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газ (10263) Німеччина (7090) Північний потік (2446) Оператор ГТС (532)

Україна може транспортувати весь законтрактований Німеччиною у Росії газ, але в Європі чомусь ігнорують цей факт, - Оператор ГТС

гтс

Газотранспортна система (ГТС) України завжди надавала потужності для транзиту російського газу до Європи в період зупинок "Північного потоку".

Про це нагадала в ефірі національного телемарафону директорка із взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператор ГТС України" Ольга Бєлькова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українська ГТС була допоміжною в період будь-яких зупинок "Північного потоку", тому незрозуміло, чому всі ігнорують той факт, що ОГТС України постійно повторює: у нас є достатні потужності, і турбіна чи не турбіна, а ми можемо транспортувати весь газ, який законтрактовано Німеччиною у Росії", - сказала вона.

У зв'язку з цим представник українського оператора висловила подив з приводу ухваленого владою Канади на прохання Німеччини рішення дозволити вивіз зі своєї території газотурбінного двигуна для КС "Портова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для України важливо зараз зберігати транзит російського газу, щоб армія РФ не нищила газотранспортну інфраструктуру, - Макогон

Видання нагадує, що "Газпром" аж до 2019 року на час ремонту газопроводів "Ямал - Європа" та "Північного потоку" збільшував прокачування газу територією України.

Влітку "ковідного" 2020 року цього вперше не відбулося - усі недопостачання було компенсовано відбором газу з переповнених сховищ у Європі.

Влітку 2021 року під час ремонтів на магістралях "Газпром" також задіяв свої запаси у ПСГ Європи, не збільшуючи бронювання українських газотранспортних потужностей. Через холодну зиму 2020/2021, яка спустошила європейські ПСГ, така практика російського монополіста призвела до зростання спотових європейських цін.

У травні 2022 року РФ запровадила блокувальні санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - власника польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа". Окрім того, "Газпром" до мінімуму скоротив обсяги транзиту територією України, використовуючи лише 40% від заброньованих потужностей.

Також читайте: "Газпром" попередив Європу про можливі форс-мажори з постачанням газу, - ЗМІ

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Топ коментарі
+10
Ахахах, це жесть, вимагати санкції на постачання газу з росії з одної сторони і з другої ж пропонувати постачати його з росії, уявляю як такі заяви сприймають наші союзники. У пана оператора ГТС дупа просто гіганських розмірів щоб намагатися так всістися на два стільці
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19.07.2022 12:58
+7
Чому вас не хвилює те що Україна купляє і постачає російський газ і при цьому фінансує російську агресію, а інші країни мають вводити санкції. Якісь подвійні стандарти получаються. Самі санкції не вводимо, але інших закликаємо це робити.
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19.07.2022 12:59
+4
тому що шольц це прокладка меркель а меркель була і є на підсосі у *****
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19.07.2022 12:49
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тому що шольц це прокладка меркель а меркель була і є на підсосі у *****
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19.07.2022 12:49 Відповісти
А може просто,не вірять Україні. До того ж краще без газу зі сторони рашки навіть транзитом через Україну. Ніяких прокладок не має. Ви своїм толок дайте, а то на ваше шапіто дивитись противно
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19.07.2022 12:54 Відповісти
тупа курка? у вас половина уряду виє на тему "все пропало без газу від кацапів". кацапи кажуть "в нас форс-мажор с норд стрим 1". так змусте їх качати через трубу в Україні. ні? отож.
а якщо тобі на наше "шапіто" гидко дивитися - то дивись на своє шапіто.
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19.07.2022 13:06 Відповісти
а це для тебе "почитати" для мізків

https://defence-line.org/2022/07/issleduya-strannosti-chast-1/
https://defence-line.org/2022/07/issleduya-strannosti-chast-2/
https://defence-line.org/2022/07/issleduya-strannosti-chast-3/
https://defence-line.org/2022/07/issleduya-strannosti-chast-4/

там не багато - навить в тебе в голову поміститься

"В самом деле, исследование этой темы дает возможность увидеть хоть и не все, но хотя бы часть пружин и нитей, которые приводили к принятию очень странных решений или совершенно неприемлемых заявлений. Здесь мы напомним три комплекса вопросов, которые правительство Меркель двигало уперто и последовательно все 16 лет ее канцлерства. Первый - прямые газопроводы Газпрома «Северный поток». Тут есть интересный момент, заключающийся в том, что намного ближе, на Севере, имеются запасы газа в Норвегии, откуда можно было тянуть эти трубы и быстрее, и безопаснее. По крайней мере, Польша так и сделала и теперь не имеет проблем с газом.
Причем, свой газопровод она проложила только что, и начни Германия делать то же самое 16 лет назад, она бы не стояла на пороге энергетического кризиса. Кроме норвежского газопровода, Германия могла бы обеспечить себя достаточными мощностями для приема СПГ, как это сделали та же Польша, Испания, Португалия и Греция. За 16 лет эту тему можно было бы закрыть полностью и с двойным перекрытием, но и этого не было сделано. Тем не менее, всем прекрасно известно, что делала мадам Ангела в этом направлении и во что это вылилось.
Второй комплекс вопросов связан с тем, что конечные потребители газа не получают его из магистральных газопроводов, а поступает он из газохранилищ, в основном - подземных. Именно в них закачивается газ как из прямых трубопроводов, ведущих к скважинах на месторождениях, так и тех, что идут от регазификационных заводов, принимающих СПГ. В каждый конкретный момент магистральными газопроводами может прокачиваться разный объем газа, а из ПХГ поднимается столько, сколько нужно потребителю.
Так что хранилище играет роль как накопителя, так и распределителя нужных объемов газа, являясь главным инструментом регулирования баланса газа. И вот за время канцлерства Меркель, немецкие ПХГ перешли под управление Газпрома. Мало того, к нему перешли и некоторые части газотранспортной системы, уже идущей к потребителям. То есть, Газпром стал собственником всей газовой цепочки от скважины на Ямале или в Уренгое до бойлера в доме гражданина Германии.
Ну и третий комплекс вопросов связан с тем, что в угоду Газпрому, Германия оказалась отрезанной от крупных поставщиков газа из других мест. И если в Норвегию надо было строить длинный, подводный трубопровод, то соединить свои сети с южным направлением, например - Испанией, через французскую ГТС, чтобы получить доступ к африканскому газу и обильно поступающему на Пиренеи СПГ, не составляло большого труда. Но и этого не было сделано намеренно, в результате чего, был создан супер монополист - Газпром, который предсказуемо и привел к газовому кризису."
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19.07.2022 13:11 Відповісти
Ну може таки введуть реальні санкції, і постачання газу закінчится...
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19.07.2022 12:51 Відповісти
Чому вас не хвилює те що Україна купляє і постачає російський газ і при цьому фінансує російську агресію, а інші країни мають вводити санкції. Якісь подвійні стандарти получаються. Самі санкції не вводимо, але інших закликаємо це робити.
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19.07.2022 12:59 Відповісти
краще б зробила акцент на тому, що параша- шантажист
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19.07.2022 12:53 Відповісти
Зерно, газ. Війна, кажете? Де, яка війна?
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19.07.2022 12:55 Відповісти
пора отвыкать..... транзит скоро закончится..... вероятнее всего - этой зимой.....
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19.07.2022 12:57 Відповісти
Ахахах, це жесть, вимагати санкції на постачання газу з росії з одної сторони і з другої ж пропонувати постачати його з росії, уявляю як такі заяви сприймають наші союзники. У пана оператора ГТС дупа просто гіганських розмірів щоб намагатися так всістися на два стільці
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19.07.2022 12:58 Відповісти
Підірвіть вже ту трубу нарешті,щоб оце одоробло не слухати,який транзит,тисячі вбитих українців!
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19.07.2022 12:59 Відповісти
сейчас рыночная цена 1800 евро. кто будет продавать в 5-6 раз дешевле по контракту. 14 июля уже газпром написал о форсмажоре. 16 июля Шольц написал о возобновлении 16 станций на угле.
Оставят прокачку венграм и сербам, за политическую поддержку. так зачем такая прокачка нужна ценой десятков тысяч жизней. Или запаха у бабок нет
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19.07.2022 12:59 Відповісти
Для потреб населення у нас є свій газ. Про це говорили всі. Отак ненароком скажуть що зерна не вистачає?
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19.07.2022 13:14 Відповісти
Ця Ольга Бєлькова веде антиукраїнську і антиєвропейську діяльність і риторику! Ніякого газу і інших товарів з раши!!! Хоч пп1, хоч пп2, хоч Україною, хоч через порти!!!!!
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19.07.2022 13:43 Відповісти
Тобто, пані бєлькова пропонує обхід санкцій? Ну дуже розумно.
З такими "українцями" не треба жодних ворогів.
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19.07.2022 14:09 Відповісти
В чём ПРИКОЛ???поРаша питухи ябяные!путинХуйло!не покупайте газ у них они этими деньгами всех убивают!!!тут Зеля со зелёными шмарами типа мы будим посредником в поставке!!!*******!!! В чём ПРИКОЛ???ФУУУ!!!ДЕРЬМО!!!
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19.07.2022 15:02 Відповісти
Бєлькова, ні Бєлькова, все одно дура.
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19.07.2022 15:21 Відповісти
 
 