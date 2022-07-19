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"Газпром" попередив Європу про можливі форс-мажори з постачанням газу, - ЗМІ

газпром

Російський "Газпром" повідомив клієнтам у Європі, що не може гарантувати постачання газу через "надзвичайні обставини, що не залежать від нього".

Про це повідомляють Reuters і Bloomberg з посиланням на лист компанії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Йдеться про постачання газу до Німеччини та за її межі через трубопровід "Північний потік-1". За даними агентств, лист "Газпрому" надійшов чотири дні тому, але стосувався поставок, починаючи ще з 14 червня.

Представник консалтингової компанії Energy Aspects Тревор Сікорскі заявив Bloomberg, що оголошення про форс-мажор заднім числом може свідчити про те, що "Газпром" не планує 21 липня відновлювати постачання газу "Північним потоком-1". Цього дня має завершитися планове техобслуговування газопроводу.

Читайте: ЄС готовий до різних сценаріїв з російським газом, - Єврокомісія

Серед отримувачів листа – найбільший імпортер російського газу Німеччини Uniper. Компанія повідомила, що офіційно відхилила заяву "Газпрому", вважаючи її необґрунтованою. Попередження про форс-мажори також отримав найбільший німецький виробник електроенергії RWE.

Однак австрійська нафтогазова група OMW заявила, що очікує відновлення поставок "Північним потоком-1", як і планувалося раніше.

Влада країн Європи побоюється, що Росія може шантажувати інші країни постачанням газу, вимагаючи зняти санкції. У Москві це заперечують.

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З 16 червня російський "Газпром" знизив поставки газопроводом "Північний потік" на 60%, пояснивши це затримкою газоперекачувальних агрегатів, які через санкції застрягли в Канаді.

11 липня постачання "Північним потоком" було припинене. Офіційно – через планове технічне обслуговування.

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Топ коментарі
+15
дайте уйлу еще турбин
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19.07.2022 09:55
+14
Європа-вас же попереджали що для лапатнікав газ то зброя.Тепер маєте...
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19.07.2022 09:56
+7
Так щоб куйла засосало тими турбінами.
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19.07.2022 09:58
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дайте уйлу еще турбин
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19.07.2022 09:55 Відповісти
Так щоб куйла засосало тими турбінами.
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19.07.2022 09:58 Відповісти
Нічого,трохи померзнуть,не помруть.Може зрозуміють кого виростили
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19.07.2022 10:02 Відповісти
Де в Європі морози? В Італії, Іспанії, Португалії?
В Норвегії, Польщі - свій видобуток.
Газ для Європи - для ВИРОБНИЦТВА!
Без газу - просто зменшиться виробництво - і все.
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19.07.2022 10:21 Відповісти
бггг, песець сєвєрному завозу..!

Тим часом на московії зайнявся складський комплекс у Анадирі на Чукотці.
https://t.me/operativnoZSU/32866
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19.07.2022 10:41 Відповісти
Європа-вас же попереджали що для лапатнікав газ то зброя.Тепер маєте...
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19.07.2022 09:56 Відповісти
Вся расея это страна ФАРС - мажор
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19.07.2022 09:58 Відповісти
Немцы, теперь хором:

"Спасибо Ангеле Меркель за теплые немецкие дома" ! 👿

P.S. снимите с нее охрану, остальное сделают изнасилованные мигрантами немки
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19.07.2022 10:02 Відповісти
Наивные европейцы не верили не наивным украинцам что рф использует газ как оружие и всё продолжали строить свои потоки. Ну вот, держите, разгребайте, скажите спасибо что пока только Украина приняла на себя весь военный удар. Вы же пока отделываетесь чуть более высокими ценами на энергоносители.
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19.07.2022 10:04 Відповісти
Це я наївна? Чим бистріше епопея кацапського газу закінчиться, тим бистріше рашка зігнеться. Німеччина знайде альтернативу, якщо уже не знайшли. Правда, газові балони розкупили...
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19.07.2022 10:14 Відповісти
Очень надеюсь, что не дадут орки газ!!!. Пусть роют яму себе быстрее. А то с эмбарго тут тянуть будут еще тыщу лет всякие любители рашки.
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19.07.2022 10:06 Відповісти
Как неожиданно
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19.07.2022 10:07 Відповісти
Пане Тарасе, доповідайте, шо по турбіні?
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19.07.2022 10:08 Відповісти
німецький народ зміїний порозуміється з московським народом зміїним і використає все у власних інтересах, а не своїм- хуцпа.
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19.07.2022 10:09 Відповісти
Ви знаєте скільки платить цей зміїїний українцям? 500 євро регулярно, пенсіонерам 360. Ви воююте зброєю цієї змінної країни, так що вибирайте формуліровку, бо на сьогодні Україна без теї ж Німеччині тільки зе і асфальт. Упс іще дерьмак
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19.07.2022 10:17 Відповісти
А ви знаєте, що ПП-1 будувався для доставки газу в обхід України окремим німецьким підприємствам,які вже кілька років не існують? Із закриттям цих підприємсьв мали і потік закрити. То ж Німеччина просто крала і наєивалася га перепродажі краденого.
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19.07.2022 10:46 Відповісти
Лишняя хромосома это форсмажор
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19.07.2022 10:11 Відповісти
Я думаю, що дуже скоро наступив би такий момент, коли ***** шантажував би ЄС виборами. Не подобається москві результати виборів у будь - якій державі - прикриємо газ. Це ж як потрібно залізти десяткам держав у кабалу, щоб 1,5 % світової економіки диктував умови всьому ЄС.
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19.07.2022 10:13 Відповісти
Нехай німці дякують своїй фрау меркельші, яка зробила їх повністю залежними від *****.
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19.07.2022 10:21 Відповісти
Так, втрата 20% ВВП в Німеччині і проблеми в східних країнах ЄС це реальність. Є правда ще один варіант. Німеччина може стати федеральним округом РФ.
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19.07.2022 11:13 Відповісти
мордор точно перекриє газ,

без шантажу не може вплинути і послабити Україну та її союзників,
пропаганда слабо діє
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19.07.2022 11:41 Відповісти
Надеюсь, до Европы уже дошло, что вести дела с ох*евшими террористами - себе только вредить, и она найдет замену кацапскому газу.
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19.07.2022 12:04 Відповісти
 
 