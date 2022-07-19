Веніславський про кадрові зміни в СБУ: До окремих керівників є питання щодо півдня, можливі кримінальні провадження
Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський не виключає кримінальних проваджень унаслідок кадрових рішень в СБУ.
Про це він сказав в ефірі телемарафону єдиних новин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Безперечно, після проведення всієї перевірки, службового розслідування велика ймовірність, що ціла низка інших кадрових рішень, які будуть цими днями ухвалені на найвищому рівні, напевно, будуть мати якесь продовження у вигляді кримінальних проваджень. З приводу діяльності окремих керівників, у тому числі й окремих регіональних управлінь з Півдня України, дуже багато питань, і не на всі ми отримуємо ту відповідь, яка задовольняла б з точки зору аргументації, обставин тощо", - сказав Веніславський.
За його словами, дані службового розслідування, а можливо, і досудового розслідування за фактами, про які говорив президент Володимир Зеленський, будуть оприлюднені найближчим часом.
"На даний момент до діяльності окремих підрозділів СБУ і окремих регіональних управлінь було багато претензій, у тому числі, й у членів Комітету. Ми заслуховували керівництво СБУ на засіданні комітету, на ті питання, які народні депутати ставили з приводу подій перших днів війни і подій за 4 місяці війни, не завжди відповіді були такі, які задовольняли народних депутатів", - заявив Веніславський.
Будь ласка, зачекайте...
а 145 днів бухали не просихаючі??
На американців? То у плісняви всі, реально, тупі.
Різниця тільки в тому, що Мінськ-1,2 був виправданий (обумовлений) поразками України/ЗСУ на фронті, і нам був за великим рахунком вигідним; то Мінськ-3 був цілковитою зрадою.
Вбити побільше військових, включити лнр/днр до складу України таки справді комусь вигідно.
Попри всі питання, ким і як ті котли були організовані.
От цікаво скільки вони витрачають часу щоб піймати одного навідника орків в полі і чомусь нічого не роблять з кодлом зелених навідників...
"Питання звільнення голови СБУ Баканова наразі не розглядається, - Веніславський"
13:51 25.06.2022
***** ти постійно рота відкриваєш? В чому сенс? Поясни, в чому сенс твого існування?
Отак зелені лохи здаватимуть і вас, коли зєрмака припече наступного разу.
"Єрмак якось так і сказав Баканову, що про всю комунікацію з президентом спершу треба ставити до відома його. Іван каже: "А на якій підставі? Я звітую обраному президенту". А потім було кілька разів, коли йшли справи Медведчука, то Єрмак постійно обурювався, що Баканов зриває йому переговори з росіянами", - розповідає джерело в близькому оточенні Баканова.
Оскільки сам Баканов вирішив до останнього бути вірним своїй мовчазній манері й на прохання "УП" про коментар відмовив, зрозуміти його позицію поки взагалі неможливо.
Після того, як у підлеглих *ОПі Телеграм-мережах почали системно просувати наратив, ніби виключно СБУ винне у втраті Херсона та Криму, стало остаточно зрозуміло, що там намацують емоційну "больову точку" президента, щоб той вигнав неслухняного Баканова. Врешті, остаточною лінією нападу на керівника СБУ було обрано не менш емоційну тему колаборантів і зрадників у погонах.
Зеленим зрадникам важливо тільки закрити процедурно закрити запити депутатів і далі все, швидше всього, що закриють справи як з вагнерівцями. В кінці кінців не не будуть же вони добровільно від президента до губернатора іти в буцигарню.
Заробляв добре на своему кварталi i краще далi так би робив.
Його вибiр пiти в президенти був абсолютно iнфальтильний вчинок.
Те саме про народ- обрати абсолютно далеку вiд полiтики людину на пост президента, яркий говорить про Украiну, як про проститутку- абсолютна iнфальтильнiсть.такi слова свiдчать про абсолютну нелюбов до Украiни з боку Зе. Думали ,що буде як в фiльмi?
Украіни і украінського народу , які вже неможливо замовчувати , крапка !!
Скажете не на часі ??
Щоби виграти війну - НА ЧАСІ‼️
СБУ не займається мінуванням-розмінуванням мостів.
СБУ не займається встановленням-демонтажем протитанкових загороджень.
НЕ СБУ розробляє і змінює план оборони кримського перешийку.