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Гордон (116) розшук (644) росія (63568)

Журналіста Гордона оголосили в розшук у Росії

гордон

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило українського журналіста Дмитра Гордона в розшук.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

В Росії проти Гордона порушили справу за трьома статтями. Його підозрюють у публічних закликах до розв’язування війни, разпалюванні ненависті за національною ознакою та розповсюдженні фейків про російську армію.

Картка Гордона тепер є у базі розшуку МВС РФ.

"МВС Росії оголосило мене в розшук. Солі ще на хвіст нехай насиплють. Слава Україні!" – відреагував журналіст в Instagram.

Також читайте: Росію ізольовано від решти світу, - Держдеп США

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Топ коментарі
+25
Знаємо ці ФСБшні штучки. Операція прикриття агента.
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19.07.2022 11:12
+18
надо поменять г-она на пленных
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19.07.2022 11:12
+16
Можем обменять на воинов азовстали
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19.07.2022 11:13
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гордоно-фашист
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19.07.2022 11:12 Відповісти
Не то слово.
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19.07.2022 11:12 Відповісти
ГордонобандЄрАвєц
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19.07.2022 11:15 Відповісти
Бу-га-га! Це визнання!
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19.07.2022 11:12 Відповісти
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19.07.2022 11:13 Відповісти
Два го*дона..
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19.07.2022 13:36 Відповісти
Тут ви влучно
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19.07.2022 16:08 Відповісти
надо поменять г-она на пленных
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19.07.2022 11:12 Відповісти
Хай би й даром забирали. Таких гонрдонів тут ще повно.
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19.07.2022 12:05 Відповісти
Публічна і смілива позиція пана Гордона по відношенню до рашапідів, до війни, до багатьох інших питань в тому числі і окремих політиків у нормальних людей викликає повагу і розуміння, доказом цього є бурхлива реакція на його висловлювання і діяння як російської сторони так і наших політиканів. Тому тим хто пропонує його на когось міняти запропонуйте оркам свої кандидатури.
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19.07.2022 12:36 Відповісти
Так ..але чомусь то тих дятлів з іх "сміливою позицією" дійшло що такье кацапи тількі після ракет та бомб! а до того вони з ними панькались..інші в очі там шось заглядали..замість робити Грім2..вони асфальт дерибанили...я от особисто знаю пробитого ватніка ..який реально тепер патріот України..знаючи його дивишся на його балкон з нашим прапором і думаеш то мля якісь сюр) теж дійшло тількі після бомб і ракет...а є такі що і не дійшло..йому курва дім зруйнували..а воно ніче ніче потерплю..скоро звільнять)) від життя звільнять хіба що..
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19.07.2022 23:14 Відповісти
Знаємо ці ФСБшні штучки. Операція прикриття агента.
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19.07.2022 11:12 Відповісти
І зелю з дєрьмаком колись обізвав єврейськими фашистами. Але Ізрпаіль це не скривдило, промовчав, бо знали що це просто прикриття своїх.
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19.07.2022 11:25 Відповісти
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19.07.2022 12:47 Відповісти
Можем обменять на воинов азовстали
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19.07.2022 11:13 Відповісти
ганрдона таки палит лубянка
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19.07.2022 11:13 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1548927632808595457 https://twitter.com/i/status/1548927632808595457

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19.07.2022 11:13 Відповісти
Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
- Билл?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билл?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билл?
- Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри.
http://anek-dot.ucoz.ru
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19.07.2022 11:14 Відповісти
з такими приколами нехай всіх українців поіменно у такий список заносять, дебіли, якщо б ненависть могла вбивати - мокшани б вже штабелями валялись..
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19.07.2022 11:15 Відповісти
Я все думал - гондон агент кремля или полезный идиот, а оказалось что он и то и другое!!!!!
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19.07.2022 11:15 Відповісти
Розшукують щоб вручити орден?
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19.07.2022 11:16 Відповісти
партия "ЕС" обратилась с запросом в ГУР МО и получила ответ, что удостоверение действующее. На все остальные вопросы (кто, за что, каким образом, учитывая открытую пророссийскую позицию? ) ГУР ответа не дал
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19.07.2022 11:17 Відповісти
Может ещё и допуск к разведданным ему обеспечили?
Ой, бардак!
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19.07.2022 12:23 Відповісти
На одном из телеканалов Украины Димон закричал....
Для меня Зелемойский перестал существовать...
У Савика Шустера челюсть отвисла ...от страха...
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19.07.2022 11:20 Відповісти
Тільки тепер, дивно, бо цей пропагандон називав себе трохи як не "ворогом" №1 для Ху*ла, але насправді боровся він в Україні проти опозиції на стороні зелених покидьків. Справжній лицемір і брехун! Зате добре знав, коли треба вивозити родичів з України.

15.02.22 "Я розумію, що, оскільки я є особистим ворогом Путіна і кремлівської банди, удар може бути завдано по моїй родині, якщо вони опиняться в Києві. Тому для мене однозначно те, що я залишаюся вдома, моя дружина залишається вдома, а люди за яких я відповідаю повинні бути в безпеці", - сказав він.

"Я не можу боротися зі зв'язаними руками. А діти і літні батьки, які залишаються тут, якщо сюди увійдуть росіяни, це мої зв'язані руки. Я повинен бути вільний і ні про кого не думати. Я повинен думати про боротьбу", - підкреслив Гордон.

Він зазначив, що першим його родині запропонував допомогу олігарх Рінат Ахметов.

"Я цю допомогу прийняв. І я йому дуже за цю допомогу вдячний", - сказав Гордон.
https://www.unian.ua/politics/povinni-buti-v-bezpeci-gordon-pidtverdiv-shcho-viviz-ditey-z-ukrajini-video-novini-ukrajina-11705821.html
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19.07.2022 11:23 Відповісти
И что тут такого?
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19.07.2022 12:24 Відповісти
Так це оказується не зливні бачки КисільТБ і біснуваті zондер-рашисти, а Гордон, "публічно закликав Пуйла до розв'язування війни", яку той спочатку розпочав 20.02.2014 і продовжив 24.02.22.
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19.07.2022 11:24 Відповісти
Гордон журналіст???
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19.07.2022 11:25 Відповісти
Колись був.
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19.07.2022 11:37 Відповісти
Бульварные посиделки Гордона собирают нехилую публику Шариковых энд Швондеров... иногда бывал когда то даже Экс-Штирлиц дохлого Сссра Виктор Суворов...
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19.07.2022 11:29 Відповісти
Операція "Прикриття".
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19.07.2022 11:36 Відповісти
Нехай висилають в Україну своїх слідкомівців із своїми кайданками...
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19.07.2022 11:36 Відповісти
а чего ищут? ещё один орден хотят вручить?
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19.07.2022 11:36 Відповісти
Віддайте даром.За нього нікого з наших не обміняєш.
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19.07.2022 11:43 Відповісти
Я не пропагандон Сикелев Шалавьев..я тока учусь...у Ольги **********

...
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19.07.2022 11:46 Відповісти
Довго шукати прийдеться по всій Кацапії.
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19.07.2022 11:52 Відповісти
..оголосили у розшук, шоб дать мЄдаль "служу роzиzи"
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19.07.2022 12:04 Відповісти
Цього мудака з опечаткою у прізвищі, давно потрібно туда вислати...
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19.07.2022 12:13 Відповісти
Смішно, що після заборони на в'їзд в кацапію йому потім в тій же кацапії оголосили пошук.
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19.07.2022 12:37 Відповісти
А що, гордон громадянин рф. За такими статтями переслідують тільки громадян рф? Точно, москалі спалились, забули, що він іхній агент
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19.07.2022 12:54 Відповісти
Хуцпа.
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19.07.2022 12:55 Відповісти
...був гордон у шоколаді, а став - у розшуку Шо одне, шо друге - лайно...
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Друга Овсяникова, або «я не агент». Скільки можна людей за дурнів мати?! Вже треба тільки на лобі написати йому
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19.07.2022 15:59 Відповісти
Украинцы!!!!
Скинемся Гордону на путевку в Сочи!!!!
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19.07.2022 18:19 Відповісти
 
 