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Новини Санкції проти Росії
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Польща просуває в ЄС санкції проти російського газу, нафтопровідної нафти та ІТ-компаній, - ЗМІ

санкції

Польща під час обговорень щодо наступних санкцій ЄС проти Росії висловлюється за розширення їх на російський газ та решту нафти.

Про це йдеться у матеріалі польського агентства PAP за 18 липня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау відкрито заявляв про необхідність санкцій проти всіх компаній, які напряму або опосередковано причетні до російської агресії, а також продукції подвійного призначення.

Джерелам агентства також стало відомо, що Польща піднімає питання про трубопровідну нафту - або принаймні дуже високі тарифи на неї, решту російських банків, російський газ - передусім скраплений, ІТ-сферу і дорожний та морський транспорт.

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Також висувалася ідея про ембарго на продукцію, яку можна безпроблемно імпортувати від інших виробників, як сталь, бітум, меблі. У польській дипломатії висловлюють думку, що газове ембарго варто обговорювати до того, як РФ сама зупинить постачання газу до Європи, що може статися у найближчі тижні.

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Полякам як справжнім друзям України-черговий респект...
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19.07.2022 11:16 Відповісти
Кацапні прилетить додаткова звиздюлина і нехай не кажуть що мало.
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19.07.2022 11:21 Відповісти
Полякам низкий поклон
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19.07.2022 11:23 Відповісти
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19.07.2022 11:28 Відповісти
Дякуємо.
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19.07.2022 14:01 Відповісти
 
 