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Венедіктова (829) Матті Маасікас (134) воєнні злочини (1801)

Відсторонення генпрокурора не має вплинути на розслідування воєнних злочинів РФ, - Маасікас

маасікас

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас наголошує, що Україна має зберегти співпрацю з міжнародними партнерами в розслідуванні воєнних злочинів РФ.

Про це він написав у твіттері після відсторонення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"При відстороненні генерального прокурора України президентом Зеленським найважливішим - окрім конституційних процесів, які слідують за цим – є збереження хорошої роботи та співпраці з міжнародними партнерами щодо розслідування та судового переслідування російських воєнних злочинів", - зазначив Маасікас.

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Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - кажуть в ОП.

Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

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Невже друзі в Європі щось знають? За бажання діяти неконституційним шляхом при відстороненні генпроккрора вже по руках дали. А за бажання таким чином прикрити справи про зло рашки діють на упередження?
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19.07.2022 09:40 Відповісти
Я так розумію , що генпрокурора звільняють , що не арестувала агентів Ермака і татарова , а Баканова за те , що їх відмазував
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19.07.2022 09:40 Відповісти
Щось зовсім не чути нового омбудсмена по правам - він поспішає знищувати докази Денісовой по зґвалтуванню дітей кацапами ?
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19.07.2022 09:43 Відповісти
У нас є інші воєнні злочини - які вчиняють посадові особи СБУ, ЗСУ, ГУР на користь агресора - от за що відсторонили цих посадових друзів, наскільки відомо у різних колах.
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19.07.2022 09:56 Відповісти
генпрокурора немає, прокурора САП немає... всьо ідет по плану, шеф...
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19.07.2022 10:09 Відповісти
Матті Маасікас своєчасно зробив цю заяву. На Заході знають, що Зеля, Єрмак та Татаров будут відмазувати злочини Россії в Україні.
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19.07.2022 10:42 Відповісти
 
 