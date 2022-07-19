Колишній міністр з партії Шольца Шилі закликав німців "зрозуміти Росію" та засудив їхній "войовничий дух"
Ексміністр внутрішніх справ Німеччини Отто Шилі закликав німців "зважати на інтереси Росії" і засудив своїх співгромадян за "прославлення війни".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, у Німеччині "поширився войовничий дух, що ризиковано".
"Занадто мало думок про те, як нам вийти з конфлікту. Позитивно, що Олаф Шольц думає про це. Я беззастережно критикую кровопролитну війну. Але ми повинні запитати, які є перспективи, крім постачання зброї та грошових пожертв в Україну. Потрібні конструктивні ідеї, необхідна політична уява", - сказав Шилі.
Він зазначив, що "кожен має визнати те", що Україна хоче залишатися незалежною.
"Водночас має бути зрозуміло, що жити треба з сусідами, зокрема з Росією. Обидві сторони мають інтереси, які необхідно враховувати. Росія завжди залишатиметься чинником, зокрема й щодо Європи", - заявив політик.
Шилі виступив проти вступу України до НАТО та Євросоюзу, запропонувавши "швейцарську модель із взаємною повагою до різного етнічного походження та з військовим нейтралітетом".
Отто Шилі був федеральним міністром внутрішніх справ з 1998 по 2005 рік під час канцлерства Герхарда Шредера (СДПН). Шредер був головою ради директорів компанії "Роснефть" з 29 вересня 2017 року до 21 травня 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
А воно себе розуміє ?
Нах*й!
путіністи вкидають мільйони на пропаганду...(і сміються з того, які "дешеві" західні політики-проститутки адепти руSSкого міра...в порівняні з медведчуками та шуфричами з кивами і рабіновичами...)
а ЦЕЙ отто шилі відробляє 30-руSSкіх срібних від шрьодерів...
він колись був адвокатом в ндр-вскіх терористів RAF які "працювали" по завданю штазі та кремля...Нічого дивногo....шрьодерів Ніхто вже не сприймає...але агентурний вплив вони мають ще сильний...
і постійно дають поради кремлю як залякувати людей та "добиватися миру"....
это я к тому, что немцам сильно повезло, что у них не было необходимости "учиться жить с совком, учитывая его интересы". зато теперь они не против поучить этому других.
Тот факт, что престарелым консервам и полезным дурням приходится унимать пыл немцев говорит о многом. Общество Германии действительно готово поддерживать Украину, причем настолько готово, что даже пропитанные гаспрмовской нефтью нафталиновые стариканы ничего с этим не могут сделать. Лишь только мелко гадить и притормаживать военную помощь от Германии.
Коли твій сусід вірветься до тебе в дім, згвалтує дружину, випустить кишки твоїй дитині, вставить тобі в сраку пляшку, от тоді і будеш розказувать, що треба домовлятися а не воювати, і треба враховувать інтереси сусіда бо ж вам дальше жить поруч. Гнида фашистська.