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звільнення (2623) Венедіктова (829) Офіс Генпрокурора (3157)

Я не трималась за крісло, - Венедіктова прокоментувала звільнення з посади генпрокурора

венедіктова

Перезавантаження відбулося на всіх рівнях прокуратури, що дало змогу інституції з гідністю прийняти найважчий виклик російської агресії.

Про це ексгенпрокурор Ірина Венедіктова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Солдат в окопі не має сумніватися у владі - я не трималась за крісло. Верховна Рада підтримала рішення президента. Найголовніше в державі - це люди і інституції, яку роблять державу державою! На сьогоднішній день найголовніша мета - це якнайшвидша перемога у війні. Потім - побудова нової держави, держави верховенства права і демократії", - зазначила вона.

Чиновниця зазначила, що пишається тією системою прокуратури, яку сьогодні залишає.

"Результат, який ми показали, став можливий завдяки реформі президента, яку ми провели протягом двох років і яка стала безпрецедентним прикладом успіху. Вперше за 30 років перезавантаження відбулося на всіх рівнях прокуратури. Це оцінили і міжнародні партнери.

І наша стабільна інституція з гідністю прийняла найважчий виклик російської агресії. Прокурори стали на бій за справедливість заради жертв жахливих воєнних злочинів. Українська система правосуддя вже розпочала виносити вироки тим, хто вбивав, обстрілював і грабував", - нагадує Венедіктова.

Вона зауважила, що українська сторона створила міцну міжнародну юридичну коаліцію: 18 держав ведуть національні розслідування, найбільша Спільна слідча група на базі Євроюсту із 6 країн та вперше в історії Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду працює єдиним механізмом на результат. Ми встановили плідну оперативну співпрацю із командою Прокурора МКС Каріма Хана і підтримуємо його незалежне розслідування, щоб справи про російські звірства в Україні були якнайшвидше розглянуті в Гаазі. З нами "на землі" французькі місії, експерти АСА, створеної для нас США, ЄС та Великобританією, рада військових фахівців. Ця комплексна машина має продовжувати працювати заради подолання безкарності.

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Венедіктова також подякувала всім за віддану працю в інтересах України. 

"Я рада, що сьогодні держава одержала нарешті антикорупційного прокурора, який очолить цей надважливий напрям", - додала вона.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

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Топ коментарі
+19
и Зеленский не держится за кресло. И что?
К тому же Зеля говорил, что если хоть раз нарушит Закон, то уйдет сам. Ну и что?
Все вы "честные" задним числом...
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19.07.2022 14:34
+15
Якого х@ра ви три роки боролися проти Порошенка, а не проти путіна ?
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19.07.2022 14:41
+14
за очко государеве ти трималась
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19.07.2022 14:28
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Головне для неї це було втриматись у кріслі? О, такої. Працювала.
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19.07.2022 14:24 Відповісти
Пристосовувалася,як могла....Й більше бачиться-нічого
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19.07.2022 14:27 Відповісти
Не трималась за крісло - буде триматись за шконку...
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19.07.2022 17:20 Відповісти
Якби нетрималася за крісло,поводилася ,б,як порядна людина! А,так:- нісе-ніте,підпарканна давалка...
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19.07.2022 14:26 Відповісти
хтось ще таке бере?
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19.07.2022 15:46 Відповісти
Венедіктова не визнає що вона повний Ноль, аж дзвинить.
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19.07.2022 14:28 Відповісти
за очко государеве ти трималась
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19.07.2022 14:28 Відповісти
Президент закінчив війну в своїй голові а вона провела реформу прокуратури напевно теж тільки в своїй голові
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19.07.2022 14:34 Відповісти
и Зеленский не держится за кресло. И что?
К тому же Зеля говорил, что если хоть раз нарушит Закон, то уйдет сам. Ну и что?
Все вы "честные" задним числом...
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19.07.2022 14:34 Відповісти
Вона бреше як собака Сірко. Але той ще буде замість ії буде ще гірше
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19.07.2022 14:35 Відповісти
ЮГік напрягся...
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19.07.2022 14:35 Відповісти
хто такий ЮГік і чому він напрягся?
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19.07.2022 14:37 Відповісти
Ну просто отлично , что наконец-то убрали эту дурепу Венидиктову!!Жаль только , что пропущенное время не вернёшь!! А реформ никаких в прокуратуре не было за время венидиктовой!! каждый прокурор на местах воровал столько , сколько мог и делал что хотел!! Может кто-то помнит хоть одно громкое дело венидиктовой, про взяточников или олигархов или предателей родины типа Хомчака ли тарана, Портнова или депутата, любителя Лукашенко, Шевченко??. Как бы не так!!...... Да и она , не уходит бедной овечкой!! наворовала прилично.
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19.07.2022 14:39 Відповісти
я пам"ятаю!
як зараз пам"ятаю!
ні однієї справи!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.07.2022 15:11 Відповісти
Я не трималась за крісло, - Венедіктова ...
----------------------------------------------------
Врет как дышит.
Ведь только вчера:
Венедіктова зустрічалась із Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась
джерела Джерело:
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19.07.2022 14:40 Відповісти
Венедіктова зустрічалась із Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась

та вони ж не для того зустрічалися )))
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19.07.2022 14:55 Відповісти
Конечно.....
Она требовала гарантий, что уголовки на нее не будет и Зеленский все подчистит как ДБР.....
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19.07.2022 18:09 Відповісти
Якого х@ра ви три роки боролися проти Порошенка, а не проти путіна ?
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19.07.2022 14:41 Відповісти
Конечно не тримається, потомучто надо по быстрому валить пока власть не сменилась.
А то при новой власти ее бы судили с конфискацией
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19.07.2022 14:43 Відповісти
Верховенство права вы вспоминаете только в крайних для вас случаях, а чтож так и не удосужилась за такое время поставить подпись о назначении уже выбранного руководителя САП? Вот на этом месте Верховенство права отошло на задний план, победили другие интересы. Ну хоть перед своим уходом могла поступить согласно букве закона,но....Какие вы все таки лживые,лицемерные и продажные.
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19.07.2022 14:46 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/7205 Тарас Чорновіл : (про проблеми Zе і *ОПи з цим звільненням):
Посилаючись на норми того (зфальшованого слугами) закону, Зеленський постарався зробити приємно своєму поводирю - відсторонив/усунув генпрокурорку й голову СБУ та призначив на їх місце виконувачів обов'язків із списку Єрмака-Татарова. А це незаконно і Венедіктова про це відразу заявила. Бо не може бути норма якогось кон'юнктурного й безправного закону вище прямої норми Конституції. Адже ні генпрокурора, ні голову СБУ президент не призначає, їх призначає/схвалює Верховна Рада лише за поданням президента. І це вже запахло антиконституційним заколотом опи та узурпацією владних повноважень. А стежать за ними зараз уважно в усьому світі (окрема подяка пані Спартц). Усі права президента перелічені в тій самій Конституції. Виключний перелік. І не може він відстороняти зазначених у Конституції посадовців. З позаконституційних Єрмака, Татарова, Смірнова, Тимошенка може хоч фарш молоти, але ж боїться, а конституційних у неправовий спосіб не може. Треба таки звільняти. Радою.

Тому поспіхом наклепали на коліні проєкт постанови про звільнення Венедіктової та внесли в Раду. Ніби виправили одне, а вклепалися в інше. Закон про правовий режим воєнного стану забороняє звільняти певний перелік посадовців, у тому числі й з органів прокуратури. Так, вони вже наплювали на закон, коли під кон'юнктурку звільняли омбудсменку (вона також у цьому списку табу), але там уся відповідальність нардепів і Стефанчука, який поставив на голосування незаконне рішення. А тут же злочин ініціював і скоїв уже сам прєzєдєнт... Забігли вони по мінному полю вже занадто далеко, повертатися не стануть. ... Звісно, головним підсудним колись стане той, хто указ підписав. Але до відома Єрмака й Татарова, є таке гарне формулювання в нас у кримінальному праві, як "схиляння до скоєння злочину", тому колись сядуть усі. Якщо до того часу не зруйнують країну.
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19.07.2022 15:03 Відповісти
P.S.: Усі колишні та ще й незаконно звільнені з часом стають дуже балакучими на всіляких комісіях та слідчих групах; он, екс-прем'єр Гончарук усі кабінети в США обійшов та про все свідчення надав. А за ним походив екс-генпрокурор Рябошапка. Йому самому від злочинних рішень відбілюватися треба, тому й свідчитиме активніше. Через це його пробували незаконно затримати в країні (він має право на законний виїзд), але прорвався, буде ще злішим. А тепер на черзі Венедіктова й Баканов. Ці стільки натворили, що для виправдання мусять потопити не менше десятка найвищих босів включно із Зеленським. Це повноцінно запрацює вже після війни. А Зеленському зараз пора б засвоїти, що чим глибше заходиш на мінне поле, тим менше шансів звідти вибратися...
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19.07.2022 15:05 Відповісти
«Результат, який ми показали, став можливий завдяки реформі президента»
Лизнула наостанок!
Правда результат такий же хріновий, як і реформи преЗе!дента!
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19.07.2022 15:12 Відповісти
шо не говори а стусан получила давай досвидос...
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19.07.2022 15:17 Відповісти
Я не тримаюся за місце на якому була, я пишаюся виконаною роботою, просто настав мій час і мене замінили...
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19.07.2022 15:30 Відповісти
Просто розвідка США не спить, на всіх мають компромат
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19.07.2022 15:35 Відповісти
Все,по троху,вимальовується.Те,що прокурора САП призначили,але ще не затвердили в ОПУ,майже МИТТЄВО пцсля звільнення Венедиктової,може підтвердити,що ОПУ РЕАЛЬНО боявся пари Венедиктова-Клименко.Посадивши ,в крісло голоаного в гпу,свою людину вони дали хід призначенню.
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19.07.2022 15:35 Відповісти
Маланские маневры! ОНи думают, шо если прокурор Фима не имеет претензий, то можно жить спокойно. Но сосед Федя - не прокурор Фима! Читайте астрофизика Шульмана - самый умный и похоже, единственный порядочный, среди всех вас, шинкарей и арендаторов!
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19.07.2022 16:29 Відповісти
Дивлячись, хто оплачував цей замовний "банкет" і хто надавав "замовлення"...
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19.07.2022 15:43 Відповісти
Я не трималась за крісло, я просто лише прикипіла до нього...
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19.07.2022 16:19 Відповісти
Ну вот и пошла "Венедиктовна"...

И шо, кто-то может вздохнуть с облегчением?

Чем глубже тонеи, тем все вокруг зеленее и темнее...
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19.07.2022 16:25 Відповісти
Знаю короткий анекдот : Я не трималась за крісло - Венедіктова.
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19.07.2022 19:22 Відповісти
 
 