Відсторонення генпрокурора не має вплинути на розслідування воєнних злочинів РФ, - Маасікас

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас наголошує, що Україна має зберегти співпрацю з міжнародними партнерами в розслідуванні воєнних злочинів РФ.

Про це він написав у твіттері після відсторонення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"При відстороненні генерального прокурора України президентом Зеленським найважливішим - окрім конституційних процесів, які слідують за цим – є збереження хорошої роботи та співпраці з міжнародними партнерами щодо розслідування та судового переслідування російських воєнних злочинів", - зазначив Маасікас.

Читайте: Іде активна робота з тими, хто "сумнівається", - нардеп Железняк заявив, що у Раді шукають голоси за відставку Венедіктової

Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - кажуть в ОП.

Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.