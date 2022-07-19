В Єврокомісії готуються, що Росія не відновить роботу "Північного потоку", - комісар з питань бюджету Ган
Європейська комісія не очікує, що Росія відновить роботу ключового газопроводу цього тижня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо з припущенням, що він не повернеться до роботи. І в такому випадку потрібно вживати певних додаткових заходів", - сказав 1 липня комісар з питань бюджету Йоганнес Ган.
На думку журналістів, ці заяви є найчіткішим свідченням того, що блок готується до найгіршого.
Видання нагадує, що Росія заявляє про плани щодо відновлення використання "Північного потоку" після планового ремонту 21 липня. Однак в Європі зростає побоювання, що цього може не статися, особливо після того, як Росія скоротила постачання минулого місяця, посилаючись на затримки через санкції.
Москва і ПАТ "Газпром" не дали жодних вказівок на те, що "Північний потік" відновить роботу 21 липня.
У виданні припускають, що припинення поставок російського газу до ЄС може мати катастрофічні наслідки для промисловості, тому країни намагаються знайти альтернативні постачання. Німеччина особливо залежить від російського газу, і скорочення поставок спонукало основного імпортера газу компанію Uniper SE попросити допомоги в уряду.
Європейська комісія має оприлюднити 20 липня план скоординованого скорочення попиту на газ, щоб пом’якшити наслідки потенційного відключення газопостачання Москвою. Вона розглядає набір рекомендацій для держав-членів, включаючи добровільне скорочення використання опалення та деякі ринкові заходи. Комісія також може вимагати права примусово скорочувати споживання, якщо це буде потрібно пізніше.
Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу "Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.
Турбіни для прокачки газу виготовлені в Канаді. Там вони регулярно проходять технічне обслуговування на підприємствах Siemens Energy AG. Одна з турбін була відправлена в Монреаль на капітальний ремонт.
Київ звернувся до Канади з проханням не повертати Росії турбіну, посилаючись на санкції, які забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Німеччина навпаки активно вмовляла партнерів повернути агрегат, щоб у РФ не було приводу для скорочення постачання газу до ФРН.
10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що відремонтовану турбіну Siemens повернуть.
Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.
В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.
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но и старший газманов мудло и младший заднеприводный его сынок - ***** уродливый.
tak shto - mozhno tolko "pozdravitj" vseh nemcev s nasledkami pravlenija frau shtazi. kushaite , neabljapaites
Июль 2022 - русские отключили сев поток 1. Германия без газа
Ай-ай-ай, а что случилось, господа бюргеры? Власть в россии поменялась? Да вроде нет. Друг владимир как всегда у власти