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Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

венедіктова

Президент України Володимир Зеленський подав в Верховну Раду подання на звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.

Проєкт Постанови про надання згоди на звільнення президентом України Венедіктової І.В. з посади генерального прокурора подано в ВР сьогодні, 19 липня. Як зазначається, документ відправлено на на розгляд Комітету та керівництву. 

Також читайте: Відсторонення генпрокурора не має вплинути на розслідування воєнних злочинів РФ, - Маасікас

Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

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Топ коментарі
+11
Прочитав таки як це робиться згідно закону. Юрист хєров.
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19.07.2022 09:47
+11
Все там так. Вирішили пожертвувати пішаками.
Димова завіса.
Тіпа - хотіли в США - отримайте "чистку" ОПи.
Звичайне на*палово партнерів.
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19.07.2022 09:54
+10
Дарьмак, татаров, чи по старшинству крепмлівських звань в іншій послідовності, коли будуть звільнені?
На якій підставі секретарка захоза (в.о. презЕдента) дає команди, призначає силовиків та впливає на суди?
На якій підставі секретаріат, канцелярія, замінила всі гілки влади в Україні?
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19.07.2022 10:05
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око государево без ока
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19.07.2022 09:45 Відповісти
Може без "ОЧКА"
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19.07.2022 09:47 Відповісти
шото пішло в шуллерів НЕ ТАК
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19.07.2022 09:46 Відповісти
Все там так. Вирішили пожертвувати пішаками.
Димова завіса.
Тіпа - хотіли в США - отримайте "чистку" ОПи.
Звичайне на*палово партнерів.
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19.07.2022 09:54 Відповісти
США хотіли не те про що ви пишете.
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19.07.2022 10:19 Відповісти
Прочитав таки як це робиться згідно закону. Юрист хєров.
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19.07.2022 09:47 Відповісти
Він Юрист Сценічно-Постановочний
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19.07.2022 09:48 Відповісти
там у них татаров і портнов завзяті юристи. все підкажуть, все зроблять.
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19.07.2022 09:48 Відповісти
Прочитал? В новостях увидел Кто знает как общество отреагирует. Очко-то не железное.
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19.07.2022 09:52 Відповісти
ЗЕ-ленский открыл второй фронт.

а все так боялись нападения с Белоруси....
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19.07.2022 10:07 Відповісти
до речі, пішла подивилася на ютьюбі 24й канал (гімно-марафон). так там ТАК в коментах обурювалися люди, я просто повірила в українців, заново.
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19.07.2022 09:50 Відповісти
ЗеВалодька свой чєловєк (с) "Партія єдіная Расея".
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19.07.2022 09:51 Відповісти
Только зачем бороду отрастил, дурик?

Ведь все равно украинцы его насквозь видят
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19.07.2022 10:08 Відповісти
А за не законні укази перед цими поданнями Зе!шулер відповідатиме?
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19.07.2022 09:52 Відповісти
що, млять , сталося???
моня думає хоч якісь свої дії пояснювати.
чи, млять, що нашептали єрмакотатари він робить без зволікань.
обклався гидотою на які вже печатки нема де ставити і КК для їх діяльності не вистачає
і слухає їх як баран..
мабудб компромату на моню дохрена що не те щоб звільнити а поперек жодного слова не може сказати.
то Ви, бо я його не вибирав, голосували за Зеленського чи за єрмакотатарова? вашу мать.
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19.07.2022 09:53 Відповісти
А він і є очільником баранів які його обрали.
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19.07.2022 09:57 Відповісти
Прямо тари в Раду вніс? А в Раду значить внесли?
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19.07.2022 09:54 Відповісти
"таки", вибачте.
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19.07.2022 09:55 Відповісти
Ну хто зна в якій тарі в зРаду внесли. Могли в чємоданах. в мішках, навіть в кульках целофанових. Тож не важливо які оті "тар" , аби зелень, і побільше. Свині в зРаді зелень *******...
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19.07.2022 10:39 Відповісти
Мабуть Козирь дав клоуну підсрачника і пояснив недорослі що і як потрібно робити щоб не отримати пенделя від Штатів.
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19.07.2022 09:56 Відповісти
Козирь скоро сам отримає копняка.
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19.07.2022 10:00 Відповісти
Якби ж то. Бо шось розпоясався той козир на всю катушку, наче в себе на кацапії у свого тата грушніка...
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19.07.2022 10:41 Відповісти
Голосування вже проплачено, з євротраншу???

Бубочка - Янукович-2.0.

А Бубочка пам´ятає, чим закінчив Януковіч-1???

Йому може так не пощастити…
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19.07.2022 09:57 Відповісти
йому не повинно так пощастити
він повинен відповісти за все
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19.07.2022 10:08 Відповісти
Ребята хотите вести, хотите нет , я же не такой авторитет ,как Арестович , или Меломанов,. Но 20 февраля, я говорил ,что они точно вот вот нападут и пора ,что то делать . Ну це таке , сейчас тоже самое ,пока не уберите Ермака и Татарова все потуги на фронте , будут нювелироваться на ноль . Эти Враги занимаются этим постоянно, убиенный брат , Вагнеровцы , задача ЮГА страны. Как можно дальше воевать если Штирлецы сидят в ОП
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19.07.2022 09:59 Відповісти
23-й окремий танковий батальйон (23 ОТБ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А0229) - окремий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 танковий підрозділ у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Десантно-штурмових військ.

Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]

Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]
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19.07.2022 10:10 Відповісти
Верте
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19.07.2022 10:01 Відповісти
та ми віримо, але що ж ми зробимо. хіба що Дядя Сем якось допоможе, бо хунта щось не вимальовується.
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19.07.2022 10:09 Відповісти
Та стільки сметунів було, куди поділись?
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19.07.2022 10:11 Відповісти
Дарьмак, татаров, чи по старшинству крепмлівських звань в іншій послідовності, коли будуть звільнені?
На якій підставі секретарка захоза (в.о. презЕдента) дає команди, призначає силовиків та впливає на суди?
На якій підставі секретаріат, канцелярія, замінила всі гілки влади в Україні?
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19.07.2022 10:05 Відповісти
Зебандюки узурпируют власть.Если упустить этот момент,то начнётся тоже самое как с вертикаль власти в Параше
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19.07.2022 10:09 Відповісти
подання безпідставне?
Ні, зрозуміло, що її місце - тюрмі; але ж обгрунтування на її зняття має були! І не таке "я так хочу" а таке, яке відповідає Конституції!
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19.07.2022 10:09 Відповісти
Саме головне що виборці ЗЕ пасивні свині, їдять те що наливають по телеку.
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19.07.2022 10:11 Відповісти
Баканов уже сбежал?
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19.07.2022 10:13 Відповісти
К венедиктовой может быть много претензий. Те же клистроны, которые прокуратура только в июне вернула. Но увольнять генпрокурора из за наличия предателей в организации где работают десятки тыс... Ну помоему это перебор.
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19.07.2022 10:16 Відповісти
Про клінстрони - то до неї формальні претензії. Хоч по закону де-юре вона (і генпрокуратура) має контролювати ДБР; але де-факто ДБРом керують Татаров/Єрмак; а вона тільки підписувала те, що їй накажуть з ОП...
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19.07.2022 10:24 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358848/ історія з відстороненням Ірини Венедіктової показала, що активний самозахист та публічність мало допомагають в боротьбі проти ОП/Єрмака/Татарова

За три останні місяці генеральна прокурорка, здається, дня не https://www.pravda.com.ua/rus/tags/venediktova/ прожила без візиту-поїздки-зустрічі з міжнародними делегаціями-послами…
Розслідування воєнних злочинів були на контролі особисто генпрокурора, лише вона коментувала цю тему для всіх світових ЗМІ. Венедіктова намагалася стати незамінною в питаннях розслідування воєнних злочинів і покаранні винних росіян.
Ця активність була найкращим індикатором насування великих проблем.
"А що Венедіктова? Бачили, пішла по посольствах - це знак, що скоро відставка", - іронічно відповідав на питання про долю генпрокурорки один із найближчих соратників президента десь із місяць тому.
І справді, міжнародна підтримка, яка безвідмовно працювала, скажімо, в часи Петра Порошенка, за президентства Зеленського стала маркером безвиході перед близьким звільненням.
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19.07.2022 10:22 Відповісти
От мудака с татарчонком вся эта возня отвлечет внимание очень ненадолго
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19.07.2022 10:28 Відповісти
Коза з вовком тягалась,-тільки шкура зосталась.
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19.07.2022 10:36 Відповісти
Можна і без подання до ВР на протязі 24 годин звільнити ОПу і набрати навих все в одному кабінеті вирішується.
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19.07.2022 10:42 Відповісти
туди їй дорога, чуваш до чувашки і Чебоксари близько Забрехалась хабарниця, Спотикнулась на валізах з долярами в кабінетах. По традиції, шас новий генпрокурор повторно поставить Венікових "на цифру" знову почнуть прокурорські ганяти по Україні в пошуках грошей і примусово купувати колекції годинників у начальства. Альоша давно,ще з часів свого родака, Хорошковського вхож в київський криміналітет, А татаров його поставив, щоб зачистити корупційні справи по торгівлі зброєю, готував "наш ответ чемберлену" і в кінці кінців виконав те, що обіцяв Царю та його сатрапу Миколі Платоновичу особисто в Омані, Пороха. Бо вони його вважають маленьким квартальним брехуном.
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19.07.2022 10:44 Відповісти
Госдеп тоже прокомментировал эти увольнения ...
Нэд Прайс сказал что сотрудничество продолжится в полном объеме...включая разведки обеих стран...
Гимарсы Пентагона будут мочить кремлёвского Hitlera по полному тарифу... ой звыняйте ...путлера
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19.07.2022 10:50 Відповісти
Прокурори та судді це окрема каста яка не може бути пореформована - доведено 8 роками.
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19.07.2022 11:08 Відповісти
Зе Клован Юа, посади пару знаменитых, бандюковатых друзей, дермака-татарова-беню - может тогда кто-то и поверит в рехворматора-криворожского, а не в переставляльщика кроватей в the борделе
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19.07.2022 11:53 Відповісти
 
 