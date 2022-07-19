Без підтвердження Офісу Генпрокурора Клименка не зможуть призначити головою САП, цей процес може тривати довго, - Шабунін
Тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках заступника глав ОП Олега Татарова - Клименко може не стати керівником САП.
Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Конкурс з обрання керівника НЕ завершився. Клименко - НЕ призначений. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія:
"Подати на розгляд Генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження щодо відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю" , - пояснив він.
Шабунін звернув увагу на формулювання "протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження від ОГП".
"Бо вони можуть тривати вічно. Уже пів року ОГП не давав ніяких відповідей комісії, тож тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках Татарова - Клименко не буде керівником САП. Бо підтвердження від Офісу Генпрокурора може надходити безкінечно.
Так, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків. Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення", - наголосив голова ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
Вони задля свого порятунку можуть і державою пожертувати.
Хоча, непогана ідея...
Скаже: не на часі і все.
А членограй хай далі робить спільні заяви та розповідає як нам зброя потрібна!
І можливо через це потрібно пройти, щоб зрозуміти до чого призводить вибір "папріколу".
Хтось це зрозуміє, хтось ні, а когось, нажаль вже не буде в живих.
ВАЗеленський ініціював зняття з посади генпрокурора саме зараз.
Та він бачить, максимум, те, що показують по телевізору, а про ОП та Беню там не покажуть нічого поганого!
Люди ніякмне хочу прийняти що вони свое майбутнє вложили в 0...
Европейські політики зараз тільки заради українсьго народу ліплять знього хоть щось а бы залишалась віра у людей
Пустять у розхід, як Венедиктову. Вірою та правдою слугувала, Законом підтиралася на-догоду Банковій, а як стало питання щоби зірвати призначення голови САП, викинули, як використану прокладку.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/polituka/20220718-shho-vidomo-pro-oleksandra-klymenka-mozhlyvogo-ochilnyka-sap/
Как Вы думаете, назначит ли Татаров Клименко руководителем САП, тем самым выкопав себе яму?