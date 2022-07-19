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конкурс (1272) Шабунін (522) САП (2164) Єрмак Андрій (1352) Татаров Олег (424)

Сьогодні має відбутись засідання комісії з обрання керівника САП. Неявка делегованих Татаровим/Єрмаком представників означатиме спробу зірвати надважливе рішення, - Шабунін

сап

Сьогодні, 19 липня, о 10 годині ранку має відбутись засідання комісії з обрання керівника САП.

Про це повідомив у фейсбуці глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, голова Комісії проговорилася в коментарях, що є проблеми з кворумом на засідання.

"Всі попередні рази кворум зривали 2 особини з парламентської квоти. Це - Олена Бусол, формально делегована групою "За Майбутнє", та представник ОПЗЖ Андрій Гуджал. Останні, як і більша частина парламентської частини, завдені в комісію і керовані Татаровим/Єрмаком", - зауважив Шабунін.

За його словами, тож неявка цих двох представників сьогодні означатиме ніщо інше як чергову спробу Татарова/Єрмака зірвати надважливе для нашої країни рішення.

"Без цього рішення переговори про вступ в ЄС навіть не почнуться (це зафіксовано в рішенні ЄК про наше кандидатство).

"… і Татаров, і Єрмак - просто … обслуговуючий персонал, який покликаний забезпечити діяльність глави держави. .... Він їх створив. І він особисто й одноосібно несе всю повноту відповідальності за те, що вони чинять чи будуть чинити", - цитує Шабунін журналіста Романа Романюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначити керівника САП може тільки Генпрокурор, якщо це зробить виконувач обов'язків, то призначення буде нелегітимним, - юрист Романчук

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.

Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.

Зауважимо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів - Верховна Рада.

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Топ коментарі
+6
Живенько вони саджають своїх кишенькових цуциків, мабуть пінок з Вашингтону розворошив кудло дЄрьмаков.
Стійке відчуття що потрібно спочатку пострілять ЗСУ в Києві голобородьок, а там вже і на передовій стане легше.
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19.07.2022 09:12
+5
Де подівся Трухін? Тихенько в ліс пішов як війна почалась?
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19.07.2022 09:06
+5
Хитрозроблений клоун тепер скаже у нас немає Гпрокурора і на цьому все закінчиться.
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19.07.2022 09:12
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Де подівся Трухін? Тихенько в ліс пішов як війна почалась?
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19.07.2022 09:06 Відповісти
Представники Ермака/Татарова? Що це за орган представницький таки?
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19.07.2022 09:42 Відповісти
цей шабунін уже все бідьше стає подібним на ганчірку-татаров і єрмак -ніхто .за всім безладом стоїть зеленський . а в шабуніна татаров президент
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19.07.2022 10:51 Відповісти
От тільки, за твердженням юристів, в.о. не може призначати керівника САП. А так, да, засідання...
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19.07.2022 09:08 Відповісти
Вона ще не в. о.
Буде стояти під дверима комісії з готовим наказом і зразу підпише.
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19.07.2022 09:17 Відповісти
Ніякого засідання не буде, кворума не буде
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19.07.2022 09:19 Відповісти
Живенько вони саджають своїх кишенькових цуциків, мабуть пінок з Вашингтону розворошив кудло дЄрьмаков.
Стійке відчуття що потрібно спочатку пострілять ЗСУ в Києві голобородьок, а там вже і на передовій стане легше.
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19.07.2022 09:12 Відповісти
Хитрозроблений клоун тепер скаже у нас немає Гпрокурора і на цьому все закінчиться.
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19.07.2022 09:12 Відповісти
"Він їх створив. І він особисто й одноосібно несе всю повноту відповідальності за те, що вони чинять чи будуть чинити"
Хто їх створив? Та ти, Шабунін, і створив з 75% тупоголових "уставших от вайні"
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19.07.2022 09:12 Відповісти
Уточняй, от кого 75 % тупоголовы - от кабмина, правительства, "уставших от войны" гражданских (прикинь, это норма, усталость от войны, даже термин такой есть в военном деле), 75% от голосовавших на выборах людей, 75% украинцев, или вообще человечества?
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19.07.2022 10:15 Відповісти
Таке керування державою з узурпацією влади тягне на державний переворот, а здача півдня то є зрада. Рука путіна відчувається.
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19.07.2022 09:15 Відповісти
Україною будуть керувати щирі тилові щури усих відтінків та галасливі екзальтовані бабусі,бо їх на всіляких виборах -більшисть.
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19.07.2022 09:58 Відповісти
Якщо ми замість бензину заливаємо в бак зелене сциклиння - то тупо надіятись що машина поїде.
І як ти не міняй фільтри, карбюратори, двигуни, - це нічого не змінить.
Може потрібно спочатку це сциклиння вилити з баку?
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19.07.2022 09:21 Відповісти
шоб ти, шабуня, накрився песцом разом з тими, кого ти протягнув у владу і як зараз зривають наш вступ в Євросоюз.
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19.07.2022 09:32 Відповісти
Вова, где у тебя "Лига Смеха", - у них "Лига Плюща".
Ты точно не самый умный, да и не такой уж хитрый, как тебе кажется)))
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19.07.2022 09:44 Відповісти
""Всі попередні рази кворум зривали 2 особини з парламентської квоти. Це - Олена Бусол, формально делегована групою "За Майбутнє", та представник ОПЗЖ Андрій Гуджал. Останні, як і більша частина парламентської частини, завдені в комісію і керовані Татаровим/Єрмаком", - зауважив Шабунін. Джерело: "

А можна побачити докази цього ствердження?
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19.07.2022 09:45 Відповісти
Ой лихо,лихо,лихо!Як -то воно буде?Ракли всій України -єднайтеся!
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19.07.2022 09:49 Відповісти
Ну в версии Шабунина делегированные от парламента члены комиссии это назначенные ермаковотатаровым, а почему он считает что назначенные радой прокуроров эти члены не ермаковотатаровские?
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19.07.2022 09:55 Відповісти
Затвердження відбулось.
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?
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19.07.2022 11:21 Відповісти
ЦПК | Центр протидії корупції

@zer0corruption_

·

https://twitter.com/zer0corruption_/status/1549313684605919234 1 ч

Друзі, не дайте ввести себе в оману. Конкурс з обрання керівника САП ще НЕ завершився. Олександр Клименко досі НЕ призначений головою САП. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд Генпрокурора протягом трьох днів після отримання підтвердження..."

ЦПК | Центр протидії корупції

@zer0corruption_

·

https://twitter.com/zer0corruption_/status/1549313684605919234 1 ч

Друзі, не дайте ввести себе в оману. Конкурс з обрання керівника САП ще НЕ завершився. Олександр Клименко досі НЕ призначений головою САП. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд Генпрокурора протягом трьох днів після отримання підтвердження..."

Проблема у фразі "протягом 3 робочих днів після отримання підтвердження", бо вони можуть тривати вічно. Уже пів року Офіс генпрокурора не давав ніяких відповідей, тож тепер, коли ОГП в руках Татарова Клименко навряд чи стане головою САП. Бо підтвердження може надходити вічно.

Комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка, але призначає керівника Генпрокурор. Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з'явиться рішення суду про скасування порядку конкурсу. Що стане підставою для зриву конкурсу.
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19.07.2022 13:33 Відповісти
 
 