РФ тримає 3 носії ракет "Калібр" у Чорному морі, ще 5 у Середземному, - ВМС ЗСУ
РФ тримає три носії ракет "Калібр" у Чорному та Середземному морях.
Про це повідомляє пресцентр Військово-Морських сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"У Чорному морі ворог тримає в готовності до завдання ракетних ударів три носії ракет "Калібр" і продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі", - йдеться в повідомленні.
У ВМС уточнили, що в Середземному морі РФ тримає п’ять носіїв ракет "Калібр" і два ракетні крейсери, а в Азовському морі - шість кораблів і катерів.
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оце так, мабуть, усе це робиться через далекий космос, бо ж інакше прийшлося б стріляти над теренами країн НАТО, ах!