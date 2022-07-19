Є кворум для засідання, - конкурсна комісія з обрання керівника САП зібралася після піврічної паузи
Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) зібралася у вівторок на засідання в онлайн-режимі, як очікується, члени комісії можуть затвердити кандидатуру детектива НАБУ Олександра Клименка, який раніше переміг на конкурсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відкриваючи засідання, голова комісії Катерина Коваль повідомила, що є кворум для засідання.
У понеділок, 18 липня, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що конкурсна комісія з обрання голови САП оголосить результати конкурсу.
Конкурсна комісія з обрання керівника САП з минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.
Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.
Зауважимо, до складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів - Верховна Рада.
Будь ласка, зачекайте...
Тут, за дивним збігом обставин, коли був генпрокурор, то не було кворума, а коли відсторонили генпрокурора, кворум зібрався.
Затвердити прокурора САП, може лише генпрокур.
Але то чисте співпадіння і ніякого злого наміру татарова-дерьмака, а тим більше Бубочки.
В.о. буде роками і по суті кого б не обрали то затвердження не буде. Якто кажуть одні яйця але в профіль
Все як завжди
Кворум собрал, а утверждать избранного будет некому. Это делать имеет право только Генпрокурор.
Не ВРИО или ИО, а именно Генпрокурор, а он (она) сейчас, когда собрался кворум, отстранена от должности и не имеет права утверждать.
Расчет наверное на то, что руководителя САП утвердит исполняющий обязанности Генпрокурора. А потом на какой-то стадии это решение будет признано незаконным и будут назначены новые выборы руководителя САП.
А насчет подсрачника. Так их в течение прошедщего года Зеленскому было много. Ну и что?
Воз и ныне там.
Зеля даже лично Байдену обещал, что руководитель САП будет назначен. И что? Слово дал, слово забрал.
Слушаю таваристч начальник..любыми средствами добыть инфу об Гимарсах USA...
получите звязду ХЕРоя рабZeи и место в мавзолее чЛенина...
служу савецкаму сцуюзу...
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?
здається, вона підпише щоб помститись ОП