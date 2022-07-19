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Новини Війна
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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541) техніка (1780) втрати (4281)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 550 осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1691 танк та 3892 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 550 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 38550 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1691 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3892 (+6) од,

артилерійських систем  - 851 (+2) од,

РСЗВ  - 248 (+0) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків - 220 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),

крилаті ракети  - 167 (+1),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14) од,

спеціальна техніка  - 70 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 550 осіб, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 1691 танк та 3892 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.07.2022 09:19 Відповісти
На побiльше цапорило-двухсотих, тре побiльше амеркатюш i дiло буде зроблено... ЗЫ... По Одесi кацапи запускають ракети цiлодобово. Десь опiвночi щось далеко вибухнуло, може наше ПВО працювало. Я до чого, на даний момент кацапи мають ракетну перевагу, котру ми маемо гуртом з усим свiтом нiвелювати.
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19.07.2022 09:31 Відповісти
почему не включили в графику Су-34, сбитый самими кацапами ?
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19.07.2022 09:54 Відповісти
Нам не нужно приписывать чужие успехи! Пусть в своих сводках передают - «нашими доблестными ПВО сбит самолёт». Хоть на этот раз не соврут
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19.07.2022 18:48 Відповісти
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19.07.2022 10:06 Відповісти
Добрі новини! Давайте ще!
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19.07.2022 10:06 Відповісти
А поліетиленові пакети вже закінчуються. Своїм ходом ***** на парашу добиратися будете, ******** недоношені.
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19.07.2022 11:43 Відповісти
 
 