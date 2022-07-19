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армія рф (16162) Запоріжжя (2185) Андрющенко Петро (692)

Колони з приблизно 1 тис. окупантів рухаються в бік Запоріжжя, - Андрющенко

рф

Декілька колон з окупантами, ймовірно, військовослужбовцями строкової служби, які раніше базувалися на межі Донецької та Запорізької областей, рухаються в бік лінії фронту та обласного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

"Російські військові - близько 1 тис. нелюдів, що базувались на межі Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка – Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялися зі стоянки та вирушили колонами в напрямку Запоріжжя. Більшість особового складу військових - молоді до 23 років, зі слів, частина строковики", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти поновили збір даних для "референдуму" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

Автор: 
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Топ коментарі
+55
Сжечь Химарсами к херам
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19.07.2022 13:42
+28
І шо опять пуста констатація факта а потім констатація за три час вони вже в запоріжжі і винни в цьому СБУ
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19.07.2022 13:45
+23
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.07.2022 13:42
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Сжечь Химарсами к херам
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19.07.2022 13:42 Відповісти
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19.07.2022 14:24 Відповісти
Химарсы на такое мелкое гуано не транжирят. Есть обычная артиллерия и РСЗО
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19.07.2022 16:21 Відповісти
Колона рушила в останню путь.... .
Земля їм бетоном.... .
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19.07.2022 14:58 Відповісти
хаймарси працюють по координатах!
як приїдуть, влаштуються, посеруть...
тоді і бити!
бо дуже тхне, коли на марші(
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19.07.2022 15:14 Відповісти
Лучше Байрактарами !
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19.07.2022 17:51 Відповісти
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.07.2022 13:42 Відповісти
Свіже добриво їде на убой)))
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19.07.2022 13:43 Відповісти
Этих радостных комментариев про свежие удобрения я вообще никак не пойму. Что бы они стали таковыми, их нужно убить, а при военных столкновениях самый вероятный вариант это жертвы с обоих сторон. Каждое новое свинособачье подкрепление это печально, ибо это кровь наших защитников. Лучше радоваться новостям о очередных отказниках и дезертирах.
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19.07.2022 13:56 Відповісти
Оператори Байрактарів та Хаймарсів якось здивовано сприйняли ваш комент про жертви з обох сторін.
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19.07.2022 13:58 Відповісти
Если бы было все так просто, то и жертв бы небыло. Ненаходишь?
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19.07.2022 14:03 Відповісти
Многие представляют войну за сидением в штабе с пультом управления единичных байрактаров, или в поле за сотню километров от линии столкновения орудуя такими же малочисленными хаймерсами, но зачастую забывая о ребятах с лопатами и автоматами которые сдерживают таких же свинособак под обстрелами пулеметов,танков, снайперов, градов и прочей арты.
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19.07.2022 14:17 Відповісти
спросиш об этом пехоту в окопах , которые щас или были на нуле и держали фронт , великоумник.
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19.07.2022 14:31 Відповісти
Они не могут удобрять они только загаживают землю
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19.07.2022 13:57 Відповісти
Это удобрение уже для озимых поехало. Урожай будет !!!
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19.07.2022 13:43 Відповісти
це мені нагадує як колона русні та сєпарів прямувала до Донецька зі Слов'янська у 2014 році, теж всі дивились, як у кіно...
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19.07.2022 13:45 Відповісти
І шо опять пуста констатація факта а потім констатація за три час вони вже в запоріжжі і винни в цьому СБУ
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19.07.2022 13:45 Відповісти
Як висунулись, так і засунуться.
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19.07.2022 13:46 Відповісти
жесть я лужу написяв у комнате под стуло((
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19.07.2022 13:47 Відповісти
Welcome to hell
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19.07.2022 13:48 Відповісти
vse prut i prut....urodi. shtob vi sdohli !
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19.07.2022 13:48 Відповісти
Андрющенко что ты пиарися здесь на цензоре
доложил в генеральный штаб и жди спокойно что будет дальше
а наши ребята знают что с ними делать
и не нужно лишний ажиотаж устраивать
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19.07.2022 13:51 Відповісти
Рука Хаймарса-колоть устала!
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19.07.2022 13:52 Відповісти
Так перехерячьте эту нечисть нахрена писать что это даст?
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19.07.2022 13:56 Відповісти
Судя по новости, ВСУ знают кто, сколько и откуда. Следовательно, количество дохлой кацапни в ближайшее время увеличится.
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19.07.2022 13:57 Відповісти
Хімарси, тооооовсь!
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19.07.2022 13:58 Відповісти
Асфальтом ,"плі"!
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19.07.2022 13:58 Відповісти
1000 это одна БТГ. Скроро к запорожью еще 10 БТГ могут подтянуться бегом из Херсона
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19.07.2022 14:03 Відповісти
Виманюють на м'ясо Хімарси?
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19.07.2022 14:03 Відповісти
на живца хотят хоть один хаймарс поймать? )) по правилам буржуйской рыбалки, "живец должен быть мёртвым". тут это правило просто необходимо соблюдать.
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19.07.2022 14:05 Відповісти
сортировать их еще по возрасту и на срочников - не срочников

они пришли в Украину убивать

пусть рассчитаются не на первый второй а на двухсотый - трехсотый
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19.07.2022 14:06 Відповісти
я так думаю, что у л\с телефоны позабирали три месяца назад и держали их в оцеплении в лесах. Хотя это технически сложно. Скорее всего они просто дебилы.
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19.07.2022 14:07 Відповісти
Работка для Джавелинов появилась...
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19.07.2022 14:21 Відповісти
Ну и где гриль? Фарш идёт на кухню, пора жарить это мясо
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19.07.2022 14:21 Відповісти
Жьора! Жарь рібу
-так ее нету
-ти жарь-ріба будет!
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19.07.2022 14:35 Відповісти
Хлопці,Рубайте свинорилих,щоб їм аж брови позакручувалися в другу сторону
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19.07.2022 15:13 Відповісти
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19.07.2022 17:00 Відповісти
Х.йло наказав за будь-яку ціну, ось і полізли. До хімер, я думаю, справа не дійде, звичайні рзсо та гармати чудово розбирають колони на марші.
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19.07.2022 15:41 Відповісти
"Хаймарси", "три топора", Панцергаубици - ваш зірковий час!
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19.07.2022 16:32 Відповісти
ТЫСЯЧА ???
Ещё суток не прошло, как британцы сказали, что у русских всё очень плохо и они нападают группами до 100 человек. А тут целая 1000
Кто-то свистит ...
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19.07.2022 17:31 Відповісти
Хто, хто... Британці, канєшно. Вони ж гірші за соловбєєву!
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19.07.2022 18:56 Відповісти
Ну і що там з колоною?
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19.07.2022 17:37 Відповісти
Марширує. "Марш єсть організованоє пєрєдвіженіє войск, по дорогам і колонним путям, в колоннах..."
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19.07.2022 19:01 Відповісти
нечем раздолбать колону
оружия такого нет
печалька ((
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19.07.2022 19:04 Відповісти
А хто може пояснити, на якого хуана потрібна була публікація цього допису?
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19.07.2022 20:13 Відповісти
 
 