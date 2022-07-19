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У "Дії" з'являться англомовні версії паспорта, водійських прав і техпаспорта, - Федоров

дія

Мінцифри анонсує появу в "Дії" англомовної версії закордонного паспорта, водійських прав і техпаспорта на авто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію.

18 липня Федоров і його команда розглянули конкретні приклади реалізації цього.

"Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії". Вже завершуємо технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдемо з бета-тестом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У "Дії" тестують реєстрацію ТОВ для фізичних осіб, - Федоров

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Дивні ви люди, їй-богу.
Щоб ви розуміли, при наявності цифрового голосування вірогідність фальсифікацій в рази менша, ніж при аналоговнєтному паперовому. Бо, на відміну від папірців, яких можна вкинуть безлімітну кількість (що й відбувалося неодноразово, пам'ятаєте, як за януковоща проголо сувало 107% на одній з дільниць, лол), кількість об'єктів в базі даних сфальсифікувати значно складніше, плюс є логи...

Дія - дуже крута штука. Як на мене, то це тупо єдина "реформа" зебілів, яку можна вважати покращенням.
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19.07.2022 09:51 Відповісти
Для людей заскладно що таке цифрова база даних. Їм для цього треба мати відповідну освіту.
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19.07.2022 11:13 Відповісти
якщо цифрові документи не сприймаються закордоними урядовими організаціями як документи, то який сенс в цьому перкладі?
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19.07.2022 11:16 Відповісти
 
 