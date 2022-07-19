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Колони з приблизно 1 тис. окупантів рухаються в бік Запоріжжя, - Андрющенко
Декілька колон з окупантами, ймовірно, військовослужбовцями строкової служби, які раніше базувалися на межі Донецької та Запорізької областей, рухаються в бік лінії фронту та обласного центру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.
"Російські військові - близько 1 тис. нелюдів, що базувались на межі Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка – Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялися зі стоянки та вирушили колонами в напрямку Запоріжжя. Більшість особового складу військових - молоді до 23 років, зі слів, частина строковики", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+55 Vadim Dumij
показати весь коментар19.07.2022 13:42
+28 Vladimir Vasilenko 3b525e06
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+23 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар19.07.2022 13:42
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Будь ласка, зачекайте...
Земля їм бетоном.... .
як приїдуть, влаштуються, посеруть...
тоді і бити!
бо дуже тхне, коли на марші(
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
доложил в генеральный штаб и жди спокойно что будет дальше
а наши ребята знают что с ними делать
и не нужно лишний ажиотаж устраивать
они пришли в Украину убивать
пусть рассчитаются не на первый второй а на двухсотый - трехсотый
-так ее нету
-ти жарь-ріба будет!
Ещё суток не прошло, как британцы сказали, что у русских всё очень плохо и они нападают группами до 100 человек. А тут целая 1000
Кто-то свистит ...
оружия такого нет
печалька ((