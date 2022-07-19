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У Брюсселі готують план обмеження споживання газу на випадок надзвичайної ситуації, - Politico

газ

Єврокомісія готує план обмеження споживання газу для країн ЄС на випадок, якщо блок зіткнеться з катастрофічним дефіцитом.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську Правду.

Три дипломатичні джерела у ЄС розповіли, що цю пропозицію планують внести поруч із планом заощадження газу на зимові місяці.

Передбачається, що у разі надзвичайної ситуації, як цілковите припинення постачання газу з Росії, Єврокомісія зможе запровадити обов’язкові до виконання обмеження на споживання газу.

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Російський "Газпром" вже цілковито зупинив або обмежив постачання 12 країнам блоку і є побоювання, що Росія не відновить постачання по "Північному потоку-1" після десятиденної перерви для планових технічних робіт.

План обмеження споживання передбачає прийняття рішення на рівні ЄС кваліфікованою більшістю, відтак окрема країна не зможе заблокувати його. Єврокомісія зможе запустити надзвичайні заходи за власним рішенням або на запит щонайменш двох країн.

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Також йдуть дискусії про вимогу до країн скоротити своє споживання газу у холодну пору року, скоріш за все погодяться щодо скорочення на 10-15%.

Перші обговорення пропозиції плануються у середу, 20 липня.

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А що у нас з газом? Зелень, альо!
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19.07.2022 13:53 Відповісти
Неначясі.
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19.07.2022 13:55 Відповісти
У нас (Ігоря Валеріча) з газом все добре, купує в держави в двічі дешевше і продає в двічі дорожче. Чого вчепилися до чесних людей? (Сарказм)
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19.07.2022 13:56 Відповісти
 
 