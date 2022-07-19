Палата громад Великої Британії не змогла оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Джонсоном
Увечері в понеділок Палата громад Великої Британії не змогла оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Борисом Джонсоном
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Проти проголосували 349 парламентаріїв, 238 висловилися за. Більшість місць у палаті (358 з 650) зараз належить консерваторам, лідером яких є Джонсон.
Спершу вотум недовіри намагалась ініціювати опозиційна Лейбористська партія, яка вимагала негайної відставки Джонсона. Але депутати, більшість яких становлять консерватори, відхилили це клопотання.
Натомість британський уряд пішов на незвичний крок та ініціював вотум недовіри до самого себе. Консерваторам не сподобалося подання лейбористів, які висловлювали недовіру не лише Джонсону особисто, а й усьому уряду.
Дебати в Палаті громад у понеділок удень стосувалися переважно внутрішньоекономічних проблем. Уряд Джонсона лейбористи звинувачували в провалі соціальної підтримки населення, натомість консерватор нагадав про ефективну боротьбу з COVID-19 і Brexit.
Якби вотум недовіри було оголошено, у Великій Британії мали б бути оголошені загальні вибори, де, як очікувалось, Консервативна партія отримала б гірший результат у порівнянні з 2019 роком.
Борис Джонсон був змушений подати у відставку з посади лідера Консервативної партії на початку липня під тиском низки внутрішньополітичних скандалів і закликів однопартійців. До обрання нового лідера торі Джонсон продовжує виконувати обов’язки глави уряду.
Станом на зараз участь у виборах лідера Консервативної партії беруть четверо претендентів: колишній міністр фінансів Ріші Сунак, молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт, міністерка закордонних справ Ліз Трасс і колишня міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох.
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Реєстрація: 26.05.2022
Я цього політика ободнюю з початку його посади але закон в демократичній країні дотримуються а не торгують ним як в нас(((
колишній міністр фінансів Ріші Сунак одружений на дочці індійського мільярдера , яка не громадянка Британії.
А ХТО АКТІВНО ДРУЖИТ З ІНДІЕЮ - РАША. А зто мае вигоду від дружби з рашею - індійські мільярдери .
а хто першим пошле у відставку і ще пару міністрів прихватив за компашку- РІШІ СУНАК. І в нього тоді вже був готовим предвиборчій сайт.
УШИ РАШИ ТОРЧАТ В ЦІЙ ІСТОРІЇ, брітанська МІ6 могла бы поцікавиться цією історією
Прекращайте судить людей по каким то рассовым признакам, определяя их в предатели незная их даже косвенно. Это схоже на мораль свиней, те которые собаки.
Це приблизно те ж саме, що й масове відбирання у людей висловлювати свою думку через дізлайки в мережі. Як не хочете бути толерастами добровільно, запихнемо вам толерастію в сраку...
Просто не звертайте уваги, пройде пару років, тренди зміняться, і все повернеться до розумного стану речей. Власне, все ВЖЕ потрошку повертається.
BBC публікує перелік 100 жінок 2021 року, які змінюють світ та своїм прикладом надихають інших. Цьогоріч "100 жінок" представляє тих, хто допомагає "перезавантажити" світ - жінок, які відіграють роль у трансформації нашого суспільства, нашої культури та нашого світу.
Трансформатори хєрови! Вони випихають вперед жінок так, наче вони якісь не зовсім звичайні люди. Цей "дівний новий мір" перш за все звертає увагу на твій колір шкіри, дивиться, шо там у тебе між ногами, і хоче знати, куди кому та як ти пхаєш свою піську. "O tempora, o mores!"
От, нізащо б не здогадався, що когось "надихає своїм прикладом" активістка обізнаності щодо менструації.
Що ж, у кисневій барокамері цій видатній людині набагато легше було здолати лютий короновірус, аніж встояти супроти агресивної сірості рідної партійної бюрократії.