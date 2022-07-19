УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12264 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 057 4
захист (151) українці (2506) Фінляндія (1235)

Майже 33 тис. українців попросили тимчасовий захист у Фінляндії після вторгнення Росії в Україну

біженці,евакуація

32 700 українців подали запит у Фінляндії на отримання тимчасового захисту після вторгнення Росії до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЄП із посиланням на Yle.

Такі дані наводить Міграційна служба Фінляндії (Migri). Станом на неділю служба також вивчала 395 заявок на надання тимчасового захисту, отриманих від громадян інших країн.

На сьогодні Migri ухвалила рішення щодо 31 600 заяв, майже 31 400 рішень виявилися позитивними. Розгляд інших заяв із різних причин було перервано.

Цього року Фінляндія не ухвалила жодного негативного рішення щодо заяв про надання тимчасового захисту, повідомляє Міграційна служба.

Наразі очікуваний час розгляду заяви про надання тимчасового захисту становить один тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія виділяє Україні на гуманітарну допомогу та розвиток додаткові 70 млн євро

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мировое сообщество, закройте небо над Украиной или убейте моль
показати весь коментар
19.07.2022 11:28 Відповісти
У Фінляндії добре мабуть
показати весь коментар
19.07.2022 11:32 Відповісти
Звісно добре. Бомби і ракети не падають, хата не горить, світло не мигає, вода не капає, газ... А, головне - Батьківщину захищати не треба, під кулі не посилають (можуть убити!) відбудовувати, укріплення будувати не треба. Жратви на халяву дають, безкоштовне житло... - що ще треба?
PS. На світлині вище - купа, в-основному молодих людей, (включно чоловіки і далеко не старечого віку). Усі, звісно сфоткані з боку спини.
показати весь коментар
19.07.2022 11:48 Відповісти
Добре там, де немає руськіх.
показати весь коментар
19.07.2022 11:49 Відповісти
 
 