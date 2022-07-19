Багато справ щодо злочинів військових РФ в Україні готуються для подачі у міжнародний трибунал, - радник глави МВС Смірнов
Велика кількість кримінальних проваджень щодо військовослужбовців РФ готуються насамперед до подачі саме у міжнародний трибунал.
Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо розуміти, що велика кількість безпосередньо цих справ (проти військовослужбовців РФ. – Ред.) готуються насамперед до подачі саме у міжнародний трибунал. Бо ми прекрасно розуміємо, що в нас немає змоги притягнути (деяких. – Ред.) солдат РФ, наприклад, тих самих нелюдів, які були в Бучі", - сказав він.
Радник міністра уточнив, що українські правоохоронці наразі не мають можливості безпосередньо до цих військових РФ дістатися.
Тому ключовою історією щодо цього, за його словами, є збирання повністю всієї доказової бази щодо злочинів росіян в Україні, їхня кваліфікація і потім - передача саме у міжнародний трибунал, щоб цих росіян саме на міжнародному рівні визнали як воєнних злочинців, і щоб вони там отримали свої терміни.
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С 9 по 17 июля 2022 года мониторинговая группа «Беларускі Гаюн (http://t.me/Hajun_BY)» зафиксировала увеличение числа прилётов в Беларусь крупных транспортных самолётов из РФ. Только на военный аэродром в Мачулищах было как минимум:
▪️10 прилётов Ил-76 ВКС РФ;
▪️2 прилёта Ан-22 ВКС РФ;
▪️3 прилёта Ан-124 ВКС РФ;
Ан-22 - самый большой в мире турбовинтовой самолёт, как и Ан-124, он используется для перевозки крупногабаритного груза. По нашей информации, как минимум часть из этих самолётов что-то привезли в Беларусь, однако что именно - неизвестно. У одних только Ан-124 на борту было до 20 человек персонала.
Ко всему прочему, на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел и улетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ (RF-94268). В общей сложности он пробыл на территории Беларуси 5 дней 12 часов и «работал» в воздушном пространстве РБ в сопровождении истребителей из Барановичей - трижды по 6 часов за это время.
Среди направлений, куда улетели или откуда прилетали эти самолёты можно выделить: Таганрог, Иваново, Тверь и Анапу.
https://subbota.ua/news/184772/na-zaporizhzhi-okupanti-demilitarizuyut-sami-sebe-zmi