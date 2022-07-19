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Іран (1973) путін (23317) росія (63568) Туреччина (3431) Ердоган (901)

Путін сьогодні зустрінеться з президентами Ірану та Туреччини для обговорення поставок українського зерна

путін

У вівторок, 19 липня, очільник Кремля прибуде до Тегерану для перемовин з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

 Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на Associated Press.

Візит президента Росії Володимира Путіна до Ірану має на меті поглибити зв’язки із впливовими країнами в регіоні. Під час своєї закордонної поїздки Путін планує обговорити з главами двох держав нагальні проблеми, включно з конфліктом у Сирії та підтримкою ООН пропозицій щодо відновлення експорту українського зерна.

Читайте також: У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані 19 липня

Повідомляється, що Путін прагне зміцнити зв’язки з Іраном, що є потенційним військовим і торговим партнером для РФ, а також зустрітися з Ердоганом. Протягом останніх тижнів російські офіційні особи принаймні двічі відвідали Іран, щоб обговорити можливу передачу бойових безпілотників для російської армії.
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Топ коментарі
+10
Мабуть пора і Зеленському їхати кудись починати обговорювати варіанти поставок кацапського зерна голодуючим Африки....
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19.07.2022 11:52
+7
Україна як завжди всім до сраки, сидять ІГІЛ Талібан Кім Чен Ин і сомалійські пірати, і вирішують як україньске зерно вкрасти і довезти
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19.07.2022 11:56
+6
оо, уже Иран решает.
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19.07.2022 11:52
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Мабуть пора і Зеленському їхати кудись починати обговорювати варіанти поставок кацапського зерна голодуючим Африки....
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19.07.2022 11:52 Відповісти
юар против санкций
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19.07.2022 12:06 Відповісти
Поставку ВОРОВАННОГО зерна ???
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19.07.2022 13:26 Відповісти
Він тільки в Оман може поїхати з дєрьмаком
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19.07.2022 12:10 Відповісти
оо, уже Иран решает.
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19.07.2022 11:52 Відповісти
Двійник поїхав обговорювати парашинські питання.
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19.07.2022 11:53 Відповісти
Шакали паршиві
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19.07.2022 11:53 Відповісти
Україна як завжди всім до сраки, сидять ІГІЛ Талібан Кім Чен Ин і сомалійські пірати, і вирішують як україньске зерно вкрасти і довезти
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19.07.2022 11:56 Відповісти
Это что мы союзникам ***** будем зерно поставлять?
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19.07.2022 11:57 Відповісти
мент, вор и свидетель делят украденный кошелек?
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19.07.2022 11:57 Відповісти
Хто вирішує долю нашого зерна??Кацапи половину з нього вкрали та знищили ще хто зна скільки!!Я б їм-гівна, а не зерна, нехай траву жеруть..Або рашня нехай годує..Гидотники..
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19.07.2022 11:59 Відповісти
До чого тут Іран , до нашого зерна , ніякине можу второпати
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19.07.2022 11:59 Відповісти
МІД України мае зробити заяву проти спроби вирішувати українське зерно БЕЗ УКРАЇНИ

ЧЕКАЕМО заяву Кулеби
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19.07.2022 12:20 Відповісти
Мне интересно, членгоголовый старый пирдун, срущий в чемодан, с погонялом ***** возьмет с собой стол, за которым он встречается со своим быдлом в кремле или оденет на свое хилое тело ОЗК?
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19.07.2022 12:03 Відповісти
Паскуди ділять українське зерно - основне наше багатство. Беруть за безцінь, а то і крадуть і продають "з наваром". Скоти - що бусурмани, що перси, що кацапи - одна порода виродків.
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19.07.2022 12:04 Відповісти
клуб диктаторів, може їх там усіх зразу ракетою *******
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19.07.2022 12:05 Відповісти
*****, иран,эрдоган.... и УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО, это пилять сюр какой то.
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19.07.2022 12:05 Відповісти
Ето и есть мечта *****, за Украину договариваться кому продать наше зерно а кому не продать, какую Конституцию нам выбрать, с кем нам дружить.
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19.07.2022 12:08 Відповісти
300 дронов поедит клянчить. при чём там зерно. его и так вывезут, без позволения страны террорист
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19.07.2022 12:08 Відповісти
Вот момент пристрелить ***** на хрен и забыть о войне.
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19.07.2022 12:10 Відповісти
как если оно будет в бункере сидеть
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19.07.2022 12:40 Відповісти
Хмырь мавзолейный сам себя спалил...
А мы Цап-царап...и в дамки...типа импортозамещение...гопник долбанный...
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19.07.2022 12:28 Відповісти
зловіть хтось цього голума
поки виліз із бункера
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19.07.2022 13:44 Відповісти
Цікаво, яка копія бункерного карлика полетить до Ірану?
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19.07.2022 14:12 Відповісти
 
 