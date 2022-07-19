Росіяни відібрали перепустки у персоналу ЗАЕС та увійшли до радіаційної зони енергоблоку, - Енергоатом
Російські військові вчергове порушили норми ядерної та радіаційної безпеки на захопленій Запорізькій АЕС в Енергодарі.
Про це інформує Цензор.НЕТ іх посиланням на телеграм-канал "Енергоатому".
"Вчора, 18 липня 2022 року, російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на "брудну" естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній", - йдеться у дописі.
Також в "Енергоатомі" заявили, що нікому не відомо, що російські військові могли занести в приміщення та залишити там: зброю, вибухівку.
"А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре! Енергоатом в установленому порядку поінформує МАГАТЕ й інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки", - зазначили в установі.
Нагадаємо, Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових з 4 березня. Наразі на території станції знаходиться близько 500 військових РФ та велика кількість їхньої техніки. Саме з території станції вони обстрілюють Нікополь.
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Адже рашисти планують до 1 вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом, тому слід терміново провести їх роз'єднання й повну зупинку ЗАЕС.
Це дасть змогу убезпечити Україну від масштабних аварій, а також припинить енергопостачання гідроспоруд Північнокримського каналу та угрупувань рашистських військ, що діють в Запорізькій та Херсонській областях.