Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський подав в Верховну Раду подання на звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.

Проєкт Постанови про надання згоди на звільнення президентом України Венедіктової І.В. з посади генерального прокурора подано в ВР сьогодні, 19 липня. Як зазначається, документ відправлено на на розгляд Комітету та керівництву.

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Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.