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Маріуполь (3205) театр (155) Андрющенко Петро (692)

Окупанти заявили, що вибух у Драматичному театрі Маріуполя стався "із середини української армії", а загинуло лише 14 осіб, - Андрющенко

театр,маріуполь,драматичний

Окупанти завершили "слідство" щодо вибуху в Драматичному театрі Маріуполя. Очікувано, "дійшли висновку", що це вибух із середини української армії, а загинуло лише 14 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Петро Андрющенко.

"Драматичний театр Маріуполя. Окупанти прозвітували про закінчення "слідства". Очікувано, "дійшли висновку", що це вибух із середини української армії, а загинуло всього 14 людей. Власне, ще раз озвучили власну казку, вигадану спочатку. Можна було б звернути увагу на твердження про загиблих виключно в підвалі, хоча купа свідків каже про наявність людей у всіх приміщеннях. На прискорене прибирання завалів та наявні записи перемовин про вивіз трупів тракторними лафетами. Та інші логічні нестиковки, які є невід’ємною складовою брехні.

Але тут навіть не дно дна. Ця мраzота цинічно стверджує, що трупний запах не через сотні загиблих, а через схований склад риби, що протухла. Як на мене, це справжній інформаційний злочин, за який винні мають нести кримінальну відповідальність разом з бомбардувальниками та керівництвом Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти свідомо завдали удару по театру в Маріуполі, - Amnesty International

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Нє брехливі кацапські мерзенні вбивці,це тільки вибухи ваших пєрдаков стаютьсяя зсередини...
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19.07.2022 10:24 Відповісти
Вбивці. Щоб ваші російські діти здихали так само
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19.07.2022 10:28 Відповісти
Кстати, того пацана, который гулял рядом с театром в украинском флаге, местные хотели побить. Цаплиенко об этом писал в своей телеге. Писец. Я думал, что хоть сейчас что-то в головах изменится, но - нет. Бетон. Хоть в глаза ссы.
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19.07.2022 10:38 Відповісти
Місцеві вже у відкрито кажуть, що якби не полк Азов, вони б по-тихому лягли під рашку і було б у них все в шоколаді. Гріх казати, але іноді здається, що геноцид - це не завжди погано...
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19.07.2022 20:57 Відповісти
А кто то еще сомневается в кацапской адекватности? Они и про разбомбленный ими Алеппо говорили что то все Госдеп раскидал детей с оторванными руками и ногами и притрусил пылью чтобы снять фильм. Я больше удивляюсь что некоторые и у нас и на Западе хотят с рашистами вести переговоры. Ето все равно что помолиться и засунуть пальцы в розетку
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19.07.2022 10:40 Відповісти
Когда нибудь вылезет все. Как по 2 мировой. Только вот истина нужна сразу. Только этого никогда не бывает у нас. А у проклятых буржуев уже давно работает закон про 30 лет. Все архивы открывают. Все и про все. Сейчас вся инфа идёт по 1992 году. Любой может все узнать.
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19.07.2022 10:53 Відповісти
А что по 2-й мировой? Все продолжают верить в 28 панфиловцев, подвиг Матросова, отсутствие тайного протокола к пакту Молотова-Риббентропа и т.д. А ведь уже 80 лет прошло!
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19.07.2022 11:33 Відповісти
История - это порой то, чего никогда не происходило, описанное тем, кто никогда там не был. Э. Понсела.
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19.07.2022 12:07 Відповісти
нічого дивного, звичайне кацапське лайно
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19.07.2022 11:09 Відповісти
 
 