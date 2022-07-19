Польща просуває в ЄС санкції проти російського газу, нафтопровідної нафти та ІТ-компаній, - ЗМІ

Польща під час обговорень щодо наступних санкцій ЄС проти Росії висловлюється за розширення їх на російський газ та решту нафти.

Про це йдеться у матеріалі польського агентства PAP за 18 липня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау відкрито заявляв про необхідність санкцій проти всіх компаній, які напряму або опосередковано причетні до російської агресії, а також продукції подвійного призначення.

Джерелам агентства також стало відомо, що Польща піднімає питання про трубопровідну нафту - або принаймні дуже високі тарифи на неї, решту російських банків, російський газ - передусім скраплений, ІТ-сферу і дорожний та морський транспорт.

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Також висувалася ідея про ембарго на продукцію, яку можна безпроблемно імпортувати від інших виробників, як сталь, бітум, меблі. У польській дипломатії висловлюють думку, що газове ембарго варто обговорювати до того, як РФ сама зупинить постачання газу до Європи, що може статися у найближчі тижні.