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Новини Санкції проти Росії Війна
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До санкційного списку ЄС внесуть двох російських акторів, чиновників та представників окупаційної влади на території України

ес,евросоюз,єс,євросоюз

В Євросоюзі запровадять персональні санкції проти гауляйтерів на окупованих українських територіях, деяких російських чиновників та акторів. Планується внести їх прізвища до санкційного списку в рамках нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Мова йде про першого віцепрем’єр-міністра Росії Андрія Бєлоусова, міського голову Москви Сергія Собяніна та російських акторів - Сергія Безрукова та Володимира Машкова.

Бєлоусов буде включений до санкційного списку, бо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був присутній на нараді в Кремлі та виступав за те, щоб олігархи продовжували співробітництво з підсанкційними російськими банками. В Євросоюзі вважають, що Собянін близький з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Сергій Безруков не засудив військову агресію Росії проти України та схвалює російське вторгнення на територію нашої держави, а Машков публічно підтримував визнання псевдореспублік так званих "ЛНР" та "ДНР" на території України.

Також в ЄС планують включити до санкційних списків "керівників" в окупованих російськими військами містах України. Передбачається, що під санкції підпадатимуть ще 47 фізичних та 9 юридичних осіб. Оновлений пакет санкцій доповнює вже запроваджені раніше обмеження щодо російських громадян та компаній.

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Бандерівці колись в Західній Україні дещо "навчили" расєйський піпл...

Що "русский мир " ,насаджуваний українцям примусово викликає реакцію у вигляді кулі в лоб.

Навіть вчителям..

Не думаю,що у Херсоні ЗАРАЗ має бути інакше..

Лише троє вчителів із Томської області РФ погодилися на "відрядження" до окупованих районів України. Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал "Вулиця Оксамитова".

Спочатку у списку охочих попрацювати у школах окупованих Донбасу. Запорізькій та Херсонській областях було чотири прізвища. Це були вчительки з області - із самого Томська на окуповані території їхати ніхто не захотів.

За інформацією місцевих журналістів, одна з "волонтерок" вже відмовилася від "відрядження".
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19.07.2022 09:38 Відповісти
та вся раша в підсакціиному списку -- шо Кубань яка кичилася шо вони потомки Запорожців хотя би виишли на демонстрацію в біді проявляєця гниле нутро
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19.07.2022 10:03 Відповісти
В ЕС масса фирм , владеющих россиянами , НО В юридических ДОКУМЕНТАХ владельцами значатся граждане ЕС. Вот именно этих кацапов интресно выкинуть из ЕС . А инфу про такие фирмы знают компании по услугам создания фирм в каждой стране , бо это их бизнес
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19.07.2022 10:07 Відповісти
«О, душою я до сих пор русский! - воскликнул он и в доказательство произнес несколько неупотребительных в печати выражений.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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19.07.2022 10:18 Відповісти
Машков це тей що в США, так
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19.07.2022 10:22 Відповісти
"Саша Белый" теперь будет отдыхать с плешенфюрером в сочах?
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19.07.2022 11:39 Відповісти
 
 