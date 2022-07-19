США захоплюються тим, як ЗСУ використовують HIMARS проти російських окупантів, - Маркарова

ЗСУ ефективно використовують систему HIMARS для відсічі російським окупаційним військам.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, американська сторона, зокрема представники Пентагону, захоплюються ефективністю використання західної зброї Збройними Силами України.

"Ми постійно чуємо захоплення, я не побоюсь навіть цього слова, не тільки сміливістю українців і наших Збройних сил, але також і тим, наскільки майстерно на полі бою, в таких тяжких умовах і наскільки ефективно ми використовуємо всю зброю, яка є в України. Тому в цьому випадку мені здається, що і співпраця на такому рівні, як у нас зараз є зі США, і обмін інформацією, і така взаємна прозорість знаходиться на досить високому рівні", - зазначила дипломат.

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