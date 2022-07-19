УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11782 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
641 12
армія рф (16162) росія (63568) воєнні злочини (1801)

Багато справ щодо злочинів військових РФ в Україні готуються для подачі у міжнародний трибунал, - радник глави МВС Смірнов

могила,буча,братська,ексгумація

Велика кількість кримінальних проваджень щодо військовослужбовців РФ готуються насамперед до подачі саме у міжнародний трибунал.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо розуміти, що велика кількість безпосередньо цих справ (проти військовослужбовців РФ. – Ред.) готуються насамперед до подачі саме у міжнародний трибунал. Бо ми прекрасно розуміємо, що в нас немає змоги притягнути (деяких. – Ред.) солдат РФ, наприклад, тих самих нелюдів, які були в Бучі", - сказав він.

Радник міністра уточнив, що українські правоохоронці наразі не мають можливості безпосередньо до цих військових РФ дістатися.

Тому ключовою історією щодо цього, за його словами, є збирання повністю всієї доказової бази щодо злочинів росіян в Україні, їхня кваліфікація і потім - передача саме у міжнародний трибунал, щоб цих росіян саме на міжнародному рівні визнали як воєнних злочинців, і щоб вони там отримали свої терміни.

Також читайте: На сьогодні на Київщині знайдено 1346 тіл убитих росіянами мирних жителів, - Нєбитов

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
мвс на гарматний постріл до цих справ не можна підпускати
показати весь коментар
19.07.2022 08:46
+4
показати весь коментар
19.07.2022 08:49
+2
Терміни е в цій підготовці , чі будете 8 років готувати ( як Нідерланди з самолетом )?
показати весь коментар
19.07.2022 08:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трибунал буде завалений справами до стелі.
показати весь коментар
19.07.2022 08:35 Відповісти
Сколько у него этих советников???
показати весь коментар
19.07.2022 08:55 Відповісти
Терміни е в цій підготовці , чі будете 8 років готувати ( як Нідерланди з самолетом )?
показати весь коментар
19.07.2022 08:39 Відповісти
Думаю справи проти людяності не мають терміну давності.
показати весь коментар
19.07.2022 08:43 Відповісти
Коли збили цивільний самолет , шум стояв хутіна в Гаагу . Но кацапи все спустили на тормоза - така тактика . І через 8 років голландці даже підтримують рашу більше ніж Україну
показати весь коментар
19.07.2022 08:47 Відповісти
Срали кацапи на все міжнародне.
показати весь коментар
19.07.2022 08:45 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 08:49 Відповісти
нє, вони будуть кричати - закон! міжнародне право! ******** зрєнія лішают!
показати весь коментар
19.07.2022 09:45 Відповісти
мвс на гарматний постріл до цих справ не можна підпускати
показати весь коментар
19.07.2022 08:46 Відповісти
Щойно перевірив

показати весь коментар
19.07.2022 08:52 Відповісти
За неделю в Беларусь прилетели не меньше 15-и военно-транспортных самолётов ВКС РФ. (https://telegra.ph/file/9acad1573675959ec3d0e.png)

С 9 по 17 июля 2022 года мониторинговая группа «Беларускі Гаюн (http://t.me/Hajun_BY)» зафиксировала увеличение числа прилётов в Беларусь крупных транспортных самолётов из РФ. Только на военный аэродром в Мачулищах было как минимум:

▪️10 прилётов Ил-76 ВКС РФ;
▪️2 прилёта Ан-22 ВКС РФ;
▪️3 прилёта Ан-124 ВКС РФ;

Ан-22 - самый большой в мире турбовинтовой самолёт, как и Ан-124, он используется для перевозки крупногабаритного груза. По нашей информации, как минимум часть из этих самолётов что-то привезли в Беларусь, однако что именно - неизвестно. У одних только Ан-124 на борту было до 20 человек персонала.

Ко всему прочему, на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел и улетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ (RF-94268). В общей сложности он пробыл на территории Беларуси 5 дней 12 часов и «работал» в воздушном пространстве РБ в сопровождении истребителей из Барановичей - трижды по 6 часов за это время.

Среди направлений, куда улетели или откуда прилетали эти самолёты можно выделить: Таганрог, Иваново, Тверь и Анапу.
показати весь коментар
19.07.2022 08:55 Відповісти
На Запоріжжі окупанти демілітаризують самі себе, - ЗМІ
https://subbota.ua/news/184772/na-zaporizhzhi-okupanti-demilitarizuyut-sami-sebe-zmi
показати весь коментар
19.07.2022 09:06 Відповісти
 
 