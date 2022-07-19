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облрада (282) Херсонщина (5364)

Сусідство з орками на Херсонщині небезпечне. Якщо вони біля вас, постарайтесь переїхати, - облрада

каховка,нова

Інтенсивність ударів ЗСУ по позиціях окупантів на Херсонщині суттєво зросла. Тим, поруч із ким розташувалися російські військові, краще тимчасово перебратися до рідних чи друзів.

Про це пише у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що окупанти добре відчувають збільшення інтенсивності ударів ЗСУ. Тому намагаються розташовуватися ближче до житлової забудови.

Заступник голови облради зазначив, що окупанти використовують цивільне населення Херсонщини як живий щит.

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"Сусідство із орками на Херсонщині сьогодні - це дуже великий ризик! Тому, якщо ви бачите, що недалеко від вас перехали окупанти (промислові чи адміністративні будівлі, заклади освіти, гуртожитки), постарайтеся з'їхати від них подалі, до друзів чи родичів. І не забудьте поділитися інформацією про таке сусідство СБУ/ЗСУ", - написав Соболевський.

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як тільки орки зрозуміють що мимрняк їх уникає то зі страху бути спаленим вони самі залізуть у ліжко до цивільних. Будуть спати біля них, жерти біля них, навіть будуть дивитися разом з цивільними промови Зеленського по теліку : )
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19.07.2022 12:01 Відповісти
Там немає ні ТВ нашого, ні зв'язку.
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19.07.2022 13:48 Відповісти
Tut kak ponimaju Antonovski most gde to nedaleko prilitelo 6 raket ot Himars
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19.07.2022 12:24 Відповісти
 
 