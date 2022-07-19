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Росіяни двічі за добу обстріляли Миколаїв та околиці, зафіксовано пуск 12 ракет С-300, - Сєнкевич

миколаїв

18 липня росіяни обстріляли Миколаїв з ракет та "Ураганів". Станом на 19 липня в місті та області загроза ракетних ударів зберігається.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі 18 липня ворог знову завдав ракетних ударів по Миколаєву та околицях, зафіксовано пуск росіянами 12 ракет С-300. В результаті обстрілу пошкоджено приміську інфраструктуру, житлові й промислові райони міста. Попередньо, жертв немає.

Увечері 18 липня ворог знову гатив по місту з РСЗВ "Ураган", касетні снаряди поцілили в приватний сектор в Корабельному районі. Поранення отримали двоє людей - чоловік та жінка. Потерпілих госпіталізовано. Після обстрілу на місці працювали сапери та правоохоронці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли касетними снарядами Миколаїв, - мер Сєнкевич

У Снігурівці росіяни обстріляли з міномета будинок на околиці, в результаті загинули четверо осіб. Як зазначає мер Миколаєва, обстріл був проведений навмисно, щоб звинуватити в цьому сили оборони України, там працювала знімальна група пропагандистського ЗМІ.

За інформацією оперативного командування "Південь", підрозділи ЗСУ перебувають надто далеко від Снігурівки, щоб здійснювати обстріли мінометом. ЗСУ завдавали авіаційних ударів по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки. Втрати ворога - 65 осіб, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки й одна комплексна апаратна зв’язка "Редут-2УС".

Також читайте: Миколаїв зазнав масованого ракетного удару, є руйнування. Рашисти продовжують обстрілювати і населені пункти області, - ОВА
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Коли вже в тих п.дерів закінчаться ракети. С.ки.
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19.07.2022 10:45 Відповісти
Уже с 300 по наземным. Видать ракеты таки заканчиваются.
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19.07.2022 10:45 Відповісти
так і є. бо тільки від безвиході можна пулять золотими ракетами по копійчаним хатам і сараям
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19.07.2022 10:57 Відповісти
Они только для этого и подходят. По воздушным они нихера не попадают и так. Ибо говно.
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19.07.2022 15:19 Відповісти
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19.07.2022 10:59 Відповісти
Трибуна еще год назад отмежевалась от спорт.сру
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19.07.2022 13:13 Відповісти
Русофашистам підпікає взяти Миколаів , а дальше посунути на Одесу ,
але візьмете , голодранці . замість Миколаєва, середній палець в кращому випадку
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19.07.2022 11:07 Відповісти
'За інформацією оперативного командування "Південь", підрозділи ЗСУ перебувають надто далеко від Снігурівки'

Чому ви надто далеко????У вас було 5 місяців щоб хоча б щось відвоювати, хоча б Снігурівку! Ми вже мовчимо про Херсон! Вам в кінці травня арту підігнали! Де та арта і що трапилося з контрнаступом???? Руйнування Миколаїва, а також Зеленодольська і десятків сіл- цілковита бездарність командування!
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19.07.2022 14:21 Відповісти
 
 