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Новини Війна
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США (20980) Маркарова (485) HIMARS (300)

США захоплюються тим, як ЗСУ використовують HIMARS проти російських окупантів, - Маркарова

himars,рсзв

ЗСУ ефективно використовують систему HIMARS для відсічі російським окупаційним військам.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, американська сторона, зокрема представники Пентагону, захоплюються ефективністю використання західної зброї Збройними Силами України.

"Ми постійно чуємо захоплення, я не побоюсь навіть цього слова, не тільки сміливістю українців і наших Збройних сил, але також і тим, наскільки майстерно на полі бою, в таких тяжких умовах і наскільки ефективно ми використовуємо всю зброю, яка є в України. Тому в цьому випадку мені здається, що і співпраця на такому рівні, як у нас зараз є зі США, і обмін інформацією, і така взаємна прозорість знаходиться на досить високому рівні", - зазначила дипломат.

Читайте: Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який Україна буде застосовувати, коли завершаться кошти з інших програм, - Маркарова

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Топ коментарі
+15
противник ожидаемо, стал оттягивать склады все глубже в свой тыл, чтобы туда не прилетел привет от Хаймарсов. Как видно из приведенной ниже карты, если они решат передвигать склады еще дальше, то это уже будет акватория Азовского и Черного морей или Крым, куда уже анонсированы соответствующие приветы.

заметим , что красочные и крупные фейерверки действительно сойдут на нет, но только в полосе до 100 км. Оно и понятно, ведь орки оттягивают склады дальше, но и нам уже зашли ракеты, которые достают это «дальше»:
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19.07.2022 10:35
+11
Недавно стало известно о том, что Конгресс США одобрил продажу Эстонии партии вооружений на сумму в полмиллиарда долларов США. Для нас это представляет интерес потому, что примерно то же самое мы получаем в виде военной помощи и потому, можно оценить, сколько бы нам это стоило, если бы пришлось не получать в дар, а оплачивать поставку. Итак, за эту сумму Эстония получит шесть пусковых установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) в стандартной конфигурации для армии США, а также в стоимость входит обучение персонала и обслуживание со стороны производителя.

Однако пресса отмечает, что сами пусковые установки имеют гораздо меньшую стоимость, чем тот объем боеприпасов, которые согласованы в рамках контракта. Очевидно, что точные суммы каждого из компонентов контракта вряд ли будут доступны публике, но известно о том, что будет поставлен набор боеприпасов, состоящий из GMLRS и ER GMLRS, а также баллистические ракеты ATACMS.

Понятно, что основная масса боеприпасов приходится на GMLRS или на то, чем мы сейчас утюжим склады противника, но в сети имеется информация о том, что в пакете поставляемых боеприпасов, будет 18 ракет M57 Army Tactical Missile System (ATACMS) с дальностью свыше 300 км. Это еще раз подтверждает, что имеющиеся на вооружении ЗСУ пусковые установки М142 HIMARS способны запускать эти ракеты ну и там еще раз говорится об их дальности в 300+ км. А уже насколько велик этот плюс, никто толком не пишет.

Есть некоторые данные и по остальным боеприпасам, что даст представление о том, что мы получили на старте. Скорее всего, это - стандартный набор боеприпасов, но сейчас это уже не сильно актуально, поскольку ЗСУ израсходовали значительную часть ракет и скорее всего, уже получены вторые или третьи комплекты. По крайней мере, у эстонцев это выглядит примерно так:

-36 модулей (по 6 ракет в каждом) управляемой реактивной системы залпового огня M30A2 (GMLRS) Alternative Warhead (AW);

-36 модулей по 6 ракет M31A2 GMLRS с унитарными фугасными (ВО) головками;

-36 модулей по 6 ракет с альтернативной боеголовкой (AW) XM403 Extended Range GMLRS (ER GMLRS);

-36 модулей по 6 ракет XM404 Extended Range GMLRS (ER GMLRS) с унитарными фугасными головками;

-Неуказанное количество модулей M28A2 Low Cost Reduced Range Practice Rocket (LCRRPR) для обучения.

При этом, ракеты GMLRS M30 и M31 имеют дальность до 80 км, а для ракеты Extended Range GMLRS, заявлена дальность до 150 км. Все ракеты оснащены ударопрочными боеголовками и ракетными двигателями и детонаторами с заданной высотой детонации Proximity Height-of-Burst (HOB).

Еще следует отметить, в перечне боеприпасов, попавших в прессу, нет ракет М26А2 с кассетной головной частью, но упоминаются ракеты ATACMS, которые имеют разную модификацию, и скорее всего, здесь речь идет именно о ракете с кассетной головной частью, состоящей из 300 поражающих элементов. Скорее всего, что-то такое получим и мы, хотя такие ракеты могут нести и фугасную головную часть, массой почти 230 килограммов.

Последнее, что стоит отметить, эстонская армия стала в очередь на получение таких систем и заплатила за них немало денег. Мы же это получили в виде дара и как можно понять, пусковые установки - не самое ценное в этой системе, поскольку основная часть стоимости приходится на боеприпасы. А мы все стали свидетелями того, сколько этих боеприпасов уже нашли свои цели. И ведь это лишь начало, поскольку основная часть этих систем еще в пути.
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19.07.2022 10:27
+10
"Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє!" Маркарова "з шкури пнеться", щоб отримать інформацію у Вашингтоні про обсяги поставок зброї та їх строки, з американських складв Однак американці пам"ятають - чиєю креатурою є ця товстожопа російськомовна "туристка" з дипломатичним паспортом і Єрмак ніякої інформації отримать не може От вона і "булькає" загальновідому інформацію
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19.07.2022 11:18
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США треба надавати Україні більше ******** зброї. Випробування в реальних умовах, а не на полігоні.
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19.07.2022 10:19 Відповісти
******* зброю дають по мірі підготовки екіпажів до неї. Якщо завтра дадуть 100 Хаймарсів, то вони просто будуть стояти на складі.
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19.07.2022 10:23 Відповісти
Кто же вам правду скажет, шо именно делают Штаты.
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19.07.2022 10:28 Відповісти
головне щоб "єрмаки" не пхали свого довгого носа у цю співпрацю
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19.07.2022 10:23 Відповісти
Недавно стало известно о том, что Конгресс США одобрил продажу Эстонии партии вооружений на сумму в полмиллиарда долларов США. Для нас это представляет интерес потому, что примерно то же самое мы получаем в виде военной помощи и потому, можно оценить, сколько бы нам это стоило, если бы пришлось не получать в дар, а оплачивать поставку. Итак, за эту сумму Эстония получит шесть пусковых установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) в стандартной конфигурации для армии США, а также в стоимость входит обучение персонала и обслуживание со стороны производителя.

Однако пресса отмечает, что сами пусковые установки имеют гораздо меньшую стоимость, чем тот объем боеприпасов, которые согласованы в рамках контракта. Очевидно, что точные суммы каждого из компонентов контракта вряд ли будут доступны публике, но известно о том, что будет поставлен набор боеприпасов, состоящий из GMLRS и ER GMLRS, а также баллистические ракеты ATACMS.

Понятно, что основная масса боеприпасов приходится на GMLRS или на то, чем мы сейчас утюжим склады противника, но в сети имеется информация о том, что в пакете поставляемых боеприпасов, будет 18 ракет M57 Army Tactical Missile System (ATACMS) с дальностью свыше 300 км. Это еще раз подтверждает, что имеющиеся на вооружении ЗСУ пусковые установки М142 HIMARS способны запускать эти ракеты ну и там еще раз говорится об их дальности в 300+ км. А уже насколько велик этот плюс, никто толком не пишет.

Есть некоторые данные и по остальным боеприпасам, что даст представление о том, что мы получили на старте. Скорее всего, это - стандартный набор боеприпасов, но сейчас это уже не сильно актуально, поскольку ЗСУ израсходовали значительную часть ракет и скорее всего, уже получены вторые или третьи комплекты. По крайней мере, у эстонцев это выглядит примерно так:

-36 модулей (по 6 ракет в каждом) управляемой реактивной системы залпового огня M30A2 (GMLRS) Alternative Warhead (AW);

-36 модулей по 6 ракет M31A2 GMLRS с унитарными фугасными (ВО) головками;

-36 модулей по 6 ракет с альтернативной боеголовкой (AW) XM403 Extended Range GMLRS (ER GMLRS);

-36 модулей по 6 ракет XM404 Extended Range GMLRS (ER GMLRS) с унитарными фугасными головками;

-Неуказанное количество модулей M28A2 Low Cost Reduced Range Practice Rocket (LCRRPR) для обучения.

При этом, ракеты GMLRS M30 и M31 имеют дальность до 80 км, а для ракеты Extended Range GMLRS, заявлена дальность до 150 км. Все ракеты оснащены ударопрочными боеголовками и ракетными двигателями и детонаторами с заданной высотой детонации Proximity Height-of-Burst (HOB).

Еще следует отметить, в перечне боеприпасов, попавших в прессу, нет ракет М26А2 с кассетной головной частью, но упоминаются ракеты ATACMS, которые имеют разную модификацию, и скорее всего, здесь речь идет именно о ракете с кассетной головной частью, состоящей из 300 поражающих элементов. Скорее всего, что-то такое получим и мы, хотя такие ракеты могут нести и фугасную головную часть, массой почти 230 килограммов.

Последнее, что стоит отметить, эстонская армия стала в очередь на получение таких систем и заплатила за них немало денег. Мы же это получили в виде дара и как можно понять, пусковые установки - не самое ценное в этой системе, поскольку основная часть стоимости приходится на боеприпасы. А мы все стали свидетелями того, сколько этих боеприпасов уже нашли свои цели. И ведь это лишь начало, поскольку основная часть этих систем еще в пути.
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19.07.2022 10:27 Відповісти
противник ожидаемо, стал оттягивать склады все глубже в свой тыл, чтобы туда не прилетел привет от Хаймарсов. Как видно из приведенной ниже карты, если они решат передвигать склады еще дальше, то это уже будет акватория Азовского и Черного морей или Крым, куда уже анонсированы соответствующие приветы.

заметим , что красочные и крупные фейерверки действительно сойдут на нет, но только в полосе до 100 км. Оно и понятно, ведь орки оттягивают склады дальше, но и нам уже зашли ракеты, которые достают это «дальше»:
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19.07.2022 10:35 Відповісти
А яке буде захоплення в американців коли нам ракети 300 кілометрові дадуть😎
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19.07.2022 10:55 Відповісти
Известный политиолог и публицист Андрей Пионтковский открыл свою страничку в Ютьюбе...
Подписку можно оформлять уже сейчас...
Вчерашний его стрим с нашим журналистом Ромой Цимбалюком получился суперский...
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19.07.2022 11:00 Відповісти
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19.07.2022 11:14 Відповісти
"Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє!" Маркарова "з шкури пнеться", щоб отримать інформацію у Вашингтоні про обсяги поставок зброї та їх строки, з американських складв Однак американці пам"ятають - чиєю креатурою є ця товстожопа російськомовна "туристка" з дипломатичним паспортом і Єрмак ніякої інформації отримать не може От вона і "булькає" загальновідому інформацію
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19.07.2022 11:18 Відповісти
 
 