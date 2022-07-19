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ЄС має перебудувати відносини з Росією, зокрема візову політику, - глава МЗС Чехії Ліпавський

мзс,чехія,ліпавський

Міністр закордонних справ Чеської республіки Ян Ліпавський вважає, що, зважаючи на російську агресію проти України, завданням Європейського союзу сьогодні є перебудувати свої відносини з Росією. На його думку, нинішнє ставлення ЄС до Росії застаріло.

Про це, як повідомляють ЗМІ, Ян Ліпавський заявив на зустрічі міністрів закордонних cправ ЄС в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Оскільки Росія порушила діалог з ЄС, потрібно також переоцінки деякі вже чинні договори, зокрема, договір між ЄС та Росією про візову політику, вважає Ян Ліпавський.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни проти України 25 лютого уряд Чехії ухвалив рішення, на основі якого припинено видачу віз на в’їзд до Чеської республіки громадянам Росії й Білорусі. Рішення буде чинним до кінця березня 2023 року.

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Топ коментарі
+11
Цю недокраїне потрібно жорстко ізолювати. Ні якого туризму і покупок нерухомості , у Європі. Бажано щоб те лайно що живе, з валізами і сім,ями виселили у Рашку і забули про них. ТОді буде толк.
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19.07.2022 14:35
+11
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19.07.2022 14:43
+4
Не перебудувати, а розірвати - принаймні, до краху тамошнього режиму.
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19.07.2022 14:45
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Цю недокраїне потрібно жорстко ізолювати. Ні якого туризму і покупок нерухомості , у Європі. Бажано щоб те лайно що живе, з валізами і сім,ями виселили у Рашку і забули про них. ТОді буде толк.
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19.07.2022 14:35 Відповісти
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19.07.2022 14:43 Відповісти


Jan Lipavský - Ян Липавски, но не в коем случае русзим Липавский. Предвидя следующий вопросы - передайте по цепочке, на Радио Свобода и дальше.
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19.07.2022 14:44 Відповісти
Не перебудувати, а розірвати - принаймні, до краху тамошнього режиму.
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19.07.2022 14:45 Відповісти
А що там перебудовувати? Не видавати візи, тай все.
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19.07.2022 14:50 Відповісти
іншими словами, рабів до раю не пускають. )
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19.07.2022 15:05 Відповісти
зробіть щоб кацапи отримували європейські візи у львові а так як у нас візовий режим з кацапнєю то за українськими візами нехай їдуть отримувати в португалію як варіант
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19.07.2022 15:33 Відповісти
а щоб поїхати за українськими візами до португалії треба приїхати до львова
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19.07.2022 15:35 Відповісти
Вам ще не достатньо кацапо-орди в Українi, що ви ще додатково кличете їх у Львiв?
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19.07.2022 16:32 Відповісти
Щоб ви знали дещо про Львів: кацапні тут зараз більше, ніж мабуть деінде в Україні. Вони набігли сюди з зони бойових дій на лексусах і мерседесах, скаржаться, що тут самі бендери, і перечікують війну, сподіваючись, що путін прійдет, парядок навєдйот. Дорогих машин з номерами східноукраїнських міст тут більше, ніж місцевих.
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19.07.2022 18:19 Відповісти
 
 