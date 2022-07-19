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обстріл (27070) Донецька область (7548) Кириленко Павло (904)

За добу 18 липня росіяни вбили 1 мирного мешканця на Донеччині, ще 2 зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донеччину та вбивати цивільне населення.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 18 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - в Авдіївці. Ще 2 людини зазнали поранень.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Внаслідок обстрілу Торецька зруйновано двоповерхівку. 6 людей загинули, - ДСНС. ФОТО

За добу 18 липня росіяни вбили 1 мирного мешканця на Донеччині, ще 2 зазнали поранень, - ОВА 01

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19.07.2022 11:03 Відповісти
 
 