Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора
Президент України Володимир Зеленський подав в Верховну Раду подання на звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ВР.
Проєкт Постанови про надання згоди на звільнення президентом України Венедіктової І.В. з посади генерального прокурора подано в ВР сьогодні, 19 липня. Як зазначається, документ відправлено на на розгляд Комітету та керівництву.
Нагадаємо, президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснює це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Сама відсторонена генпрокурорка каже, що готова прозвітувати перед Верховною Радою про свою роботу, як це і передбачає процедура звільнення.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.
Будь ласка, зачекайте...
Димова завіса.
Тіпа - хотіли в США - отримайте "чистку" ОПи.
Звичайне на*палово партнерів.
а все так боялись нападения с Белоруси....
Ведь все равно украинцы его насквозь видят
моня думає хоч якісь свої дії пояснювати.
чи, млять, що нашептали єрмакотатари він робить без зволікань.
обклався гидотою на які вже печатки нема де ставити і КК для їх діяльності не вистачає
і слухає їх як баран..
мабудб компромату на моню дохрена що не те щоб звільнити а поперек жодного слова не може сказати.
то Ви, бо я його не вибирав, голосували за Зеленського чи за єрмакотатарова? вашу мать.
Бубочка - Янукович-2.0.
А Бубочка пам´ятає, чим закінчив Януковіч-1???
Йому може так не пощастити…
він повинен відповісти за все
Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]
Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]
На якій підставі секретарка захоза (в.о. презЕдента) дає команди, призначає силовиків та впливає на суди?
На якій підставі секретаріат, канцелярія, замінила всі гілки влади в Україні?
Ні, зрозуміло, що її місце - тюрмі; але ж обгрунтування на її зняття має були! І не таке "я так хочу" а таке, яке відповідає Конституції!
За три останні місяці генеральна прокурорка, здається, дня не https://www.pravda.com.ua/rus/tags/venediktova/ прожила без візиту-поїздки-зустрічі з міжнародними делегаціями-послами…
Розслідування воєнних злочинів були на контролі особисто генпрокурора, лише вона коментувала цю тему для всіх світових ЗМІ. Венедіктова намагалася стати незамінною в питаннях розслідування воєнних злочинів і покаранні винних росіян.
Ця активність була найкращим індикатором насування великих проблем.
"А що Венедіктова? Бачили, пішла по посольствах - це знак, що скоро відставка", - іронічно відповідав на питання про долю генпрокурорки один із найближчих соратників президента десь із місяць тому.
І справді, міжнародна підтримка, яка безвідмовно працювала, скажімо, в часи Петра Порошенка, за президентства Зеленського стала маркером безвиході перед близьким звільненням.
Нэд Прайс сказал что сотрудничество продолжится в полном объеме...включая разведки обеих стран...
Гимарсы Пентагона будут мочить кремлёвского Hitlera по полному тарифу... ой звыняйте ...путлера