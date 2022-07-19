ЄС має перебудувати відносини з Росією, зокрема візову політику, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Міністр закордонних справ Чеської республіки Ян Ліпавський вважає, що, зважаючи на російську агресію проти України, завданням Європейського союзу сьогодні є перебудувати свої відносини з Росією. На його думку, нинішнє ставлення ЄС до Росії застаріло.

Про це, як повідомляють ЗМІ, Ян Ліпавський заявив на зустрічі міністрів закордонних cправ ЄС в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Оскільки Росія порушила діалог з ЄС, потрібно також переоцінки деякі вже чинні договори, зокрема, договір між ЄС та Росією про візову політику, вважає Ян Ліпавський.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни проти України 25 лютого уряд Чехії ухвалив рішення, на основі якого припинено видачу віз на в’їзд до Чеської республіки громадянам Росії й Білорусі. Рішення буде чинним до кінця березня 2023 року.

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