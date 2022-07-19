Україна може транспортувати весь законтрактований Німеччиною у Росії газ, але в Європі чомусь ігнорують цей факт, - Оператор ГТС
Газотранспортна система (ГТС) України завжди надавала потужності для транзиту російського газу до Європи в період зупинок "Північного потоку".
Про це нагадала в ефірі національного телемарафону директорка із взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператор ГТС України" Ольга Бєлькова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Українська ГТС була допоміжною в період будь-яких зупинок "Північного потоку", тому незрозуміло, чому всі ігнорують той факт, що ОГТС України постійно повторює: у нас є достатні потужності, і турбіна чи не турбіна, а ми можемо транспортувати весь газ, який законтрактовано Німеччиною у Росії", - сказала вона.
У зв'язку з цим представник українського оператора висловила подив з приводу ухваленого владою Канади на прохання Німеччини рішення дозволити вивіз зі своєї території газотурбінного двигуна для КС "Портова".
Видання нагадує, що "Газпром" аж до 2019 року на час ремонту газопроводів "Ямал - Європа" та "Північного потоку" збільшував прокачування газу територією України.
Влітку "ковідного" 2020 року цього вперше не відбулося - усі недопостачання було компенсовано відбором газу з переповнених сховищ у Європі.
Влітку 2021 року під час ремонтів на магістралях "Газпром" також задіяв свої запаси у ПСГ Європи, не збільшуючи бронювання українських газотранспортних потужностей. Через холодну зиму 2020/2021, яка спустошила європейські ПСГ, така практика російського монополіста призвела до зростання спотових європейських цін.
У травні 2022 року РФ запровадила блокувальні санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - власника польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа". Окрім того, "Газпром" до мінімуму скоротив обсяги транзиту територією України, використовуючи лише 40% від заброньованих потужностей.
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а якщо тобі на наше "шапіто" гидко дивитися - то дивись на своє шапіто.
https://defence-line.org/2022/07/issleduya-strannosti-chast-1/
https://defence-line.org/2022/07/issleduya-strannosti-chast-2/
https://defence-line.org/2022/07/issleduya-strannosti-chast-3/
https://defence-line.org/2022/07/issleduya-strannosti-chast-4/
там не багато - навить в тебе в голову поміститься
"В самом деле, исследование этой темы дает возможность увидеть хоть и не все, но хотя бы часть пружин и нитей, которые приводили к принятию очень странных решений или совершенно неприемлемых заявлений. Здесь мы напомним три комплекса вопросов, которые правительство Меркель двигало уперто и последовательно все 16 лет ее канцлерства. Первый - прямые газопроводы Газпрома «Северный поток». Тут есть интересный момент, заключающийся в том, что намного ближе, на Севере, имеются запасы газа в Норвегии, откуда можно было тянуть эти трубы и быстрее, и безопаснее. По крайней мере, Польша так и сделала и теперь не имеет проблем с газом.
Причем, свой газопровод она проложила только что, и начни Германия делать то же самое 16 лет назад, она бы не стояла на пороге энергетического кризиса. Кроме норвежского газопровода, Германия могла бы обеспечить себя достаточными мощностями для приема СПГ, как это сделали та же Польша, Испания, Португалия и Греция. За 16 лет эту тему можно было бы закрыть полностью и с двойным перекрытием, но и этого не было сделано. Тем не менее, всем прекрасно известно, что делала мадам Ангела в этом направлении и во что это вылилось.
Второй комплекс вопросов связан с тем, что конечные потребители газа не получают его из магистральных газопроводов, а поступает он из газохранилищ, в основном - подземных. Именно в них закачивается газ как из прямых трубопроводов, ведущих к скважинах на месторождениях, так и тех, что идут от регазификационных заводов, принимающих СПГ. В каждый конкретный момент магистральными газопроводами может прокачиваться разный объем газа, а из ПХГ поднимается столько, сколько нужно потребителю.
Так что хранилище играет роль как накопителя, так и распределителя нужных объемов газа, являясь главным инструментом регулирования баланса газа. И вот за время канцлерства Меркель, немецкие ПХГ перешли под управление Газпрома. Мало того, к нему перешли и некоторые части газотранспортной системы, уже идущей к потребителям. То есть, Газпром стал собственником всей газовой цепочки от скважины на Ямале или в Уренгое до бойлера в доме гражданина Германии.
Ну и третий комплекс вопросов связан с тем, что в угоду Газпрому, Германия оказалась отрезанной от крупных поставщиков газа из других мест. И если в Норвегию надо было строить длинный, подводный трубопровод, то соединить свои сети с южным направлением, например - Испанией, через французскую ГТС, чтобы получить доступ к африканскому газу и обильно поступающему на Пиренеи СПГ, не составляло большого труда. Но и этого не было сделано намеренно, в результате чего, был создан супер монополист - Газпром, который предсказуемо и привел к газовому кризису."
Оставят прокачку венграм и сербам, за политическую поддержку. так зачем такая прокачка нужна ценой десятков тысяч жизней. Или запаха у бабок нет
З такими "українцями" не треба жодних ворогів.