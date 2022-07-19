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Новини Війна
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Вінниця (608) обстріл (27076) Борзов Сергій (50)

54 поранених внаслідок обстрілу Вінниці досі перебувають у лікарнях, 8 осіб у важкому стані, - ОВА

вінниця

Внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами у лікарнях досі перебувають 54 особи.

Про це поінформував голова ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"54 поранених досі у лікарнях Вінниці. 8 - у важкому стані. У критичному - 20-річна дівчина із 98% опіків…

До Львова доправили 8-річного Романа. Його мама загинула... У Польщі шукають лікарню, де займаються лікуваннями опіків такого типу, які має Рома.
Окрім дитини, до Львівського опікового центру уже транспортували 4 пацієнтів. Ще двох готують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Також читайте: Число жертв удару РФ по Вінниці зросло до 25: померла лікарка. ФОТО

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Пора поРашу говном обстреливать
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19.07.2022 14:49 Відповісти
Давно пора обстрілювати.
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19.07.2022 19:03 Відповісти
 
 