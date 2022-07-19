Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу в Україні. Проблема стає дедалі гострішою, - британська розвідка

Армії РФ дедалі важче підтримувати ефективність наступальних дій під час агресії проти України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку вторгнення Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу, і ця проблема стає дедалі гострішою", - зазначають у британському оборонному відомстві.

За його даними, окрім серйозної нестачі особового складу перед армією РФ постав вибір між розгортанням резервів на сході України чи захистом від контратак ЗСУ на Херсонському напрямку.

У британському відомстві зазначають, що найближчою політичною метою РФ є захоплення всієї території Донецької області.

"Хоча Росія все ще може досягти певних територіальних здобутків, її оперативний темп і швидкість просування будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення військ", - вважають у Міноборони Великої Британії.

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