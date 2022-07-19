Встановлення миру можливе лише після виведення ворожих військ та повернення захоплених територій, - Ахметов

Укладання миру з Росією можливе лише на умовах України з виведенням усіх російських військ та поверненням контролю над захопленими територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Війна вбиває людей, калічить їхні долі та знищує майбутнє. Я за встановлення миру на українських умовах — виведення всіх російських військ з території України та повернення під контроль України всіх наших територій", - заявив бізнесмен.

Ахметов наголосив, що Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за свободу усієї Європи.

"Важливо усвідомити, що Україна бореться і за свою, і за вашу свободу. Отже, це наша спільна боротьба, яку ми маємо виграти", - додав він.

У червні Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ із вимогою притягнути країну-агресора до відповідальності за зруйновані українські підприємства.

Раніше пресслужба SCM повідомляла, що з початку повномасштабної війни підприємства Ахметова, його благодійний фонд і футбольний клуб "Шахтар" направили на допомогу Україні 2,7 млрд грн.