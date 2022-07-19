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Німеччина (7090) росія (63568) Шольц Олаф (1078)

Колишній міністр з партії Шольца Шилі закликав німців "зрозуміти Росію" та засудив їхній "войовничий дух"

отто,шилі

Ексміністр внутрішніх справ Німеччини Отто Шилі закликав німців "зважати на інтереси Росії" і засудив своїх співгромадян за "прославлення війни".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, у Німеччині "поширився войовничий дух, що ризиковано".

"Занадто мало думок про те, як нам вийти з конфлікту. Позитивно, що Олаф Шольц думає про це. Я беззастережно критикую кровопролитну війну. Але ми повинні запитати, які є перспективи, крім постачання зброї та грошових пожертв в Україну. Потрібні конструктивні ідеї, необхідна політична уява", - сказав Шилі.

Читайте: Шольц закликав німців готуватися до труднощів через санкції проти Росії: "У будь-якому випадку Путіна треба зупинити"

Він зазначив, що "кожен має визнати те", що Україна хоче залишатися незалежною.

"Водночас має бути зрозуміло, що жити треба з сусідами, зокрема з Росією. Обидві сторони мають інтереси, які необхідно враховувати. Росія завжди залишатиметься чинником, зокрема й щодо Європи", - заявив політик.

Шилі виступив проти вступу України до НАТО та Євросоюзу, запропонувавши "швейцарську модель із взаємною повагою до різного етнічного походження та з військовим нейтралітетом".

Також читайте: В партії Шольца вважають, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі. За певних умов

Отто Шилі був федеральним міністром внутрішніх справ з 1998 по 2005 рік під час канцлерства Герхарда Шредера (СДПН). Шредер був головою ради директорів компанії "Роснефть" з 29 вересня 2017 року до 21 травня 2022 року.

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Топ коментарі
+24
Відсмокчи козацьку цюцюрку фрау отто!
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19.07.2022 13:03
+18
лоббісти кремля поспішають, у руzького нациста путлєра мало часу
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19.07.2022 13:10
+16
Очередная проститутка, просто бабки у кацапов взял и сказал, что написали.
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19.07.2022 13:09
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Европі ніколи не купувати газ і нафту у росії і не давати їй технології, і все буде добри, бо коли в них з'явлюяться великі гроші, вони лізуть воювати
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19.07.2022 13:03 Відповісти
ЕЩЕ ОДЫН ФАШИСТКО НЕМЧУРСКИЙ ******** СДОХНИ СУЧЕННЫЙ ********...и закрой свое ****...
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19.07.2022 13:18 Відповісти
расссстрелять суку
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19.07.2022 13:45 Відповісти
Відсмокчи козацьку цюцюрку фрау отто!
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19.07.2022 13:03 Відповісти
Експоліцай щось там сказав.
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19.07.2022 13:06 Відповісти
Archloch
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19.07.2022 13:06 Відповісти
100% Arschloch!
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19.07.2022 13:20 Відповісти
А якщо в інтересах "росії" буди відходити цього Шиллі у всі отвори на його тілі, то він теж погодиться враховувати ці інтереси.
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19.07.2022 13:08 Відповісти
Коли цей старий підарас здохне,а здохне він скоро-все таки 89,зарийте цю паскуду в так коханій ним рашкі.
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19.07.2022 13:08 Відповісти
Зрозуміти ?
А воно себе розуміє ?
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19.07.2022 13:09 Відповісти
Очередная проститутка, просто бабки у кацапов взял и сказал, что написали.
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19.07.2022 13:09 Відповісти
дойче швайне !!!
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19.07.2022 13:09 Відповісти
лоббісти кремля поспішають, у руzького нациста путлєра мало часу
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19.07.2022 13:10 Відповісти
Шилі в милі!
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19.07.2022 13:10 Відповісти
старий ********
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19.07.2022 13:10 Відповісти
ГДРовська консерва із запахом нафталіну.
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19.07.2022 13:11 Відповісти
Очередному ферштееру скромную газпромовскую пенсию перекручивают? Бедненький, каково же ему будет жить-то в трёхэтажной вилле вместо пятиэтажной?
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19.07.2022 13:12 Відповісти
Знов "зрозуміть расію"?
Нах*й!
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19.07.2022 13:13 Відповісти
на Заході ДУЖЕ активізувались руZZкі агенти...

путіністи вкидають мільйони на пропаганду...(і сміються з того, які "дешеві" західні політики-проститутки адепти руSSкого міра...в порівняні з медведчуками та шуфричами з кивами і рабіновичами...)

а ЦЕЙ отто шилі відробляє 30-руSSкіх срібних від шрьодерів...
він колись був адвокатом в ндр-вскіх терористів RAF які "працювали" по завданю штазі та кремля...Нічого дивногo....шрьодерів Ніхто вже не сприймає...але агентурний вплив вони мають ще сильний...
і постійно дають поради кремлю як залякувати людей та "добиватися миру"....
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19.07.2022 13:18 Відповісти
Звичайна стара німецька швайнконсерве, агентура дала команду відкритися і розпускати сморід.
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19.07.2022 13:22 Відповісти
мабудь цей ******** народився у лютому 1946
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19.07.2022 13:26 Відповісти
підар правнук нациста мабуть, тупа ******* не розуміє шо якщо б не український народ та його героїзм, то у кацапів стало набагато більше рабів (як наприклад сцикливих білорусів) і тоді вже через пару років ракети долітали б до польші, а через 4 вже ховали б дітей в Берліні, ****** потвора
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19.07.2022 13:27 Відповісти
я б подивився на його уяву коли б москальня розбомбила його дім і повбивала всіх його родичів і знайомих
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19.07.2022 13:28 Відповісти
Зрозуміти росію можуть лише ґвалтівники, вбивці і крадії. Вочевидь шилі один з таких злочинців.
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19.07.2022 13:28 Відповісти
когда восточные немцы и западные немцы объединялись в 90-м, горбачев настаивал, чтобы объединенная германия была нейтральной. но союз в то время был на последнем издыхании и никакой реальной силы, чтобы подкрепить свою настойчивость, у совка не было.

это я к тому, что немцам сильно повезло, что у них не было необходимости "учиться жить с совком, учитывая его интересы". зато теперь они не против поучить этому других.
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19.07.2022 13:31 Відповісти
Какая старая курва...
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19.07.2022 13:37 Відповісти
курва е польска а це лярва..
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19.07.2022 13:43 Відповісти
Лярва є литовська, а це просто мразь.
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19.07.2022 16:30 Відповісти
иди подставь ануяzz чечену в гамбурге ватник
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19.07.2022 13:42 Відповісти
деградація німецької нації. колись німаки були непереможні але зараз через засилля ліберастів вони перетворились на лайно
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19.07.2022 13:45 Відповісти
Мерзота цей отто
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19.07.2022 13:45 Відповісти
Ще один довбойоб
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19.07.2022 14:06 Відповісти
За його словами, у Німеччині "поширився войовничий дух, що ризиковано".

Тот факт, что престарелым консервам и полезным дурням приходится унимать пыл немцев говорит о многом. Общество Германии действительно готово поддерживать Украину, причем настолько готово, что даже пропитанные гаспрмовской нефтью нафталиновые стариканы ничего с этим не могут сделать. Лишь только мелко гадить и притормаживать военную помощь от Германии.
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19.07.2022 14:07 Відповісти
если так дальше, орки будут наступать все дальше, а вы будете выполнять их хотелки
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19.07.2022 14:12 Відповісти
Чергове гівно відробляє криваві путлєрівські нафтодолари? Йди *****, чмо!

Коли твій сусід вірветься до тебе в дім, згвалтує дружину, випустить кишки твоїй дитині, вставить тобі в сраку пляшку, от тоді і будеш розказувать, що треба домовлятися а не воювати, і треба враховувать інтереси сусіда бо ж вам дальше жить поруч. Гнида фашистська.
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19.07.2022 14:24 Відповісти
Только заметил. Мы должны мириться с Путиным=Мы должны слушать Зеленского. Ничего не поделаешь. Короче, главный признак диктатуры - фатализм.
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19.07.2022 14:41 Відповісти
Яка смердюча консерва. І вже старе, а кацапським баблом все ніяк не нажереться.
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19.07.2022 14:44 Відповісти
Не один старий підор куплений кацапами
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19.07.2022 15:02 Відповісти
Підор,***
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19.07.2022 15:09 Відповісти
важко йому сказати, що Україна, мовляв, повина кпітулювати (бо навіть свої нехай ненавмисне, але приб'ють); доводиться юлити козу водити, щоб не вимовити "здатися моєму спонсору *****"
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19.07.2022 15:14 Відповісти
Arschloch. ***** kuplennuj.
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19.07.2022 15:35 Відповісти
Еще один агент кацапни призывает понять кацапню. Да что их понимать. Они ничего не хотят кроме как уничтожить украинскую нацию.
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19.07.2022 19:19 Відповісти
 
 