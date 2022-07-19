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окупація (6526) Енергоатом (1608) Енергодар (261) Запорізька АЕС (1355)

Росіяни відібрали перепустки у персоналу ЗАЕС та увійшли до радіаційної зони енергоблоку, - Енергоатом

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Російські військові вчергове порушили норми ядерної та радіаційної безпеки на захопленій Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Про це інформує Цензор.НЕТ іх посиланням на телеграм-канал "Енергоатому".

"Вчора, 18 липня 2022 року, російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на "брудну" естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній", - йдеться у дописі.

Також в "Енергоатомі" заявили, що нікому не відомо, що російські військові могли занести в приміщення та залишити там: зброю, вибухівку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької АЕС Квашніна, - "Енергоатом"

"А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре! Енергоатом в установленому порядку поінформує МАГАТЕ й інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки", - зазначили в установі.

Нагадаємо, Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових з 4 березня. Наразі на території станції знаходиться близько 500 військових РФ та велика кількість їхньої техніки. Саме з території станції вони обстрілюють Нікополь.

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Топ коментарі
+14
безмозглая дикая орда... от которой можно ожидать все что угодно...
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19.07.2022 13:29
+13
в радиусе 20 км от места аварии обращаться с приставкой "фон", в радиусе 10 км - "ваша светлость", в радиусе 5 км -"ваше сиятельство"
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19.07.2022 13:24
+11
ВО ЧТО ТВОРЯТ ЧУДОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА С ДЕБИЛАМИ КАЦАПАМИ ОНИ СКОРО В ОХЛАЖДАЮЩЕМ БАССЕЙНЕ КАЖДОГО РЕАКТОРА ПОСТАВЯТ ШЕЗЛОНГИ И НАЧНУТ ******* СЕЗОН... ФЛАГ ВАМ ПАРДОН РЕНГЕНТ ВАМ В РУКИ И *** *********....
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19.07.2022 13:22
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ВО ЧТО ТВОРЯТ ЧУДОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА С ДЕБИЛАМИ КАЦАПАМИ ОНИ СКОРО В ОХЛАЖДАЮЩЕМ БАССЕЙНЕ КАЖДОГО РЕАКТОРА ПОСТАВЯТ ШЕЗЛОНГИ И НАЧНУТ ******* СЕЗОН... ФЛАГ ВАМ ПАРДОН РЕНГЕНТ ВАМ В РУКИ И *** *********....
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19.07.2022 13:22 Відповісти
...нехай там і залишаються
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19.07.2022 13:23 Відповісти
в радиусе 20 км от места аварии обращаться с приставкой "фон", в радиусе 10 км - "ваша светлость", в радиусе 5 км -"ваше сиятельство"
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19.07.2022 13:24 Відповісти
безмозглая дикая орда... от которой можно ожидать все что угодно...
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19.07.2022 13:29 Відповісти
"інші імпотентні органи"
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19.07.2022 13:39 Відповісти
пошпилят в сталкера на максималках..zнорки маслині консерві..и єтот ватній полтергейст піня
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19.07.2022 13:39 Відповісти
Твари, от бессилия своего смогут таки сделать какую то подляну.
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19.07.2022 13:40 Відповісти
Невимовного скудоумства,хоч статус розкладаючоїся біомаси гарантований
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19.07.2022 14:20 Відповісти
зачатіе под бояркой и портянкой радиации не боятся они и так в лифтах и лодках на пол віпали с пяzді
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19.07.2022 13:40 Відповісти
Нехай поплавають у басейні з синім підсвічуванням. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Ефект Вавілова-Черенкова - красівоє, пілюать!

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19.07.2022 14:06 Відповісти
Ой мамо... Щоб вони,усі на екскурсію в реакторну залу сходили!!! Там так красіво . Бажаю реакторну залу в хремлі й бункері
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19.07.2022 14:23 Відповісти
Скільки ж можна зволікати? Щоб вже не допустили на ЗАЕС всіх наших співробітників?
Адже рашисти планують до 1 вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом, тому слід терміново провести їх роз'єднання й повну зупинку ЗАЕС.
Це дасть змогу убезпечити Україну від масштабних аварій, а також припинить енергопостачання гідроспоруд Північнокримського каналу та угрупувань рашистських військ, що діють в Запорізькій та Херсонській областях.
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19.07.2022 14:29 Відповісти
не говорить им где светит особенно ярко, пускай ходят себе там на здоровье
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19.07.2022 14:49 Відповісти
🤣
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19.07.2022 14:53 Відповісти
 
 