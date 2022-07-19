Невідомо, скільки людей загинуло на Луганщині, обстріли окупантами були дуже щільні, - Гайдай

Такої щільності ворожого вогню як на Луганщині та Донеччині не було ніде в Україні.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми не знаємо, скільки загинуло, настільки щільні були обстріли, що іноді люди не могли забрати загиблих протягом декількох днів або навіть тижнів. А ті, хто намагались забрати або поховати людей, могли самі так само загинути під наступними обстрілами. Дуже важка ситуація, і такої щільності вогню не було ніде в Україні, тільки Донецька та Луганська області потрапили під такі обстріли", - зазначив очільник ОВА.

Водночас, за словами Гайдая, за період з 24 лютого з Луганської області виїхали понад 300 тисяч людей. Всього на Луганщині після окупації в 2014 році частини територій було 650 тисяч громадян.

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