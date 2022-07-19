"Газпром" попередив Європу про можливі форс-мажори з постачанням газу, - ЗМІ
Російський "Газпром" повідомив клієнтам у Європі, що не може гарантувати постачання газу через "надзвичайні обставини, що не залежать від нього".
Про це повідомляють Reuters і Bloomberg з посиланням на лист компанії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Йдеться про постачання газу до Німеччини та за її межі через трубопровід "Північний потік-1". За даними агентств, лист "Газпрому" надійшов чотири дні тому, але стосувався поставок, починаючи ще з 14 червня.
Представник консалтингової компанії Energy Aspects Тревор Сікорскі заявив Bloomberg, що оголошення про форс-мажор заднім числом може свідчити про те, що "Газпром" не планує 21 липня відновлювати постачання газу "Північним потоком-1". Цього дня має завершитися планове техобслуговування газопроводу.
Серед отримувачів листа – найбільший імпортер російського газу Німеччини Uniper. Компанія повідомила, що офіційно відхилила заяву "Газпрому", вважаючи її необґрунтованою. Попередження про форс-мажори також отримав найбільший німецький виробник електроенергії RWE.
Однак австрійська нафтогазова група OMW заявила, що очікує відновлення поставок "Північним потоком-1", як і планувалося раніше.
Влада країн Європи побоюється, що Росія може шантажувати інші країни постачанням газу, вимагаючи зняти санкції. У Москві це заперечують.
З 16 червня російський "Газпром" знизив поставки газопроводом "Північний потік" на 60%, пояснивши це затримкою газоперекачувальних агрегатів, які через санкції застрягли в Канаді.
11 липня постачання "Північним потоком" було припинене. Офіційно – через планове технічне обслуговування.
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Без газу - просто зменшиться виробництво - і все.
Тим часом на московії зайнявся складський комплекс у Анадирі на Чукотці.
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P.S. снимите с нее охрану, остальное сделают изнасилованные мигрантами немки
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пропаганда слабо діє