Я не трималась за крісло, - Венедіктова прокоментувала звільнення з посади генпрокурора
Перезавантаження відбулося на всіх рівнях прокуратури, що дало змогу інституції з гідністю прийняти найважчий виклик російської агресії.
Про це ексгенпрокурор Ірина Венедіктова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Солдат в окопі не має сумніватися у владі - я не трималась за крісло. Верховна Рада підтримала рішення президента. Найголовніше в державі - це люди і інституції, яку роблять державу державою! На сьогоднішній день найголовніша мета - це якнайшвидша перемога у війні. Потім - побудова нової держави, держави верховенства права і демократії", - зазначила вона.
Чиновниця зазначила, що пишається тією системою прокуратури, яку сьогодні залишає.
"Результат, який ми показали, став можливий завдяки реформі президента, яку ми провели протягом двох років і яка стала безпрецедентним прикладом успіху. Вперше за 30 років перезавантаження відбулося на всіх рівнях прокуратури. Це оцінили і міжнародні партнери.
І наша стабільна інституція з гідністю прийняла найважчий виклик російської агресії. Прокурори стали на бій за справедливість заради жертв жахливих воєнних злочинів. Українська система правосуддя вже розпочала виносити вироки тим, хто вбивав, обстрілював і грабував", - нагадує Венедіктова.
Вона зауважила, що українська сторона створила міцну міжнародну юридичну коаліцію: 18 держав ведуть національні розслідування, найбільша Спільна слідча група на базі Євроюсту із 6 країн та вперше в історії Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду працює єдиним механізмом на результат. Ми встановили плідну оперативну співпрацю із командою Прокурора МКС Каріма Хана і підтримуємо його незалежне розслідування, щоб справи про російські звірства в Україні були якнайшвидше розглянуті в Гаазі. З нами "на землі" французькі місії, експерти АСА, створеної для нас США, ЄС та Великобританією, рада військових фахівців. Ця комплексна машина має продовжувати працювати заради подолання безкарності.
Венедіктова також подякувала всім за віддану працю в інтересах України.
"Я рада, що сьогодні держава одержала нарешті антикорупційного прокурора, який очолить цей надважливий напрям", - додала вона.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.
Будь ласка, зачекайте...
К тому же Зеля говорил, что если хоть раз нарушит Закон, то уйдет сам. Ну и что?
Все вы "честные" задним числом...
як зараз пам"ятаю!
ні однієї справи!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Врет как дышит.
Ведь только вчера:
Венедіктова зустрічалась із Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась
джерела Джерело:
та вони ж не для того зустрічалися )))
Она требовала гарантий, что уголовки на нее не будет и Зеленский все подчистит как ДБР.....
А то при новой власти ее бы судили с конфискацией
Посилаючись на норми того (зфальшованого слугами) закону, Зеленський постарався зробити приємно своєму поводирю - відсторонив/усунув генпрокурорку й голову СБУ та призначив на їх місце виконувачів обов'язків із списку Єрмака-Татарова. А це незаконно і Венедіктова про це відразу заявила. Бо не може бути норма якогось кон'юнктурного й безправного закону вище прямої норми Конституції. Адже ні генпрокурора, ні голову СБУ президент не призначає, їх призначає/схвалює Верховна Рада лише за поданням президента. І це вже запахло антиконституційним заколотом опи та узурпацією владних повноважень. А стежать за ними зараз уважно в усьому світі (окрема подяка пані Спартц). Усі права президента перелічені в тій самій Конституції. Виключний перелік. І не може він відстороняти зазначених у Конституції посадовців. З позаконституційних Єрмака, Татарова, Смірнова, Тимошенка може хоч фарш молоти, але ж боїться, а конституційних у неправовий спосіб не може. Треба таки звільняти. Радою.
Тому поспіхом наклепали на коліні проєкт постанови про звільнення Венедіктової та внесли в Раду. Ніби виправили одне, а вклепалися в інше. Закон про правовий режим воєнного стану забороняє звільняти певний перелік посадовців, у тому числі й з органів прокуратури. Так, вони вже наплювали на закон, коли під кон'юнктурку звільняли омбудсменку (вона також у цьому списку табу), але там уся відповідальність нардепів і Стефанчука, який поставив на голосування незаконне рішення. А тут же злочин ініціював і скоїв уже сам прєzєдєнт... Забігли вони по мінному полю вже занадто далеко, повертатися не стануть. ... Звісно, головним підсудним колись стане той, хто указ підписав. Але до відома Єрмака й Татарова, є таке гарне формулювання в нас у кримінальному праві, як "схиляння до скоєння злочину", тому колись сядуть усі. Якщо до того часу не зруйнують країну.
Лизнула наостанок!
Правда результат такий же хріновий, як і реформи преЗе!дента!
И шо, кто-то может вздохнуть с облегчением?
Чем глубже тонеи, тем все вокруг зеленее и темнее...