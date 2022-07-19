Росіяни двічі за добу обстріляли Миколаїв та околиці, зафіксовано пуск 12 ракет С-300, - Сєнкевич

18 липня росіяни обстріляли Миколаїв з ракет та "Ураганів". Станом на 19 липня в місті та області загроза ракетних ударів зберігається.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі 18 липня ворог знову завдав ракетних ударів по Миколаєву та околицях, зафіксовано пуск росіянами 12 ракет С-300. В результаті обстрілу пошкоджено приміську інфраструктуру, житлові й промислові райони міста. Попередньо, жертв немає.

Увечері 18 липня ворог знову гатив по місту з РСЗВ "Ураган", касетні снаряди поцілили в приватний сектор в Корабельному районі. Поранення отримали двоє людей - чоловік та жінка. Потерпілих госпіталізовано. Після обстрілу на місці працювали сапери та правоохоронці.

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У Снігурівці росіяни обстріляли з міномета будинок на околиці, в результаті загинули четверо осіб. Як зазначає мер Миколаєва, обстріл був проведений навмисно, щоб звинуватити в цьому сили оборони України, там працювала знімальна група пропагандистського ЗМІ.

За інформацією оперативного командування "Південь", підрозділи ЗСУ перебувають надто далеко від Снігурівки, щоб здійснювати обстріли мінометом. ЗСУ завдавали авіаційних ударів по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки. Втрати ворога - 65 осіб, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки й одна комплексна апаратна зв’язка "Редут-2УС".

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