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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) нацменшини (190)

Серед військових неслов’янських національностей, яких кидають у найризикованіші атаки в Україні, зростає невдоволення діями російського командування, - Генштаб ЗСУ

рф,армія

Російське командування кидає військовослужбовців неслов’янських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 19 липня у фейсбуці.

"У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов’янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили спробу ворожої розвідки боєм у районі населеного пункту Уди на Харківському напрямку, - Генштаб

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Топ коментарі
+25
Так і самі кацапи ніколи не були слов'янами-це історичний факт...
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19.07.2022 08:11
+25
А с каких это пор кацапы стали славянами??? Как были помесь орды со всякой чудью и мокшанами так ими и остаются!!
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19.07.2022 08:14
+17
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19.07.2022 08:21
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Срочно все каДырки развернули автоматы и очистили от поРашистов лугандон!премию от зелёного получите и гражданство!
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19.07.2022 08:06 Відповісти
Так і самі кацапи ніколи не були слов'янами-це історичний факт...
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19.07.2022 08:11 Відповісти
Що там за редактор такий необізнаний? Просто плакати хочеться
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19.07.2022 08:57 Відповісти
А с каких это пор кацапы стали славянами??? Как были помесь орды со всякой чудью и мокшанами так ими и остаются!!
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19.07.2022 08:14 Відповісти
Чурками народились чурками і здохнуть.
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19.07.2022 08:18 Відповісти
Мокша і ерзя також не слов'яни
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19.07.2022 08:20 Відповісти
А чё, ватосамки "несловянских национальностей довольны!
На компенсацию за дохлого супруга можна купить оленей (якутия) или баранов (дагестан), или тюленей (чукотка)...
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19.07.2022 08:21 Відповісти
Стоїть чукча на березі Чукотки і кричить до американців, мешканців Аляски: жебраки, жебраки, жебраки, курва.
З Аляски запитують: а чого це ми жебраки?
Чукча: купили Аляску, а на Чукотку грошей не вистачило!
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19.07.2022 08:41 Відповісти
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19.07.2022 11:43 Відповісти
ілі ладу....не пам`ятаю де, батько дохлого руZZкого вбивці купив собі цей шрот....
і казав: "а чьо...я зря васпітивал тєраріста...."
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19.07.2022 09:10 Відповісти
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19.07.2022 08:21 Відповісти
Так було завжди. В європейську частину посилали подавляти різні повстання азіятів, а туди маскалів. Не своїх стріляти, не жалко.
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19.07.2022 08:22 Відповісти
Якщо в ординсько-кацапському війську і є слов*яни, то це окацаплені хахли-манкурти.
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19.07.2022 08:25 Відповісти
Каждому дагу,убившему десяток кацапов-по овце.
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19.07.2022 08:31 Відповісти
які слов"яни в татарви?
татарва це чурбани
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19.07.2022 08:33 Відповісти
хороша новина, ті хто виживе з них - будуть активно розвалювати РФ
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19.07.2022 08:42 Відповісти
засумнівались, що вони "тє же русскіє"?
нічо, їм, нацменам, покажуть їх справжнє місце у "вялікой расісє"
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19.07.2022 08:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M&ab_channel=JesterKing Буряти чи башкіри вони себе русскімі вважають так що хай подихають
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19.07.2022 08:53 Відповісти
Так, а кацапня шо слов'яни?
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19.07.2022 08:55 Відповісти
А що на росії є і слов'яни?
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19.07.2022 09:04 Відповісти
Як казала мама одного з окупантів з прослушки

не вздумайте идти в отказ - если назвался грузом, полезай в кузов.
І дійсно у варіанті з грузом замість груздя звучить приємно для вуха.
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19.07.2022 09:12 Відповісти
На рабZee кроме Мокшанских болот ничего нет...БОМЖи без роду и племени...
Граф Уваров и его сын в конце 19 века проводили раскопки Курганов на так называемой рабZee останков славян Уваровы не обнаружили ..
Одни Тюркские кости...
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19.07.2022 09:13 Відповісти
А чого? Вони ж "тожє рускіє"?
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19.07.2022 09:17 Відповісти
іншими словами серед усіх...., тому що слов'ян на росії як не було, так ніколи й не буде..., просто там утилізують усіх дурників на втіху їхньому дяді вові, щоб він здох...
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19.07.2022 09:22 Відповісти
Єто война не только истребление украинцев а и всех малих народ в России, пору уже им задуматься
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19.07.2022 09:31 Відповісти
Орки не славяне.
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19.07.2022 09:32 Відповісти
чурки стали підозрювати що потєрь нєт,
то не зовсім так
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19.07.2022 09:34 Відповісти
На днях собрались одноклассниками, не видел некоторых со дня окончания школы.Приятно было видеть, как все 50 летние с хвостиком 15 русскоговорящих украинских граждан, мужчин и женщин, воспитанных и учившихся в школе с русским языком при совке, были с духом - патриотично настроены и поддерживали нашу борьбу за свободу в преступной войне бандитов **********. Несколько человек из них воюют сейчас вместе со взрослыми сыновьями.
Хрен тебе **********, а не Украину, нас ты в своих рабских zомбаков не превратишь. Победа будет за нами. Слава Украине!
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19.07.2022 10:07 Відповісти
Эта свинота не славянской национальности с начала ехала грабить и убивать. А где стояло это чурбанье наибольшее количество изнасилований и убийств. А когда возможность побеспредельничать свелась к минимуму а надо просто дохнуть как собаки начался скулеж.
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19.07.2022 10:41 Відповісти
мясу не подобається що його жарять?
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19.07.2022 11:00 Відповісти
 
 