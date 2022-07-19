США захоплюються тим, як ЗСУ використовують HIMARS проти російських окупантів, - Маркарова
ЗСУ ефективно використовують систему HIMARS для відсічі російським окупаційним військам.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, американська сторона, зокрема представники Пентагону, захоплюються ефективністю використання західної зброї Збройними Силами України.
"Ми постійно чуємо захоплення, я не побоюсь навіть цього слова, не тільки сміливістю українців і наших Збройних сил, але також і тим, наскільки майстерно на полі бою, в таких тяжких умовах і наскільки ефективно ми використовуємо всю зброю, яка є в України. Тому в цьому випадку мені здається, що і співпраця на такому рівні, як у нас зараз є зі США, і обмін інформацією, і така взаємна прозорість знаходиться на досить високому рівні", - зазначила дипломат.
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Однако пресса отмечает, что сами пусковые установки имеют гораздо меньшую стоимость, чем тот объем боеприпасов, которые согласованы в рамках контракта. Очевидно, что точные суммы каждого из компонентов контракта вряд ли будут доступны публике, но известно о том, что будет поставлен набор боеприпасов, состоящий из GMLRS и ER GMLRS, а также баллистические ракеты ATACMS.
Понятно, что основная масса боеприпасов приходится на GMLRS или на то, чем мы сейчас утюжим склады противника, но в сети имеется информация о том, что в пакете поставляемых боеприпасов, будет 18 ракет M57 Army Tactical Missile System (ATACMS) с дальностью свыше 300 км. Это еще раз подтверждает, что имеющиеся на вооружении ЗСУ пусковые установки М142 HIMARS способны запускать эти ракеты ну и там еще раз говорится об их дальности в 300+ км. А уже насколько велик этот плюс, никто толком не пишет.
Есть некоторые данные и по остальным боеприпасам, что даст представление о том, что мы получили на старте. Скорее всего, это - стандартный набор боеприпасов, но сейчас это уже не сильно актуально, поскольку ЗСУ израсходовали значительную часть ракет и скорее всего, уже получены вторые или третьи комплекты. По крайней мере, у эстонцев это выглядит примерно так:
-36 модулей (по 6 ракет в каждом) управляемой реактивной системы залпового огня M30A2 (GMLRS) Alternative Warhead (AW);
-36 модулей по 6 ракет M31A2 GMLRS с унитарными фугасными (ВО) головками;
-36 модулей по 6 ракет с альтернативной боеголовкой (AW) XM403 Extended Range GMLRS (ER GMLRS);
-36 модулей по 6 ракет XM404 Extended Range GMLRS (ER GMLRS) с унитарными фугасными головками;
-Неуказанное количество модулей M28A2 Low Cost Reduced Range Practice Rocket (LCRRPR) для обучения.
При этом, ракеты GMLRS M30 и M31 имеют дальность до 80 км, а для ракеты Extended Range GMLRS, заявлена дальность до 150 км. Все ракеты оснащены ударопрочными боеголовками и ракетными двигателями и детонаторами с заданной высотой детонации Proximity Height-of-Burst (HOB).
Еще следует отметить, в перечне боеприпасов, попавших в прессу, нет ракет М26А2 с кассетной головной частью, но упоминаются ракеты ATACMS, которые имеют разную модификацию, и скорее всего, здесь речь идет именно о ракете с кассетной головной частью, состоящей из 300 поражающих элементов. Скорее всего, что-то такое получим и мы, хотя такие ракеты могут нести и фугасную головную часть, массой почти 230 килограммов.
Последнее, что стоит отметить, эстонская армия стала в очередь на получение таких систем и заплатила за них немало денег. Мы же это получили в виде дара и как можно понять, пусковые установки - не самое ценное в этой системе, поскольку основная часть стоимости приходится на боеприпасы. А мы все стали свидетелями того, сколько этих боеприпасов уже нашли свои цели. И ведь это лишь начало, поскольку основная часть этих систем еще в пути.
заметим , что красочные и крупные фейерверки действительно сойдут на нет, но только в полосе до 100 км. Оно и понятно, ведь орки оттягивают склады дальше, но и нам уже зашли ракеты, которые достают это «дальше»:
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