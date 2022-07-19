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Маріуполь (3205) окупація (6526) катування (580) Бойченко (88)

Окупанти утримують у "фільтраційних центрах" Маріуполя понад 10 тисяч людей, - мер Бойченко

табори,фільтраційні,фільтрація

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі і ближніх населених пунктах діють чотири "фільтраційні центри", де утримується вже понад 10 тисяч людей.

Про це на брифінгу повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фільтраційні центри" є і у місті Маріуполь, і поза межами міста, їх чотири працювало весь цей час. І вони, на жаль, полонили понад 10 тисяч місцевого населення", - сказав він.

За словами Бойченка, у полоні перебувають держслужбовці, муніципальні працівники, яких загарбники затримали та піддають тортурам.

"Є така інформація, що один з керівників одного з міст поблизу Маріуполя не витримав цих тортур і, на жаль, загинув у тюрмі. Його полонили, оголосили вирок так званого "суду ДНР"... І таких випадків дуже багато. Тому що там вони (загарбники. - Ред.) тиснуть, щоб полонені переходили на бік "ДНР", РФ і працювали на них. Люди не погоджуються", - зазначив міський голова.

Він додав, що у цих "фільтраційних центрах", тюрмах, немає медичного обслуговування, і якщо з людиною щось трапляється, "там немає лікарів, які б урятували життя, тому в тих тюрмах вже багато загинуло наших маріупольців".

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За словами Бойченка, в одному з таких "фільтраційних центрів" загарбники тримають наразі майже дві тисячі чоловіків.

"Ми розуміємо, для чого вони це роблять. Вони оголосили, що десь у вересні будуть роздавати оці папірці, які мають назву паспортів російської федерації. І це відразу квиток на фронт", - заявив мер.

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Топ коментарі
+6
Как спится, интересно, нашему недоделанному недонаполеону, зная, что это, как и десятки тысяч невинных жертв - все на его совести? Или шелест бабла давно заглушил тихий голос его совести?

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19.07.2022 14:20
+6
навіщо ці сором'язливі "фільтраційни центри"? Є точна назва-концтабори.
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19.07.2022 14:35
+5
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19.07.2022 14:23
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Как спится, интересно, нашему недоделанному недонаполеону, зная, что это, как и десятки тысяч невинных жертв - все на его совести? Или шелест бабла давно заглушил тихий голос его совести?

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19.07.2022 14:20 Відповісти
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19.07.2022 14:23 Відповісти
а можна видати нашим ракетам кординати будинкiв для спить адмiнicтрацiя?
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19.07.2022 14:29 Відповісти
Це все зрозуміло. Але чому мовчить Тульман?
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19.07.2022 14:30 Відповісти
Хероїчний "мер" а за сумісництвом шавка вбивці, рекетира і казнокрада ахметова! У якого було щонайменше 4 доби з 24.02.2022 щоб почати евакуацію за допомогою комунального транспорту. Чи що не було міських автобусів, вантажівок. Так ризиковано але що робить. Але воно обрало не робити ніху* а тепер свій грьобаний писок не може стулити. Катострофа міста Маріуполя і батальйону справжніх україських воїнів - Азову на руках не тільки кацапстану та уйла але і центральної Київської влади і муніціпальної влади Маріуполя які не провели массову евакуацію і відвели військові підрозділи що прикривали тили міста. І цими заявами у дусі капітана Очевидності оця істота "мер" або городський голова якщо по-нормальному цього ніколи не приховає!
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19.07.2022 14:34 Відповісти
Це дійсно так, Джефф! 26 лютого Бойченко покинув Маріуполь. Як він це пояснив у своєму інтерв'ю сайту 0629, він виконував наказ війського керівництва. Нібито, обстрілючи Східний м-н і Сартану, російські війська мали на меті арешт і знищення саме мера міста. Саме на нього йшло полювання. Це не я придумав, це він сказав у своєму інтерв'ю.
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19.07.2022 15:00 Відповісти
Він ригівське лайно яке звикло жити у своїй феодально-мафіозній реальності, на країну, її майбутнє на співгромадян цьому лайну насрати. Тому до них не має бути жодного толераного ставлення. Україні необхідна дефіодалізація і демафіоізація. Без цього ані країни а ні майбутньго не буде.
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19.07.2022 21:54 Відповісти
навіщо ці сором'язливі "фільтраційни центри"? Є точна назва-концтабори.
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19.07.2022 14:35 Відповісти
Концлагерь Гулаг хмырь мавзолейный придумал... полумиллионного города осталось тыщ 20...
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19.07.2022 14:44 Відповісти
Це пекло пекельне на землі.... На клятому ЗЕмарафоні вже і не згадують ні про Маріуполь ні про азовців! Виродки кончені! Ніхто з кулеб і журналюги нічого про ці концтабори не кажуть в іноземних змі... уявіть зараз всі себе на місці Маріупольців 4місяці там провести, і не відомо коли звільнення....
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19.07.2022 17:45 Відповісти
 
 