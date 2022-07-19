До санкційного списку ЄС внесуть двох російських акторів, чиновників та представників окупаційної влади на території України
В Євросоюзі запровадять персональні санкції проти гауляйтерів на окупованих українських територіях, деяких російських чиновників та акторів. Планується внести їх прізвища до санкційного списку в рамках нового пакету санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Мова йде про першого віцепрем’єр-міністра Росії Андрія Бєлоусова, міського голову Москви Сергія Собяніна та російських акторів - Сергія Безрукова та Володимира Машкова.
Бєлоусов буде включений до санкційного списку, бо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був присутній на нараді в Кремлі та виступав за те, щоб олігархи продовжували співробітництво з підсанкційними російськими банками. В Євросоюзі вважають, що Собянін близький з президентом Росії Володимиром Путіним.
Сергій Безруков не засудив військову агресію Росії проти України та схвалює російське вторгнення на територію нашої держави, а Машков публічно підтримував визнання псевдореспублік так званих "ЛНР" та "ДНР" на території України.
Також в ЄС планують включити до санкційних списків "керівників" в окупованих російськими військами містах України. Передбачається, що під санкції підпадатимуть ще 47 фізичних та 9 юридичних осіб. Оновлений пакет санкцій доповнює вже запроваджені раніше обмеження щодо російських громадян та компаній.
Будь ласка, зачекайте...
Що "русский мир " ,насаджуваний українцям примусово викликає реакцію у вигляді кулі в лоб.
Навіть вчителям..
Не думаю,що у Херсоні ЗАРАЗ має бути інакше..
Лише троє вчителів із Томської області РФ погодилися на "відрядження" до окупованих районів України. Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал "Вулиця Оксамитова".
Спочатку у списку охочих попрацювати у школах окупованих Донбасу. Запорізькій та Херсонській областях було чотири прізвища. Це були вчительки з області - із самого Томська на окуповані території їхати ніхто не захотів.
За інформацією місцевих журналістів, одна з "волонтерок" вже відмовилася від "відрядження".