Джонсон.
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19.07.2022 08:32 Відповісти
Донсон, - це син Дона, дон! )))

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19.07.2022 11:02 Відповісти
Цікавий пасьянс претендентів - один індус і три британських тітки.
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19.07.2022 08:32 Відповісти
Цікава інфа
колишній міністр фінансів Ріші Сунак одружений на дочці індійського мільярдера , яка не громадянка Британії.

А ХТО АКТІВНО ДРУЖИТ З ІНДІЕЮ - РАША. А зто мае вигоду від дружби з рашею - індійські мільярдери .

а хто першим пошле у відставку і ще пару міністрів прихватив за компашку- РІШІ СУНАК. І в нього тоді вже був готовим предвиборчій сайт.

УШИ РАШИ ТОРЧАТ В ЦІЙ ІСТОРІЇ, брітанська МІ6 могла бы поцікавиться цією історією
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19.07.2022 08:34 Відповісти
Блин ты реально молодец. Открыла миру информацию с википедии. Звоню ми6.
Прекращайте судить людей по каким то рассовым признакам, определяя их в предатели незная их даже косвенно. Это схоже на мораль свиней, те которые собаки.
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19.07.2022 09:32 Відповісти
Джонсон погорів на внутрішній політиці. І "коментатори" зовсім не уявляють Британію. На карті бачили, і то не певен. Він пішов не з посади прем'єра, а як лідер партії, щоб зберегти курс. Інша система взагалі. А в нас поки що уявлення совкового колгоспу.
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20.07.2022 18:13 Відповісти
Ліз Трасс непогана
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19.07.2022 08:48 Відповісти
Ага. Которая заявила что хочет побеседовать с ******. Я думаю Джонсона специально выгнали так как он заявил категорически что никаких переговоров с кремлевскими террористами а кремль должен пасть.
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19.07.2022 09:11 Відповісти
"Я вважаю дуже важливим, щоби голоси вільного світу протистояли Володимиру Путіну... я готова говорити з Путіним напряму, закликати його до відповіді" (c) Так, краще б не розмовляти взагалі, але це не зрадництво. Це можна пробачити тому, хто вважає Ростов та Воронеж українськими.
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19.07.2022 09:49 Відповісти
Як так можна ? Неподобство ! Треба писати Володимиру Володимировичу !
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19.07.2022 10:05 Відповісти
Молодша міністерка, міністерка закордонних справ Ліз Трасс і колишня міністерка... Членка чого нав'язує українцям подібний ... "штиль" письма і говору ?
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19.07.2022 09:32 Відповісти
Тренди (трендині). Нічого не поробиш.
Це приблизно те ж саме, що й масове відбирання у людей висловлювати свою думку через дізлайки в мережі. Як не хочете бути толерастами добровільно, запихнемо вам толерастію в сраку...
Просто не звертайте уваги, пройде пару років, тренди зміняться, і все повернеться до розумного стану речей. Власне, все ВЖЕ потрошку повертається.
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19.07.2022 09:55 Відповісти
Їм потрібно "перезавантажити" світ. На Бі-Бі-Сі, наприклад, про це https://www.bbc.com/ukrainian/features-59560848 відверто пишуть .

BBC публікує перелік 100 жінок 2021 року, які змінюють світ та своїм прикладом надихають інших. Цьогоріч "100 жінок" представляє тих, хто допомагає "перезавантажити" світ - жінок, які відіграють роль у трансформації нашого суспільства, нашої культури та нашого світу.

Трансформатори хєрови! Вони випихають вперед жінок так, наче вони якісь не зовсім звичайні люди. Цей "дівний новий мір" перш за все звертає увагу на твій колір шкіри, дивиться, шо там у тебе між ногами, і хоче знати, куди кому та як ти пхаєш свою піську. "O tempora, o mores!"
От, нізащо б не здогадався, що когось "надихає своїм прикладом" активістка обізнаності щодо менструації.

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19.07.2022 10:51 Відповісти
Те, що сер Борис дуже вже помагав Україні воювати з рашистською пітьмою і підвів під реальну загрозу конфіскації мільярдні статки пуйловських олігархів, що не на жарт дратувало й страшило місцевий і континентальний європейський політикуми, лише одна сторона медалі.
Що ж, у кисневій барокамері цій видатній людині набагато легше було здолати лютий короновірус, аніж встояти супроти агресивної сірості рідної партійної бюрократії.
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19.07.2022 10:03 Відповісти
 
 