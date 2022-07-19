США виведуть на орбіту 28 супутників для відстеження гіперзвукових ракет РФ та Китаю

США мають намір вивести на орбіту 28 передових супутників для відстеження гіперзвукових ракет на тлі загрози Росії й Китаю.

Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Пентагон оголосив про два нові контракти на суму $1,3 млрд з австралійською компанією L3Harris Technologies та американською Northrop Grumman Strategic Space Sustems, за якими системи виявлення і стеження мають бути виведені на орбіту до 2025 року.

Директор Агентства космічного розвитку Дерек Турнір зазначив, що контракти передбачають виведення 28 супутників у той час, як США намагаються покращити свою здатність протистояти загрозам, що зростають з боку Росії та Китаю.

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"Росія і Китай розробляють і випробовують гіперзвукові літальні апарати-планери – це передові ракети, що володіють надзвичайною маневровістю. Ці супутники спеціально розроблені для боротьби з цією версією загроз наступного покоління, щоб ми могли виявляти й відстежувати гіперзвукові маневрові машини та передбачати точку зіткнення", – сказав він.

За словами Турніра, нові супутники дозволять США виявити запуск гіперзвукової ракети, простежити, коли вона змінює курс, і розрахувати, куди вона прямує. Ці дані будуть надані військовим для перехоплення.

Він зазначив, що програма знаменує перехід США до більшої системи супутників. Замість дорогих і великих супутників Вашингтон розраховуватиме на дрібніші й дешевші, що замінятимуться приблизно кожні п'ять років.

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За словами чиновника, один комплект супутників буде на орбіті близько 1000 км, інші – вище, 10-20 тис. км. Це робиться для більш стійкої присутності. Він також зазначив, що за першими 28 супутниками, ймовірно, піде друга група з приблизно 54 одиниць.

Гіперзвукові ракети рухаються зі швидкістю, що вп'ятеро перевищує швидкість звуку (6100 км/год). Міжконтинентальні балістичні ракети летять швидше, проте їхня траєкторія більш передбачувана, що робить їх легшою ціллю для перехоплення.