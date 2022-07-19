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США виведуть на орбіту 28 супутників для відстеження гіперзвукових ракет РФ та Китаю

космос

США мають намір вивести на орбіту 28 передових супутників для відстеження гіперзвукових ракет на тлі загрози Росії й Китаю.

Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Пентагон оголосив про два нові контракти на суму $1,3 млрд з австралійською компанією L3Harris Technologies та американською Northrop Grumman Strategic Space Sustems, за якими системи виявлення і стеження мають бути виведені на орбіту до 2025 року.

Директор Агентства космічного розвитку Дерек Турнір зазначив, що контракти передбачають виведення 28 супутників у той час, як США намагаються покращити свою здатність протистояти загрозам, що зростають з боку Росії та Китаю.

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"Росія і Китай розробляють і випробовують гіперзвукові літальні апарати-планери – це передові ракети, що володіють надзвичайною маневровістю. Ці супутники спеціально розроблені для боротьби з цією версією загроз наступного покоління, щоб ми могли виявляти й відстежувати гіперзвукові маневрові машини та передбачати точку зіткнення", – сказав він.

За словами Турніра, нові супутники дозволять США виявити запуск гіперзвукової ракети, простежити, коли вона змінює курс, і розрахувати, куди вона прямує. Ці дані будуть надані військовим для перехоплення.

Він зазначив, що програма знаменує перехід США до більшої системи супутників. Замість дорогих і великих супутників Вашингтон розраховуватиме на дрібніші й дешевші, що замінятимуться приблизно кожні п'ять років.

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За словами чиновника, один комплект супутників буде на орбіті близько 1000 км, інші – вище, 10-20 тис. км. Це робиться для більш стійкої присутності. Він також зазначив, що за першими 28 супутниками, ймовірно, піде друга група з приблизно 54 одиниць.

Гіперзвукові ракети рухаються зі швидкістю, що вп'ятеро перевищує швидкість звуку (6100 км/год). Міжконтинентальні балістичні ракети летять швидше, проте їхня траєкторія більш передбачувана, що робить їх легшою ціллю для перехоплення.

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Каци під ковпаком у Мюллера.
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19.07.2022 10:54 Відповісти
Кацапи з китайцями і пукнути не встигнуть , як їх говноракети будуть
збиті американцями
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19.07.2022 11:01 Відповісти
в космосе свои порядки и место ***** на параше...
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19.07.2022 11:06 Відповісти
Нижче.
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19.07.2022 11:11 Відповісти
без слов.... вернее - одно : спасибо! дякуємо!
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19.07.2022 11:10 Відповісти
будемо сподіватись що і нам буде користь з цього "орлиного ока" і що навіть мінометний розрахунок орків не сховається в посадці і не залишиться безкарним
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19.07.2022 11:11 Відповісти
Человечество очень удивительное создание. Все свои усилия люди устремляют на оружие для войны - и для нападения, и для обороны. Уже залезли и в космос. Почти все космические программы военные.
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19.07.2022 11:14 Відповісти
гіперзвукова ракета в космосі?
так там немає ніякого звуку, так само любу балістичну ракету можна називати гіперзвуковою
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19.07.2022 11:26 Відповісти
Читаємо уважно :

виявляти й відстежувати гіперзвукові маневрові машини та передбачати точку зіткнення Джерело:

нові супутники дозволять США виявити запуск гіперзвукової ракети, простежити, коли вона змінює курс, і розрахувати, куди вона прямує Джерело:
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19.07.2022 12:00 Відповісти
 
 