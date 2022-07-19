За добу 18 липня росіяни вбили 1 мирного мешканця на Донеччині, ще 2 зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донеччину та вбивати цивільне населення.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 18 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - в Авдіївці. Ще 2 людини зазнали поранень.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар19.07.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...