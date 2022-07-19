Сьогодні має відбутись засідання комісії з обрання керівника САП. Неявка делегованих Татаровим/Єрмаком представників означатиме спробу зірвати надважливе рішення, - Шабунін

Сьогодні, 19 липня, о 10 годині ранку має відбутись засідання комісії з обрання керівника САП.

Про це повідомив у фейсбуці глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, голова Комісії проговорилася в коментарях, що є проблеми з кворумом на засідання.

"Всі попередні рази кворум зривали 2 особини з парламентської квоти. Це - Олена Бусол, формально делегована групою "За Майбутнє", та представник ОПЗЖ Андрій Гуджал. Останні, як і більша частина парламентської частини, завдені в комісію і керовані Татаровим/Єрмаком", - зауважив Шабунін.

За його словами, тож неявка цих двох представників сьогодні означатиме ніщо інше як чергову спробу Татарова/Єрмака зірвати надважливе для нашої країни рішення.

"Без цього рішення переговори про вступ в ЄС навіть не почнуться (це зафіксовано в рішенні ЄК про наше кандидатство).

"… і Татаров, і Єрмак - просто … обслуговуючий персонал, який покликаний забезпечити діяльність глави держави. .... Він їх створив. І він особисто й одноосібно несе всю повноту відповідальності за те, що вони чинять чи будуть чинити", - цитує Шабунін журналіста Романа Романюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначити керівника САП може тільки Генпрокурор, якщо це зробить виконувач обов'язків, то призначення буде нелегітимним, - юрист Романчук

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.

Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.

Зауважимо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів - Верховна Рада.