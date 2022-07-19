Є кворум для засідання, - конкурсна комісія з обрання керівника САП зібралася після піврічної паузи

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) зібралася у вівторок на засідання в онлайн-режимі, як очікується, члени комісії можуть затвердити кандидатуру детектива НАБУ Олександра Клименка, який раніше переміг на конкурсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відкриваючи засідання, голова комісії Катерина Коваль повідомила, що є кворум для засідання.

У понеділок, 18 липня, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що конкурсна комісія з обрання голови САП оголосить результати конкурсу.

Конкурсна комісія з обрання керівника САП з минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.

Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.

Зауважимо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів - Верховна Рада.