Багато справ щодо злочинів військових РФ в Україні готуються для подачі у міжнародний трибунал, - радник глави МВС Смірнов

Велика кількість кримінальних проваджень щодо військовослужбовців РФ готуються насамперед до подачі саме у міжнародний трибунал.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо розуміти, що велика кількість безпосередньо цих справ (проти військовослужбовців РФ. – Ред.) готуються насамперед до подачі саме у міжнародний трибунал. Бо ми прекрасно розуміємо, що в нас немає змоги притягнути (деяких. – Ред.) солдат РФ, наприклад, тих самих нелюдів, які були в Бучі", - сказав він.

Радник міністра уточнив, що українські правоохоронці наразі не мають можливості безпосередньо до цих військових РФ дістатися.

Тому ключовою історією щодо цього, за його словами, є збирання повністю всієї доказової бази щодо злочинів росіян в Україні, їхня кваліфікація і потім - передача саме у міжнародний трибунал, щоб цих росіян саме на міжнародному рівні визнали як воєнних злочинців, і щоб вони там отримали свої терміни.

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