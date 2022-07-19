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біженці (1762) США (20990) гуманітарна допомога (962)

З кінця квітня до США виїхали понад 6 тисяч українців. Понад 45 тисяч американців готові допомогати нашим біженцям фінансово

біженці

Для біженців з України з 25 квітня діє соціальна програма під назвою Uniting for Ukraine ("Єднання заради України"). Нею скористалися вже понад 6500 наших громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідно до умов програми, громадяни України отримують право на в'їзд та проживання протягом двох років. Однак перебування українця чи українки в США має фінансувати спонсор - громадянин Штатів.

За даними Служби громадянства та імміграції США, понад 45 000 американців вже подали заявки, щоб стати спонсором для українців.

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Також програма передбачає федеральні пільги для біженців. Щоб їх отримати, слід заповнити окрему форму в департаменті соціальних служб на допомогу від держави після перетину кордону США.

Деякі пільги надаються лише владою окремого штату, тож можуть відрізнятись залежно від місця проживання у США. Також українці мають право в рамках програми подати документи на отримання дозволу на роботу.

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наші біженці вже давно працюють по Європах..і не один рік..але як доходить до статусу..то скоріше арабам дадуть проживання та допомогу по безробіттю,ніж українцям ,які по Ітіліях..Португалях ..Німеччинах ґарують..
ось як приклад уряд Швейцарії,навіть пораненим не допоможуть
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19.07.2022 15:03 Відповісти
Терміновий дозвіл на роботу коштує майже $700 і тому що у всіх є спонсори не можна подіти заяву на безкоштовне отримання. За adjustment of status ще $500 із своєї кишені
Ніякої підтримки з рентою житла чи медичним страхуванням
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19.07.2022 15:15 Відповісти
Маленькая часть из тех, кто мечтал уехать в штаты навсегда. Больше половины останутся, но много и возвратятся. Там не мед, особенно сейчас, пахать нужно за троих.
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19.07.2022 17:50 Відповісти
 
 