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Кабмін затвердив порядок передачі ЗСУ придатної для застосування бойової техніки РФ

танк

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок приймання Збройними Силами України придатної для застосування бойової техніки держави-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, Кабінет міністрів затвердив постанову № 802 про "Порядок приймання Збройними силами України придатної для застосування бойової техніки держави-агресора".

Цей Порядок визначає механізм приймання Збройними Силами придатної для застосування бойової техніки держави-агресора, захопленої (отриманої) під час відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України.

З метою приймання до ЗСУ бойової техніки утворюється комісія. За результатами приймання бойової техніки складається акт приймання-передачі, який підписують усі члени комісії.

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Згідно з документом, до ЗСУ приймаються придатні до застосування зразки російської бойової техніки, захоплені (отримані), добровільно передані такими суб’єктами передачі:

  • військовослужбовцями ЗСУ, інших структур сектору безпеки і оборони, а також особами із складу руху опору;
  • військовослужбовцями збройних сил, інших силових структур Російської Федерації;
  • громадянами України.

Організацію використання такої бойової техніки та її розподіл між підрозділами ЗСУ здійснює Міноборони.

В окремих випадках (оточення, рейдові дії тощо) рішення щодо використання бойової техніки ухвалюється безпосередньо командиром військової частини (підрозділу).

Бойова техніка, яка прийнята рухом опору на тимчасово окупованих територіях, використовується виключно для виконання завдань руху опору за рішенням осіб, які здійснюють безпосереднє керівництво в межах визначених територій.

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19.07.2022 12:24 Відповісти
Кабмін ще й до військових своє рило запхав...
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19.07.2022 12:25 Відповісти
а до цього що , не передавали??
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19.07.2022 12:41 Відповісти
на позаштатну техніку не було квот на паливо, ********** та запчастини - а тепер вона офіційно на озброєнні
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19.07.2022 13:05 Відповісти
Использовали без оформления в штат. С этим были проблемы в плане обеспечения.
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19.07.2022 13:07 Відповісти
Хіба не можна без бюрократів сраних ?
Відбили техніку, відремонтували, за потреби), сіли й поїхали бити ворога !
Ні, потрібно тримати ціле шобло упирів, платити їм зарплату, щоб вони дозволили військовим воювати
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19.07.2022 15:00 Відповісти
Большего идиотизма я в жизни не читал!! По моему наш бюрократ Шмаргаль переплюнул всех бюрократов и партократов времен КПСС!! Что командир взвода или роты или батольонат должен в бою ждать комиссию из Киева ,. что бы оприходоваить этот сраный росиийски металлолом?? Ну придурки ....Ну придурки !!....Блин лучше идите все на фронт!!!! Может поумнеете!!
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19.07.2022 15:13 Відповісти
 
 