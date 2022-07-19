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СБУ (12500) кримінальна справа (519) Херсонщина (5364) Веніславський (269)

Веніславський про кадрові зміни в СБУ: До окремих керівників є питання щодо півдня, можливі кримінальні провадження

веніславський

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський не виключає кримінальних проваджень унаслідок кадрових рішень в СБУ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону єдиних новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безперечно, після проведення всієї перевірки, службового розслідування велика ймовірність, що ціла низка інших кадрових рішень, які будуть цими днями ухвалені на найвищому рівні, напевно, будуть мати якесь продовження у вигляді кримінальних проваджень. З приводу діяльності окремих керівників, у тому числі й окремих регіональних управлінь з Півдня України, дуже багато питань, і не на всі ми отримуємо ту відповідь, яка задовольняла б з точки зору аргументації, обставин тощо", - сказав Веніславський.

За його словами, дані службового розслідування, а можливо, і досудового розслідування за фактами, про які говорив президент Володимир Зеленський, будуть оприлюднені найближчим часом.

"На даний момент до діяльності окремих підрозділів СБУ і окремих регіональних управлінь було багато претензій, у тому числі, й у членів Комітету. Ми заслуховували керівництво СБУ на засіданні комітету, на ті питання, які народні депутати ставили з приводу подій перших днів війни і подій за 4 місяці війни, не завжди відповіді були такі, які задовольняли народних депутатів", - заявив Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців СБУ, - Зеленський

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Топ коментарі
+26
а хто цих керавників призначав?всі прийшли при зелі в 2019 році- багато з них навіть ніколи в структурі СБУ не працювали- набирали за принципом кумівства-
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19.07.2022 10:24
+25
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19.07.2022 10:31
+24
Єрмак та Зеля мають пряме відношення до півдня.
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19.07.2022 10:25
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А під час службового розслідування вже заборонили виїзд за межі України?
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19.07.2022 10:24 Відповісти
Навпаки службове розслідування провидиться тільки проти тих осіб які вже виїхали за межі України, а ті що мають намір виїхати це не начасі.
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19.07.2022 10:35 Відповісти
А накази міг давати тільки дєрьмак. Невже вони його здадуть? Не здадуть значить знову не ті.
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19.07.2022 10:52 Відповісти
а хто цих керавників призначав?всі прийшли при зелі в 2019 році- багато з них навіть ніколи в структурі СБУ не працювали- набирали за принципом кумівства-
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19.07.2022 10:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок - YouTube

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19.07.2022 10:24 Відповісти
30.05.2022 Зеленський розповів в інтерв'ю нідерландському виданню Nieuwsuur, що за рік знав про повномасштабне збройне вторгнення РФ в Україну
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19.07.2022 10:27 Відповісти
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19.07.2022 10:31 Відповісти
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19.07.2022 10:34 Відповісти
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19.07.2022 10:37 Відповісти
на 146 день війни виникли запитання....
а 145 днів бухали не просихаючі??
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19.07.2022 10:24 Відповісти
Єрмак та Зеля мають пряме відношення до півдня.
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19.07.2022 10:25 Відповісти
Віва поєдєт в Ростов, я знаю чікічікічікі-та
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19.07.2022 10:27 Відповісти
От мудака с татарчонком эта возня отвлечет внимание очень ненадолго
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19.07.2022 10:27 Відповісти
брехлива наволоч
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19.07.2022 10:28 Відповісти
Цікаво, на кого розраховано це шоу, з ловлею бліх?
На американців? То у плісняви всі, реально, тупі.
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19.07.2022 10:32 Відповісти
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19.07.2022 10:30 Відповісти
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19.07.2022 10:31 Відповісти
Я й про те, що Мінськ-3 відбувся в Парижі 09.12.2019.
Різниця тільки в тому, що Мінськ-1,2 був виправданий (обумовлений) поразками України/ЗСУ на фронті, і нам був за великим рахунком вигідним; то Мінськ-3 був цілковитою зрадою.
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19.07.2022 10:38 Відповісти
Організовані котли під Іловайськом і Дебальцево це поразки на фронті?
Вбити побільше військових, включити лнр/днр до складу України таки справді комусь вигідно.
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19.07.2022 11:27 Відповісти
так, це були поразки. Такі самі, як котли в Марику, під Сіверськодонецьком і Лисичанськом. І навіть в Прип'яті, в 30-тикілометровій зоні - схоже.

Попри всі питання, ким і як ті котли були організовані.
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19.07.2022 11:37 Відповісти
Це називається одним словом - колабораціонізм або зрада
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19.07.2022 19:03 Відповісти
Починати розслідування варто з самого пана Боневтік чи хоча б з його офісу ЗеРадників.
От цікаво скільки вони витрачають часу щоб піймати одного навідника орків в полі і чомусь нічого не роблять з кодлом зелених навідників...
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19.07.2022 10:32 Відповісти
Веніславський, ти ж пару тижнів тому зовсім інше п...здів:

"Питання звільнення голови СБУ Баканова наразі не розглядається, - Веніславський"

13:51 25.06.2022

***** ти постійно рота відкриваєш? В чому сенс? Поясни, в чому сенс твого існування?
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19.07.2022 10:32 Відповісти
лизати. Його робота. Для державних справ він замаленький.. А до сраки дістає, якраз.
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19.07.2022 10:35 Відповісти
Существует ГОС3ДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ОБОРОНЫ, и никакое месное СБУ разминировать 20 мостов и оставить на весь юг Украины от Херсона до Мариуполя только ОДНУ бригаду прикрытия не может. Кто -то из великих только мог отдать приказ военным снять войска и разминировать все мосты от Крыма-до Херсона и Мелитополя.
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19.07.2022 10:33 Відповісти
Ну з такими перестановками всі питання будуть зняті.
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19.07.2022 10:33 Відповісти
Тобто призначатимуть цапів-відбувайлів, замість себе.
Отак зелені лохи здаватимуть і вас, коли зєрмака припече наступного разу.
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19.07.2022 10:34 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358848/ В оточенні Баканова причину зняття пояснюють просто: бажанням глави ОПУ контролювати Службу Безпеки .

"Єрмак якось так і сказав Баканову, що про всю комунікацію з президентом спершу треба ставити до відома його. Іван каже: "А на якій підставі? Я звітую обраному президенту". А потім було кілька разів, коли йшли справи Медведчука, то Єрмак постійно обурювався, що Баканов зриває йому переговори з росіянами", - розповідає джерело в близькому оточенні Баканова.
Оскільки сам Баканов вирішив до останнього бути вірним своїй мовчазній манері й на прохання "УП" про коментар відмовив, зрозуміти його позицію поки взагалі неможливо.
Після того, як у підлеглих *ОПі Телеграм-мережах почали системно просувати наратив, ніби виключно СБУ винне у втраті Херсона та Криму, стало остаточно зрозуміло, що там намацують емоційну "больову точку" президента, щоб той вигнав неслухняного Баканова. Врешті, остаточною лінією нападу на керівника СБУ було обрано не менш емоційну тему колаборантів і зрадників у погонах.
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19.07.2022 10:34 Відповісти
Воно все попусте,але з діареєй.Діарея вже давно,але не попускає.
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19.07.2022 10:41 Відповісти
За цей час вони вже пропрацювали сценарій і зараз вже розігрують для виборців так, що Зеленського розслідування не повинно зачепити взагалі, а решта шапіто чисто дотично, але без шкоди тому ж Зеленському. З шапіто ніхто не сяде і дай Боже, щоб я був не правий!
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19.07.2022 10:42 Відповісти
Замість того щоб нести беззмістовну ахінею , можна було сказати, що були зрадники, які посприяли захопленню півдня України, тому ведеться слідство, а не тому що "народні депутати ставили з приводу подій перших днів війни і подій за 4 місяці війни".
Зеленим зрадникам важливо тільки закрити процедурно закрити запити депутатів і далі все, швидше всього, що закриють справи як з вагнерівцями. В кінці кінців не не будуть же вони добровільно від президента до губернатора іти в буцигарню.
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19.07.2022 10:36 Відповісти
Що заспокоюе. Армiя набирае силу. Це означае, що по закiнченню каденцii н iодному слизняку не вдасться услизнути. СМЕРТЬ ВОРОГАМ ТА iХ ДУПОЛИЗАМ !!!
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19.07.2022 10:44 Відповісти
наївний... а до 19го армія що вимирала? як результат майже половина військових проголосували за зе,так що телевізор набагато смертоносніша зброя,ніж куля...
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19.07.2022 15:05 Відповісти
Весь Генштаб вже під Єрмаком. Від Чонгара Генштаб артилерію відводил щоб по російськой колоні танків випадково не стрільнули.
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19.07.2022 18:31 Відповісти
Очумєлая отара 73% має нести відповідальність за свій вибір і виправити свою помилку.В трагедії півдня винен Зеленський,всі ті,хто був призначений на посади,що мали відношення до цієї трагедії(Баканов,Веніславськиц,Єрмак,Рєзніков та інші) і,насамперед,виборці Зеленого лайна.Нажаль
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19.07.2022 10:40 Відповісти
Садять взагалі то обранців, а не виборців)
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19.07.2022 10:47 Відповісти
Вікторія Спарц лише направила запит Байдену. А що буде коли отримає відповідь? Мабуть, чернетку, попередній варіант відповіді дали на ознайомлення Зеленському, щоб знав що чого готуватися. Ми ж союзники.
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19.07.2022 10:46 Відповісти
Це також заспокоюе. NO PASARAN !!!
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19.07.2022 10:47 Відповісти
При Порошенко були злодюжки але не зрадники та шпигуни а при Зеленському кубло змій шпигунів та зрадників з гримучою змією Ермаком та гадюкою Татаровим...
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19.07.2022 10:52 Відповісти
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19.07.2022 10:57 Відповісти
кубло зрадників під рукою Буданова.
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19.07.2022 11:34 Відповісти
Зеленский абсолютно непрофесiйна , недалека, з ментальнiстю малороса ,людина.
Заробляв добре на своему кварталi i краще далi так би робив.
Його вибiр пiти в президенти був абсолютно iнфальтильний вчинок.
Те саме про народ- обрати абсолютно далеку вiд полiтики людину на пост президента, яркий говорить про Украiну, як про проститутку- абсолютна iнфальтильнiсть.такi слова свiдчать про абсолютну нелюбов до Украiни з боку Зе. Думали ,що буде як в фiльмi?
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19.07.2022 10:57 Відповісти
странно, что прозрение наступило аж на 5-ом месяце войны..., а например, когда Мариуполь очень быстро попал в полное окружение вместе с подразделениями, которые его защищали..., никаких вопросов не было...
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19.07.2022 11:07 Відповісти
членоиграющий со своей шоблой ермаком , татаровым и прочими думают что народ удовлетвориться шестерками и отведут угрозу от себя??? НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ЗА ВСЕ ВЫ, СУКИ, ОТВЕТИТЕ ЛИЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.07.2022 11:12 Відповісти
Вся команда Зеленського має піти у відставку , за скоєні злочини проти
Украіни і украінського народу , які вже неможливо замовчувати , крапка !!

Скажете не на часі ??

Щоби виграти війну - НА ЧАСІ‼️
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19.07.2022 11:33 Відповісти
З приводу висерів клоуна Вєніславського по здачі півдня України.
СБУ не займається мінуванням-розмінуванням мостів.
СБУ не займається встановленням-демонтажем протитанкових загороджень.
НЕ СБУ розробляє і змінює план оборони кримського перешийку.
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19.07.2022 11:48 Відповісти
Звичайно. Хтось з ОП дав наказ. Догадаетесь хто.
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19.07.2022 12:05 Відповісти
Недавно Веник уверял,что оснований для отставки лейтенанта нет и им все довольны
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19.07.2022 11:55 Відповісти
Вони брешуть всі по-різному. Хтось як зеля, а хтось як Сірко.
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19.07.2022 18:23 Відповісти
Курвамать, "можливі" кримінальні провадження. А когось пальчиком пожурять. Пздць.
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19.07.2022 11:57 Відповісти
"... є питання щодо півдня...". А щодо півночі та сходу - нє, питань нема?
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19.07.2022 13:04 Відповісти
Брехло кончене, як і всі зелені слуги! Зе - означає зрада України!
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19.07.2022 14:26 Відповісти
.... есть вопросы, возможны уголовные производства.... . Трибунал введите, трибунал вопросов не задает, только приговор зачитывает.
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19.07.2022 21:14 Відповісти
 
 