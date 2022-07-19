Серед військових неслов’янських національностей, яких кидають у найризикованіші атаки в Україні, зростає невдоволення діями російського командування, - Генштаб ЗСУ
Російське командування кидає військовослужбовців неслов’янських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 19 липня у фейсбуці.
"У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов’янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Будь ласка, зачекайте...
На компенсацию за дохлого супруга можна купить оленей (якутия) или баранов (дагестан), или тюленей (чукотка)...
З Аляски запитують: а чого це ми жебраки?
Чукча: купили Аляску, а на Чукотку грошей не вистачило!
і казав: "а чьо...я зря васпітивал тєраріста...."
татарва це чурбани
нічо, їм, нацменам, покажуть їх справжнє місце у "вялікой расісє"
не вздумайте идти в отказ - если назвался грузом, полезай в кузов.
І дійсно у варіанті з грузом замість груздя звучить приємно для вуха.
Граф Уваров и его сын в конце 19 века проводили раскопки Курганов на так называемой рабZee останков славян Уваровы не обнаружили ..
Одни Тюркские кости...
то не зовсім так
Хрен тебе **********, а не Украину, нас ты в своих рабских zомбаков не превратишь. Победа будет за нами. Слава Украине!