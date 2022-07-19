УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12264 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 890 6
Закарпаття (1998) ФСБ (1428) Офіс Генпрокурора (3156)

​На Закарпатті до 7 років ув’язнення засуджено агента ФСБ РФ за пособництво у захопленні держвлади, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури суд визнав винним громадянина РФ у пособництві в діях, вчинених з метою захоплення державної влади (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Прокурор у суді довів, що чоловік, будучи агентом ФСБ РФ, виконував завдання щодо збору та передачі ворогу інформації про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні. З початком активного наступу військ РФ, обвинувачений погодився підготувати ряд фейкових публікацій у ЗМІ з тиражуванням закликів до вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст, а також критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім’ї в інші регіони України чи за кордон. Крім того, він мав поширювати думку про те, що нібито деструктивні дії української влади призводять до мародерства та загибелі військових", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за це він регулярно отримував матеріальну винагороду, яка надходила на банківські рахунки його співмешканки. Її вже засуджено за пособництво у захопленні державної влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито на держзраді помічника нардепа. Його завербувала ФСБ, - СБУ. ВIДЕО

​На Закарпатті до 7 років ув’язнення засуджено агента ФСБ РФ за пособництво у захопленні держвлади, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да здравствуєт наш суд-самий гуманний суд в мірє...
показати весь коментар
19.07.2022 11:45 Відповісти
И лишат гражданства Украины с депортацией на Московию
показати весь коментар
19.07.2022 11:50 Відповісти
Щось мало дали.
показати весь коментар
19.07.2022 11:56 Відповісти
І знову, без прізвища і морди ліца, незважаючи на те, суд уже відбувся. "Еслі кто-то коє гдє у нас порой..." (с)
показати весь коментар
19.07.2022 12:01 Відповісти
Опять морду закрываете? Считаете что этот фсбэшный хряк в будущем исправится и страшно залюбит Украину? Самим не смешно???
показати весь коментар
19.07.2022 12:28 Відповісти
що шуфрича або балогу взяли...??!
показати весь коментар
19.07.2022 13:05 Відповісти
 
 