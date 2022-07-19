Сьогодні має відбутись засідання комісії з обрання керівника САП. Неявка делегованих Татаровим/Єрмаком представників означатиме спробу зірвати надважливе рішення, - Шабунін
Сьогодні, 19 липня, о 10 годині ранку має відбутись засідання комісії з обрання керівника САП.
Про це повідомив у фейсбуці глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, голова Комісії проговорилася в коментарях, що є проблеми з кворумом на засідання.
"Всі попередні рази кворум зривали 2 особини з парламентської квоти. Це - Олена Бусол, формально делегована групою "За Майбутнє", та представник ОПЗЖ Андрій Гуджал. Останні, як і більша частина парламентської частини, завдені в комісію і керовані Татаровим/Єрмаком", - зауважив Шабунін.
За його словами, тож неявка цих двох представників сьогодні означатиме ніщо інше як чергову спробу Татарова/Єрмака зірвати надважливе для нашої країни рішення.
"Без цього рішення переговори про вступ в ЄС навіть не почнуться (це зафіксовано в рішенні ЄК про наше кандидатство).
"… і Татаров, і Єрмак - просто … обслуговуючий персонал, який покликаний забезпечити діяльність глави держави. .... Він їх створив. І він особисто й одноосібно несе всю повноту відповідальності за те, що вони чинять чи будуть чинити", - цитує Шабунін журналіста Романа Романюка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.
Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.
Зауважимо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів - Верховна Рада.
Будь ласка, зачекайте...
Буде стояти під дверима комісії з готовим наказом і зразу підпише.
Стійке відчуття що потрібно спочатку пострілять ЗСУ в Києві голобородьок, а там вже і на передовій стане легше.
Хто їх створив? Та ти, Шабунін, і створив з 75% тупоголових "уставших от вайні"
І як ти не міняй фільтри, карбюратори, двигуни, - це нічого не змінить.
Може потрібно спочатку це сциклиння вилити з баку?
Ты точно не самый умный, да и не такой уж хитрый, как тебе кажется)))
А можна побачити докази цього ствердження?
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?
@zer0corruption_
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https://twitter.com/zer0corruption_/status/1549313684605919234 1 ч
Друзі, не дайте ввести себе в оману. Конкурс з обрання керівника САП ще НЕ завершився. Олександр Клименко досі НЕ призначений головою САП. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд Генпрокурора протягом трьох днів після отримання підтвердження..."
ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
·
https://twitter.com/zer0corruption_/status/1549313684605919234 1 ч
Друзі, не дайте ввести себе в оману. Конкурс з обрання керівника САП ще НЕ завершився. Олександр Клименко досі НЕ призначений головою САП. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд Генпрокурора протягом трьох днів після отримання підтвердження..."
Проблема у фразі "протягом 3 робочих днів після отримання підтвердження", бо вони можуть тривати вічно. Уже пів року Офіс генпрокурора не давав ніяких відповідей, тож тепер, коли ОГП в руках Татарова Клименко навряд чи стане головою САП. Бо підтвердження може надходити вічно.
Комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка, але призначає керівника Генпрокурор. Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з'явиться рішення суду про скасування порядку конкурсу. Що стане підставою для зриву конкурсу.