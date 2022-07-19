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Рада створила ТСК для контролю за наданою партнерами зброєю та технікою

зброя,гаубиця,fh70

Під час засідання Верховної Ради депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової слідчої комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. "За" проголосували 314 народних обранців.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор. НЕТ.

За його словами, слідча комісія буде контролювати поставки техніки та зброї від західних партнерів та її використання за призначенням на фронті.

"Це ТСК запропонував створити Андрій Єрмак. Це відповідь на намагання російської пропаганди створити ілюзію того, що зброя, яка йде з Заходу для України, потім продається. Тому Рада буде займатись контролем зброї. Насправді, можна було і не створювати ніякі ТСК. Україна не продає зброю. Жодного автомата чи гвинтівки не виїхало з України", - зазначив Гончаренко.

Також відомо, що вже призначено голову ТСК - очолив комісію депутат від партії "Голос" - Рустем Умєров.

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Топ коментарі
+23
Знову будуть щури фсбешні лізти у всі щілини, військові посилайте їх *****!
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19.07.2022 12:46
+20
Це ТСК запропонував створити Андрій Єрмак Джерело: https://censor.net/ua/n3355081

Ще б пак!
Спробували б вони не послухати пропозиції президента єрмака!
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19.07.2022 12:47
+18
ну дак хай в першу чергу розслідують, чому захисникам Харкова не видали NLAWи. інакше це лише якась зайва бюрократична ланка.
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19.07.2022 12:47
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Знову будуть щури фсбешні лізти у всі щілини, військові посилайте їх *****!
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19.07.2022 12:46 Відповісти
Прямо повії будуть слідкувати за зброєю, це що знущання над збройними силами?
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19.07.2022 12:50 Відповісти
согласен , там столько предателей , что все передвижения будут сразу сливать кацапам
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19.07.2022 12:59 Відповісти
Ні в якому разі не допускати туди ніяких депутатів і їх помічників тим паче.Чия зброя та країна і призначає свою людину яка має право перевіряти де озброєння.Наприклад США, Великобританії чи Польща делегувати своїх людей і вони отримують інформацію від військового керівництва їх відвозять вони перевірили і звітують своїм країнам.Це найбільш оптимальний варіант щоб не злити інформації Росії.
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19.07.2022 15:55 Відповісти
Ще одне рашиське шпіонське кубло !
👿
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19.07.2022 12:57 Відповісти
За хорошими намірами хитрожопа спроба відвести увагу від гнид у Офісі.
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19.07.2022 12:47 Відповісти
ну дак хай в першу чергу розслідують, чому захисникам Харкова не видали NLAWи. інакше це лише якась зайва бюрократична ланка.
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19.07.2022 12:47 Відповісти
В Марік теж не надали жодного!
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19.07.2022 13:01 Відповісти
Це ТСК запропонував створити Андрій Єрмак Джерело: https://censor.net/ua/n3355081

Ще б пак!
Спробували б вони не послухати пропозиції президента єрмака!
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19.07.2022 12:47 Відповісти
теперь росия получит официальную возможность следить за перемещением оружия
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19.07.2022 12:48 Відповісти
теперь кацапи будуть знати про постачання зброї в режимі "он-лайн"
дебіли!
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19.07.2022 12:48 Відповісти
73% дебілів обрали дебілів.
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19.07.2022 12:52 Відповісти
23% дебіл, не пиши дебільних коментів. 73% голосували за Зе, за Слуг голосувало значно менше.
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19.07.2022 17:28 Відповісти
О, тепер кацапьйо, махом вичислить місцезнаходження HIMARS'ів...... тварі!!!!
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19.07.2022 12:50 Відповісти
А як там Безумна з ТСК по вагнегейту?
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19.07.2022 12:50 Відповісти
От Дерьмака тошнит.Нет спасу от этой фсбешной твари
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19.07.2022 12:50 Відповісти
Будуть слідкувати за "використанням за призначенням". Хто збив гелікоптер Стугною повинні насторожитися. А в кого у бою у калаша шомполу не було чи окремих частин без яких він стріляє повинні серйозно задуматися і покаятися. Ну бляха, яке ще може бути призначення. А за правильною експлуатацією є і так кому слідкувати.
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19.07.2022 12:52 Відповісти
Є одна людина, яка знає де коли звідки і як. Якщо знають двоє,знає і ворог. Знову палки в колеса ЗСУ
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19.07.2022 12:56 Відповісти
Добре HIMARS витрахали кацапів, що вони хочуть знищити їх руками кротів... ну хоча б такий хороший результат побачили США, хоч щось хороше з цієї ситуації
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19.07.2022 12:56 Відповісти
Там учора було,що рашисти шукають локацію цієї зброї. Тепер все буде в Дії
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19.07.2022 12:57 Відповісти
дєрьмак зі своїми монголо-татаровими це ті шо наконтролюють.
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19.07.2022 12:56 Відповісти
зрадницьки падлюки сують свій писок в постачання західної зброї....падли будуть сдавати координати міст розсташування....
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19.07.2022 12:59 Відповісти
Рада створила ТСК для контролю за наданою партнерами зброєю та технікою!? І скільки буде агентів Кремля в тому ТСК...
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19.07.2022 13:12 Відповісти
уже достаточно одного, который это ТСК создал
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19.07.2022 13:40 Відповісти
"Охота на HIMARS: оккупанты отчаялись и идут на безумные шаги, - Жданов" ... вот и ТСК уже создали
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19.07.2022 13:42 Відповісти
лучшеб запертили не законній бандитизм по раздачи повесток..в телеге..видно..и вообще военніе одеты не по форме как попало без головного убора...просто как банды ряженые-он автоматически не военный..а ваши подтирачки которые повестки не имеют юридической силы а просто подделка документов..
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19.07.2022 13:46 Відповісти
Ну все ясно, рустем умєров, черговий українець.
Єрмак, *****... шоб ти вже здох, ну скільки можна оцієї наруги???
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19.07.2022 13:52 Відповісти
Утьорку, ти знаешь хто такий Рустем Умеров?

скільки він сидів у рашистів і за що?👿
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19.07.2022 14:14 Відповісти
Що я точно знаю, організме, так це те, що в "комісіях", які створює дєрьмак, ніколи не буває людей з українськими прізвищами. Савпадєніе? Нє думаю!
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20.07.2022 08:09 Відповісти
Що вони можуть наконтролювати? Рада? Єрмаки? Комісія створюється в конгресі США, от вона і проконтролює
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19.07.2022 13:52 Відповісти
безуглу вже призначили головою ТСК?
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19.07.2022 14:20 Відповісти
тиждень назад кричали Спартц -- контроль тепер не треба контролю короче треба гауляитера бо нашим віри нема
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19.07.2022 14:23 Відповісти
Позорище , сране. Щоб так партнери не довіряли зеленому лайну! У Країні війна, кожна копійка , це циєсь життя,,...А ця бидлота пи...ть гроші, створює якість комітети про перевірці, на які виділятимуть бабло. Хай ви, суки здохнете. Жадібне і жалюгідне зелене лайно. Разом з *****..ою головою і її видосиками
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19.07.2022 14:32 Відповісти
От незрозумілі партнери з Заходу - треба у кожний Стінгер, кожний Джавелін, кожний NLAW
вмонтовувати GPS трекер щоб було зрозуміло де зброя, чи у ЗСУ, чи вже на Близькому Сході,
чи не дай Бог у кацапів
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19.07.2022 14:57 Відповісти
Даешь ТСК с 100% от Зелени и Безугла в руководство.....
Схемка отработана..... Чего менять....
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19.07.2022 18:05 Відповісти
 
 