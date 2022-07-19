США виведуть на орбіту 28 супутників для відстеження гіперзвукових ракет РФ та Китаю
США мають намір вивести на орбіту 28 передових супутників для відстеження гіперзвукових ракет на тлі загрози Росії й Китаю.
Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Пентагон оголосив про два нові контракти на суму $1,3 млрд з австралійською компанією L3Harris Technologies та американською Northrop Grumman Strategic Space Sustems, за якими системи виявлення і стеження мають бути виведені на орбіту до 2025 року.
Директор Агентства космічного розвитку Дерек Турнір зазначив, що контракти передбачають виведення 28 супутників у той час, як США намагаються покращити свою здатність протистояти загрозам, що зростають з боку Росії та Китаю.
"Росія і Китай розробляють і випробовують гіперзвукові літальні апарати-планери – це передові ракети, що володіють надзвичайною маневровістю. Ці супутники спеціально розроблені для боротьби з цією версією загроз наступного покоління, щоб ми могли виявляти й відстежувати гіперзвукові маневрові машини та передбачати точку зіткнення", – сказав він.
За словами Турніра, нові супутники дозволять США виявити запуск гіперзвукової ракети, простежити, коли вона змінює курс, і розрахувати, куди вона прямує. Ці дані будуть надані військовим для перехоплення.
Він зазначив, що програма знаменує перехід США до більшої системи супутників. Замість дорогих і великих супутників Вашингтон розраховуватиме на дрібніші й дешевші, що замінятимуться приблизно кожні п'ять років.
За словами чиновника, один комплект супутників буде на орбіті близько 1000 км, інші – вище, 10-20 тис. км. Це робиться для більш стійкої присутності. Він також зазначив, що за першими 28 супутниками, ймовірно, піде друга група з приблизно 54 одиниць.
Гіперзвукові ракети рухаються зі швидкістю, що вп'ятеро перевищує швидкість звуку (6100 км/год). Міжконтинентальні балістичні ракети летять швидше, проте їхня траєкторія більш передбачувана, що робить їх легшою ціллю для перехоплення.
Будь ласка, зачекайте...
збиті американцями
спасибо!дякуємо!
так там немає ніякого звуку, так само любу балістичну ракету можна називати гіперзвуковою
виявляти й відстежувати гіперзвукові маневрові машини та передбачати точку зіткнення Джерело:
нові супутники дозволять США виявити запуск гіперзвукової ракети, простежити, коли вона змінює курс, і розрахувати, куди вона прямує Джерело: