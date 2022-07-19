УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11851 відвідувач онлайн
Новини
5 808 27
Комісія (83) конкурс (1272) САП (2164) Клименко Олександр САП (39)

Є кворум для засідання, - конкурсна комісія з обрання керівника САП зібралася після піврічної паузи

сап

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) зібралася у вівторок на засідання в онлайн-режимі, як очікується, члени комісії можуть затвердити кандидатуру детектива НАБУ Олександра Клименка, який раніше переміг на конкурсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відкриваючи засідання, голова комісії Катерина Коваль повідомила, що є кворум для засідання.

У понеділок, 18 липня, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що конкурсна комісія з обрання голови САП оголосить результати конкурсу.

Конкурсна комісія з обрання керівника САП з минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні має відбутись засідання комісії з обрання керівника САП. Неявка делегованих Татаровим/Єрмаком представників означатиме спробу зірвати надважливе рішення, - Шабунін

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.

Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.

Зауважимо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів - Верховна Рада.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Як тільки відсторонили едину особу, яка має право призначати голову САП, так одразу і кворум зібрали. Що за клоунада? Ну якого біса?
показати весь коментар
19.07.2022 10:51
+7
Цікаво,що вони вигадають цього разу!?
показати весь коментар
19.07.2022 10:48
+5
так очевидно, генпрокурор звільнена, в.о. не має права затверджувати..многоходовочка Єрмака со товаріщі
В.о. буде роками і по суті кого б не обрали то затвердження не буде. Якто кажуть одні яйця але в профіль
показати весь коментар
19.07.2022 11:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это прорыв, товарищи.
показати весь коментар
19.07.2022 10:46 Відповісти
Ага.
Тут, за дивним збігом обставин, коли був генпрокурор, то не було кворума, а коли відсторонили генпрокурора, кворум зібрався.
Затвердити прокурора САП, може лише генпрокур.
Але то чисте співпадіння і ніякого злого наміру татарова-дерьмака, а тим більше Бубочки.
показати весь коментар
19.07.2022 12:39 Відповісти
Не хочеться їх злякати. Давайте, вже приймайте, Зеленський це обіцяв Байдену, не дайте йому знову виявитися свистуном!
показати весь коментар
19.07.2022 10:46 Відповісти
Цікаво,що вони вигадають цього разу!?
показати весь коментар
19.07.2022 10:48 Відповісти
Ручок не було на столі, щоб протокол засідання підписати.
показати весь коментар
19.07.2022 10:56 Відповісти
так очевидно, генпрокурор звільнена, в.о. не має права затверджувати..многоходовочка Єрмака со товаріщі
В.о. буде роками і по суті кого б не обрали то затвердження не буде. Якто кажуть одні яйця але в профіль
показати весь коментар
19.07.2022 11:09 Відповісти
100%. Підори
показати весь коментар
19.07.2022 11:15 Відповісти
Як тільки відсторонили едину особу, яка має право призначати голову САП, так одразу і кворум зібрали. Що за клоунада? Ну якого біса?
показати весь коментар
19.07.2022 10:51 Відповісти
Комісія затвердить переможця, але з наказом про призначення і хто його підпише є питання.
показати весь коментар
19.07.2022 10:52 Відповісти
В. о. прокурора і підпише на в. о. голови САП.
показати весь коментар
19.07.2022 10:55 Відповісти
Зеленые циники. Держат нас за дебилов
показати весь коментар
19.07.2022 10:55 Відповісти
США: відстороніть Єрмака і Татарова: 1 отримаєте ще більше фіндопомоги та зброї. Вони щей агенти кремля. Зеленський. Дав Татарову з Єрмаком, ще більше влади в Україні. Ще й Залужного відсторонить
показати весь коментар
19.07.2022 10:56 Відповісти
Цікаво скільки відносно чесних способів осталось в ОП щоб зробити це призначення юридично нікчемним?
показати весь коментар
19.07.2022 10:56 Відповісти
Як і в кожного професійного шахрая в ОПи є купа способів, щоб все похиріти, для прикладу може інтернет пропасти)
показати весь коментар
19.07.2022 11:10 Відповісти
т.е. до этого момента мы наблюдали цирк шапито..., который нам хотели скормить под видом серьезного кино...
показати весь коментар
19.07.2022 11:02 Відповісти
Вони тому і розблоковувати, бо це головна вимога західних партнерів. Але до цього, вони назначили свого карманного татарово-єрмаковського ген прокурора, який має повноваження блокувати незручні справи антикорупційної прокурора.
Все як завжди
показати весь коментар
19.07.2022 11:03 Відповісти
кворум є, ураааааа. Залишилось зібрати кворум(тьху пардон), прийняти зеленими рішення про усунення. А клопотання про призначення нового подав, чи не на часі ?
показати весь коментар
19.07.2022 11:05 Відповісти
Ніщо так ефетивно не діє як підсрачник клоунярі.
показати весь коментар
19.07.2022 11:05 Відповісти
Никакого подсрачника нет. Это всего лишь финт ушами Зеленского.
Кворум собрал, а утверждать избранного будет некому. Это делать имеет право только Генпрокурор.
Не ВРИО или ИО, а именно Генпрокурор, а он (она) сейчас, когда собрался кворум, отстранена от должности и не имеет права утверждать.
Расчет наверное на то, что руководителя САП утвердит исполняющий обязанности Генпрокурора. А потом на какой-то стадии это решение будет признано незаконным и будут назначены новые выборы руководителя САП.
А насчет подсрачника. Так их в течение прошедщего года Зеленскому было много. Ну и что?
Воз и ныне там.
Зеля даже лично Байдену обещал, что руководитель САП будет назначен. И что? Слово дал, слово забрал.
показати весь коментар
19.07.2022 11:21 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 11:06 Відповісти
З цим "досягненням" (є кворум для засідання) тепер зелені будуть носитись, як дурень з писаною торбою)
показати весь коментар
19.07.2022 11:08 Відповісти
Штирлиц...вам новое задание по Украине..
Слушаю таваристч начальник..любыми средствами добыть инфу об Гимарсах USA...
получите звязду ХЕРоя рабZeи и место в мавзолее чЛенина...
служу савецкаму сцуюзу...
показати весь коментар
19.07.2022 11:16 Відповісти
Затвердження відбулось.
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?
показати весь коментар
19.07.2022 11:20 Відповісти
Так кто там такая та Виктория?!
показати весь коментар
19.07.2022 11:23 Відповісти
відсторонення ГП незаконне, вона при посаді, поки ВР не дасть згоди на звільнення.
здається, вона підпише щоб помститись ОП
показати весь коментар
19.07.2022 12:12 Відповісти
Нічого доброго не буде. Зелень зливає Україну, як і було домовлено з рашкою.
показати весь коментар
19.07.2022 12:12 Відповісти
Зе означає зрада! Де новий генпрокурор ??
показати весь коментар
19.07.2022 14:13 Відповісти
 
 