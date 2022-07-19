УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12443 відвідувача онлайн
Новини
13 012 57
конкурс (1272) Шабунін (522) САП (2164) Клименко Олександр САП (39)

Без підтвердження Офісу Генпрокурора Клименка не зможуть призначити головою САП, цей процес може тривати довго, - Шабунін

клименко,олександр,сап

Тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках заступника глав ОП Олега Татарова - Клименко може не стати керівником САП.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурс з обрання керівника НЕ завершився. Клименко - НЕ призначений. Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія:

"Подати на розгляд Генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження щодо відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю" , - пояснив він.

Шабунін звернув увагу на формулювання "протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження від ОГП​​".

"Бо вони можуть тривати вічно. Уже пів року ОГП не давав ніяких відповідей комісії, тож тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках Татарова - Клименко не буде керівником САП. Бо підтвердження від Офісу Генпрокурора може надходити безкінечно.

Так, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків. Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення", - наголосив голова ЦПК.

Читайте: Новим очільником САП стане Олександр Клименко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+43
Довбаки з ОПи на це і розраховують.
Вони задля свого порятунку можуть і державою пожертувати.
показати весь коментар
19.07.2022 12:16
+35
Узеленського вкотре вигадали нову схему, як затягнути призначення, захистити корупціонерів та Коломойського від тюрми і конфіскації майна.
показати весь коментар
19.07.2022 12:18
+29
Скільки буде продовжуватися цей балаган??? Це саботаж на найвищому рівні. Еталонний зразок корумпованої вищої влади.
показати весь коментар
19.07.2022 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довбаки з ОПи на це і розраховують.
Вони задля свого порятунку можуть і державою пожертувати.
показати весь коментар
19.07.2022 12:16 Відповісти
Вони працюють над своїм безбідним майбутнім. Держава - це лише спосіб, а не мета. Сподіваюсь на Перемогу над зовнішнім ворогом- московією і внутрішнім - риговсько-зеленою корупцією.
показати весь коментар
19.07.2022 12:44 Відповісти
Як не жаль, але здефиктивліні люди людей, цого нам не дозволять.
показати весь коментар
19.07.2022 23:33 Відповісти
Не буде терпіти Байден такого дебільного над собою знущання. США вкладають в Україну сотні мільярдів податківців і не дозволять обкуреним довбодятлам знущатися над ними.
показати весь коментар
19.07.2022 12:47 Відповісти
А що він зробить? Спецназ висадить та всадять пару куль у тупу макитру боневтіка?
Хоча, непогана ідея...
показати весь коментар
19.07.2022 14:57 Відповісти
Спецназа своего достаточно, никого высаживать не придется
показати весь коментар
19.07.2022 16:26 Відповісти
ТВАРИ ЗЕЛЕНЫЕ ,ВМЕСТЕ С ЗАСРАНЦЕМ НАРКОМАНОМ
показати весь коментар
19.07.2022 13:39 Відповісти
що і треба було довести. цирк з убогими клоунами продовжується
показати весь коментар
19.07.2022 12:17 Відповісти
Узеленського вкотре вигадали нову схему, як затягнути призначення, захистити корупціонерів та Коломойського від тюрми і конфіскації майна.
показати весь коментар
19.07.2022 12:18 Відповісти
Ну так і Дядько Сем може дуже і дуже довго вирішувати питання поставок зброї!
Скаже: не на часі і все.
А членограй хай далі робить спільні заяви та розповідає як нам зброя потрібна!
показати весь коментар
19.07.2022 12:19 Відповісти
ну так это и есть цель дерьмаковской команды , урезать поставки и не допустить лендинза , немогу дождаться когда эту курвоту начнут остреливать .
показати весь коментар
19.07.2022 15:03 Відповісти
Так, але вмирає на фронті не він і його фракція((((
показати весь коментар
19.07.2022 15:54 Відповісти
Це вірно.
І можливо через це потрібно пройти, щоб зрозуміти до чого призводить вибір "папріколу".
Хтось це зрозуміє, хтось ні, а когось, нажаль вже не буде в живих.
показати весь коментар
19.07.2022 17:24 Відповісти
Венедіктова, помахай ручкою на прощання і підпиши назначення. Зроби зе приємно
показати весь коментар
19.07.2022 12:20 Відповісти
і тоді в САП не буде прокурора, що і треба татарову з хєрмаком, кцпським кротам
показати весь коментар
19.07.2022 12:22 Відповісти
поки їй подання не буде вона не може підписати, думаю це поданя будуть затягувати поки її не звільнять
показати весь коментар
19.07.2022 12:29 Відповісти
Скільки буде продовжуватися цей балаган??? Це саботаж на найвищому рівні. Еталонний зразок корумпованої вищої влади.
показати весь коментар
19.07.2022 12:22 Відповісти
Це не просто саботаж на найвищому рівні, а саботує призначення сам гарант Конституції- Боневтік найвеличніВшивий.
ВАЗеленський ініціював зняття з посади генпрокурора саме зараз.
показати весь коментар
19.07.2022 19:18 Відповісти
Це якийсь цирк . Народ вже бачить, що таке Зе й Компанiя ,тобто ОП. Вони навiть не соромляться й просто витворяють якусь виставу на очах народу та й закордонних партнерiв
показати весь коментар
19.07.2022 12:23 Відповісти
"Народ вже бачить"?!
Та він бачить, максимум, те, що показують по телевізору, а про ОП та Беню там не покажуть нічого поганого!
показати весь коментар
19.07.2022 12:35 Відповісти
Я не розумію одного- ні Єрмак, ні Татаров, ні Демченко не являються делегованими політиками! Це призначенці. Їх можна легко заарештувати і притягти до відповідальності. Президенту треба просто пояснити, що це зрадники і тепер йому будуть допомагати інші люди.
показати весь коментар
19.07.2022 12:23 Відповісти
Ви такий наївний, наче й не знаєте, що ця держава є державою суцільного нахабного беззаконня.
показати весь коментар
19.07.2022 12:31 Відповісти
, ніби він того не знає
показати весь коментар
19.07.2022 13:03 Відповісти
Власне тому й продовжується цей квартальний цирк
показати весь коментар
19.07.2022 14:29 Відповісти
Ось візьміть і просто поясніть. Цікаво як це вам вдасться.
показати весь коментар
19.07.2022 15:00 Відповісти
Він zero((( на жаль...як сказали европейскі політики такого нуля вони ще не зустрічали, він і не хоче вчитись, подивіть фото які зроблені під час засідань він граеться в телефоні все робить Ермак...
Люди ніякмне хочу прийняти що вони свое майбутнє вложили в 0...
Европейські політики зараз тільки заради українсьго народу ліплять знього хоть щось а бы залишалась віра у людей
показати весь коментар
19.07.2022 16:00 Відповісти
Кому, Зє пояснити? Він в курсі краще всіх, саме тому так вперто за них тримається. Бо як потонуть вони - потягнуть і його за собою.
показати весь коментар
19.07.2022 16:45 Відповісти
Сподіваюсь, Шабунін помиляється, і Зє-шобла засцить і далі затягувати призначення Прокурора САП.
показати весь коментар
19.07.2022 12:25 Відповісти
Що він ******* цей Шабунькін, кацап-альбінос з червоними очима? Який там в хера татаров-клименко, якщо ніякий припіздент не має законних прав "призупиняти" та відстороняти генпрокурора? Має право тільки ВРУ простою більшістю голосів, а їх у ЗЕлуплених в ВРУ немає. Та й тим часом Бенядіктова не збирається залишати свій кабінет в генролкуратурі.
показати весь коментар
19.07.2022 12:29 Відповісти
В мирний час ні. Але зеленський в указі посилається на воєнний стан. Там є нюанси.
показати весь коментар
19.07.2022 12:39 Відповісти
Є Закон про прокуратуру. В ньому, наскільки я пам*ятаю, і слова нема, що при воєнному стані на звільнення генпрокурора є якісь "нюанси".
показати весь коментар
19.07.2022 13:13 Відповісти
Які нюанси, дурко?
показати весь коментар
19.07.2022 17:03 Відповісти
Треба слідкувати за новинами - вже відсторонили і без ніяких проблем.
показати весь коментар
19.07.2022 15:02 Відповісти
К коррупционеров бабок или схем хватает обычно
показати весь коментар
19.07.2022 21:34 Відповісти
Зелені це чекає на вас усіх.
Пустять у розхід, як Венедиктову. Вірою та правдою слугувала, Законом підтиралася на-догоду Банковій, а як стало питання щоби зірвати призначення голови САП, викинули, як використану прокладку.
показати весь коментар
19.07.2022 12:34 Відповісти
Чутно сморід Єрмака...
показати весь коментар
19.07.2022 12:36 Відповісти
Він вже засмердів кацапським смородом з своїми татаровими та арахаміями всю Україну.
показати весь коментар
19.07.2022 13:14 Відповісти
На фоне всего этого бл...ства,создается впечатление,что, Зеленский коментатор,а страной рулит Ермак и Татаров.Когда уже гастроли этого е....го квартала закончатся?
показати весь коментар
19.07.2022 12:46 Відповісти
Захват Украины идёт тихими шагами...Осталось прикарманить брошенную МедиаИмперию Рината Ахметова и дело закончится...прибытием к ЗеКодломойским Ольги ********** ...на стажировку...
показати весь коментар
19.07.2022 12:46 Відповісти
Зе-шобла вигадує все нові й нові схеми, аби не призначили Коваленка.
показати весь коментар
19.07.2022 12:54 Відповісти
Клименко в свое время расследовал уголовные производства относительно экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/polituka/20220718-shho-vidomo-pro-oleksandra-klymenka-mozhlyvogo-ochilnyka-sap/
Как Вы думаете, назначит ли Татаров Клименко руководителем САП, тем самым выкопав себе яму?
показати весь коментар
19.07.2022 14:23 Відповісти
Цікаво, хто автор сценарію цієї вистави для лохів, гадаю, що не обмежений розумом зелений гундос.
показати весь коментар
19.07.2022 14:30 Відповісти
Гундос сценарії не пише, він актор, тому лише виконує те що для нього пишуть інші.
показати весь коментар
19.07.2022 15:05 Відповісти
Зєля нє пісатєль, он чітатєль)
показати весь коментар
19.07.2022 17:12 Відповісти
І актор він ніякий, і як би висловився великий Станісавський, дивлячись на його кривляння, під супровід гугнявого голосу "Не вірю!"
показати весь коментар
19.07.2022 19:14 Відповісти
Хтось із посіпак Коломойського, чом би й не сам Татаров.
показати весь коментар
19.07.2022 16:46 Відповісти
запахло смертями, хтось почне помирати
показати весь коментар
19.07.2022 14:52 Відповісти
Чому ОПа виконує свої прямі обов`язки з таким видом, неначе нам у борг дає?
показати весь коментар
19.07.2022 16:34 Відповісти
Гірше, Зеленський і ОПа зі слугами вже дивляться на громадян як на заклятих боржників, які вже всі терміни пропустили для повернення боргів на противагу Бені, якому всі винні і далі винні, тільки один президент свої борги Бені повертає з коштів платників податків.
показати весь коментар
19.07.2022 17:17 Відповісти
На це все треба дивитися як на виставу, де громадяни-виборці просто глядачі, яка зараз уже взагалі ні нащо не впливають, бо війна зеленим покидькам в поміч. В сценарії реаліті-шоу "********** Зеля і "слуги Бені" рулять Україною" передбачили зраду, інтригу, драму, сміх, сльози, щоб нарід ще більше полюбив Боневтіка і захоплювався ним як справжнім герой, бо цей фрік навіть анатомічно відрізняється від Пороха. А значить він всіх переможе і в Україні буде ЄС і "свати" у кожній хаті)
показати весь коментар
19.07.2022 17:11 Відповісти
******** цирк
показати весь коментар
19.07.2022 18:18 Відповісти
Саме для цього в спішному порядку і звільнили Венедіктову. Бояться Клименка, якого підтримують США. Баканова президент віддав як бонус для Татарова+Єрмака. Ці нахабні з точки основ конституційного права, але юридично дієві схеми, для ОП схоже по почерку розробляють Вовк з Портновим.
показати весь коментар
19.07.2022 18:33 Відповісти
Ще декілька тижнів тому говорили що ніколи не знімуть голову СБУ, але його зняли! Чому ви так впевнені що ці вкиди, про проблеми призначення голови САП є реальні? Всіх призначать і все буде добре! Зараз треба думати як ворога зовнішнього перемогати а не внутрішній "срач" розводити!
показати весь коментар
19.07.2022 18:48 Відповісти
Речь у конгрессвумен шла не о батанове и ген прокуроре - они и нах. сейчас не нужны - речь шла о дерьмаке - а его поставил зеленский и всей вертикали идущей от этих дух предателях в оп, вр, сбу, ген.прок, судах.....
показати весь коментар
19.07.2022 19:02 Відповісти
Когда уже амерам и европейцам *********** поддерживать это ******* под названием Офис Презедента Украины и лицо его возглавляющие - я о *********** зеленском, а, вы о ком подумали ? Шо будет тогда? А ведь Вероника недаром подняла вопросы по Украине - Байдену это всё скоро надоест, мне бы уже, и пошлёт он её к маме бениной( ну в смысле к ******). Патриоты грёбанные. Ненавижу.
показати весь коментар
19.07.2022 18:59 Відповісти
 
 