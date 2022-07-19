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Встановлення миру можливе лише після виведення ворожих військ та повернення захоплених територій, - Ахметов

ахметов

Укладання миру з Росією можливе лише на умовах України з виведенням усіх російських військ та поверненням контролю над захопленими територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Війна вбиває людей, калічить їхні долі та знищує майбутнє. Я за встановлення миру на українських умовах — виведення всіх російських військ з території України та повернення під контроль України всіх наших територій", - заявив бізнесмен.

Ахметов наголосив, що Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за свободу усієї Європи.

"Важливо усвідомити, що Україна бореться і за свою, і за вашу свободу. Отже, це наша спільна боротьба, яку ми маємо виграти", - додав він.

У червні Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ із вимогою притягнути країну-агресора до відповідальності за зруйновані українські підприємства.

Раніше пресслужба SCM повідомляла, що з початку повномасштабної війни підприємства Ахметова, його благодійний фонд і футбольний клуб "Шахтар" направили на допомогу Україні 2,7 млрд грн.

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Топ коментарі
+10
Зараз ввін говорить правильно, а що робив на початку війни в 2014 році. А відповідати доведеться все одно.
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19.07.2022 12:25
+7
Сдав Донбасс, сдав Маріуполь, віддав все на разбомблення Путіну, не мав коштів закупити дальнобойне???? Повиводили всі свої багатства в офшоры, тепер с розумним виглядом в кочтюмчику дає інтерв'ю..... Як заробляти то вони тут господарі, як воювати то пацаны с сіл та містечок...... А люди дурні вірять... Тому зараз і війна.... Віддали свою державу на розграбування олігархам
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19.07.2022 13:18
+5
Судя по тому, что решил строить новый меткомбинат в Болгарии, то он не особо верит в то, что говорит. Вернее, понимает, что это в обозримом будущем этого не будет, к сожалению.
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19.07.2022 12:29
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19.07.2022 12:25 Відповісти
так почему он не гудит ? раньше же гудел
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19.07.2022 12:53 Відповісти
Зараз ввін говорить правильно, а що робив на початку війни в 2014 році. А відповідати доведеться все одно.
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19.07.2022 12:25 Відповісти
Він не відповів за вбивства й в 90х на стадіоні не відповість і тепер і за роздану зброю в 2014 році що і призвело до пр ходу Гиркіна((((
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19.07.2022 16:04 Відповісти
"поздно всрался", конечно.. но, так - зачет
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19.07.2022 12:27 Відповісти
зелёное чмо уже четвёртый год усирается, не на часи же
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19.07.2022 23:35 Відповісти
Судя по тому, что решил строить новый меткомбинат в Болгарии, то он не особо верит в то, что говорит. Вернее, понимает, что это в обозримом будущем этого не будет, к сожалению.
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19.07.2022 12:29 Відповісти
І ще запуск медіапула на 9 каналів у Польщі на платформі Polsat Box Go. Руде брехло, застрахувало Азовсталь заздалегідь.
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19.07.2022 13:21 Відповісти
Викрутив до каплі, що можно було з України...!!! Тепер взявся за наших сусідів.....?! В Англії не заробишь...!!!! Там можно тільки жити та витрачати кошти....
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19.07.2022 13:59 Відповісти
А він ніколи ні в яку Україну і не вірив, і вкладав "зароблені" гроші за кордоном. Бо виходить, що майна за кордоном вистачає, щоб під заставу цього майна взяти кредити на будівництво підприємства, і знову ж таки не в Україні.
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19.07.2022 16:08 Відповісти
хоч я і не прихильник ваший пане Ахметов
но те що Ви робите для України
респект і повага
разом до перемоги
Слава Україні!!!
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19.07.2022 12:29 Відповісти
Особливо за пакеты продовольчі..... Як депутаты гречку роздавали так и Ахметов...ось з цим...... Краще б Донбасс сберіг....ще в 14 р.
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19.07.2022 13:28 Відповісти
А как же "погудеть"?! Ну, типа за
мир? Ась?
Тьфу, бл@дь!
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19.07.2022 12:45 Відповісти
сделал выводы. Уже неплохо. После гудка 2014 года.
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19.07.2022 12:50 Відповісти
Зробив висновки...????? Ну ти і наївний, повернеться та далі...... підприємства та офшорчики, а ви тут протягуйте руки як жебраки, дайте на то, дайте на це.... Дурнуваті в нас люди...... Тому так і живемо.... Жесть.....
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19.07.2022 13:25 Відповісти
17 травня: "Ахметов підтвердив плани побудувати новий металургійний завод в Італії"
19 липня: "Укладання миру з Росією можливе лише на умовах України [...] таку думку висловив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera"
😏
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19.07.2022 12:52 Відповісти
гудок прозрел что лаптеногие брательники развели его как лоха....
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19.07.2022 13:15 Відповісти
Прозреть всегда лучше, чем оставаться слепым.
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19.07.2022 13:16 Відповісти
Ну ти так точно сліпий... Або сидишь в теплому місці на з/п
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19.07.2022 13:21 Відповісти
А ты точно без мозгов, иначе не щелкал бы бездумно по клавиатуре.
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19.07.2022 13:26 Відповісти
Точно працюєшь на нього.... Ви такі смішні, думаєте по коментам вас не можно одразу побачити...
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19.07.2022 13:32 Відповісти
Ты этим подтвердил, что тебе нечем думать.
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19.07.2022 13:53 Відповісти
Ну да.. ну да... Зато ти такий розумний, що я бачу, як ти английську знаешь.... 😃 Топай навчатися, зарано тобі тут умничать - розумнічать
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19.07.2022 14:04 Відповісти
Смешной ты чудак! или чувак? а может, ...удак?
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19.07.2022 14:42 Відповісти
Дійсно, прозрів... І кинувся світ за очі. Тобто вкладати капітали чи то в Італію, чи то в Болгарію...
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19.07.2022 16:20 Відповісти
Сдав Донбасс, сдав Маріуполь, віддав все на разбомблення Путіну, не мав коштів закупити дальнобойне???? Повиводили всі свої багатства в офшоры, тепер с розумним виглядом в кочтюмчику дає інтерв'ю..... Як заробляти то вони тут господарі, як воювати то пацаны с сіл та містечок...... А люди дурні вірять... Тому зараз і війна.... Віддали свою державу на розграбування олігархам
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19.07.2022 13:18 Відповісти
Хитрожопый татарин, уже поцриот, **** продажная!!!!!
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19.07.2022 14:15 Відповісти
Ахмет -оглу, краще купи для української армії з 5 штук F-15 ,та рій "байрактарів" у турецьких родичів,замість гнати звукові порожні і нічим не підкріплені "поцріотичні" хвилі
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19.07.2022 14:24 Відповісти
дважды два---четыре! спасибо Ринат, не знали, ей богу!
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19.07.2022 14:58 Відповісти
Наверно дети Ахметова уже с оружием в руках освобождают так горячо любимый папой Донбасс!!!!
Счас заплачу от умиления!
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19.07.2022 18:17 Відповісти
А чего он сейчас в трубу не дует как это было в 2014?
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19.07.2022 18:40 Відповісти
Це що було? А ось що: відлуння гудка 2014 року.
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28.11.2022 14:10 Відповісти
 
 