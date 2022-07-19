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РФ тримає 3 носії ракет "Калібр" у Чорному морі, ще 5 у Середземному, - ВМС ЗСУ

калібр

РФ тримає три носії ракет "Калібр" у Чорному та Середземному морях.

Про це повідомляє пресцентр Військово-Морських сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі ворог тримає в готовності до завдання ракетних ударів три носії ракет "Калібр" і продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі", - йдеться в повідомленні.

У ВМС уточнили, що в Середземному морі РФ тримає п’ять носіїв ракет "Калібр" і два ракетні крейсери, а в Азовському морі - шість кораблів і катерів.

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Топ коментарі
+6
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19.07.2022 11:37
+2
Щось кількість носіїв в Чорній калюжі поступово зменшується. До чого б це?
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19.07.2022 11:39
+1
На хуторі "Дачному" на десять хат було дві сирени , потім поставили ще дві , після цієї новини поставлять ще три ...-"Головне як треба захистити людей.."
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19.07.2022 11:42
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19.07.2022 11:37 Відповісти
Щось кількість носіїв в Чорній калюжі поступово зменшується. До чого б це?
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19.07.2022 11:39 Відповісти
а шо цього мало шоб по сім ракет за раз прилітало...
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19.07.2022 11:44 Відповісти
ПЛ не посчитали.
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19.07.2022 11:53 Відповісти
На хуторі "Дачному" на десять хат було дві сирени , потім поставили ще дві , після цієї новини поставлять ще три ...-"Головне як треба захистити людей.."
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19.07.2022 11:42 Відповісти
треба іх погладити
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19.07.2022 11:44 Відповісти
Наскільки мені відомо, расєя не має Середземного моря у своїх володіннях!Чи це все завдяки нашим "щирим друзям"??
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19.07.2022 11:56 Відповісти
Территориальные воды это небольшая полоска у берега, все остальное общее.
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19.07.2022 11:59 Відповісти
коло Сіріі труця
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19.07.2022 12:00 Відповісти
де вони набрали цих Калібрів? уже ж мали закінчитися давно, а вони ними по селах стріляють.
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19.07.2022 12:01 Відповісти
так це кацапи зі Середземного моря ракети по нас запускають?

оце так, мабуть, усе це робиться через далекий космос, бо ж інакше прийшлося б стріляти над теренами країн НАТО, ах!
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19.07.2022 13:12 Відповісти
 
 