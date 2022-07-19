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Новини Війна
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Миколаївська область (2207)

$100 платитимуть за "здачу" коригувальників вогню військ РФ на Миколаївщині - ІНСТРУКЦІЯ

затримання

В Миколаївській обласній військовій адміністрації обіцяють винагороду у $100 за допомогу у викритті коригувальників вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових рф та допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку - [email protected]

1. ПІБ особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).

2. Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим рф.

3. ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин. Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100$", - пояснили в обласній адміністрації.

Також читайте: За минулу добу внаслідок обстрілів Миколаївщини поранень зазнали 29 осіб, - облрада

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Топ коментарі
+9
Все це фігня.Поки не будуть карати,по закону військового часу,все інше не спрацює.Я вже не кажу про умови які прописали.Людина,яка випадково почує розмову корегувальника,вимушена все у нього випитати,щоб подзвонити?БРЄД!
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19.07.2022 15:28
+8
Хорошая идея, только исполнение отвратительное .. Чтобы выполнить п.2 надо самому быть разведчиком.
Вывод - очередной дешевый популизм, рассчитанный на лохов
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19.07.2022 15:12
+6
Русня показала гауляйтера Херсонщини Сальда вперше за тиждень. За цей час з'являлися чутки про його підрив та отруєння. Виглядає якось він хєровасто
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19.07.2022 15:05
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Русня показала гауляйтера Херсонщини Сальда вперше за тиждень. За цей час з'являлися чутки про його підрив та отруєння. Виглядає якось він хєровасто
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19.07.2022 15:05 Відповісти
Бухарік.
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19.07.2022 15:19 Відповісти
як на мене, гарно виглядає, ну впав кілька разів на пику, буває
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19.07.2022 15:22 Відповісти
..налицо предательство Украины
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19.07.2022 15:34 Відповісти
Хреново дело, если нам за то что б нас не бомбили платить нужно.
Неуж то мы реально "хохлы" а не "Укринцы"
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19.07.2022 15:12 Відповісти
Не кипишуй. Это же пиар "весельчака" Кима. Почитай п.п. 1.2. "Условий..." и все поймешь.
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19.07.2022 15:15 Відповісти
Согласен. Дешовый пиар
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19.07.2022 15:17 Відповісти
Хорошая идея, только исполнение отвратительное .. Чтобы выполнить п.2 надо самому быть разведчиком.
Вывод - очередной дешевый популизм, рассчитанный на лохов
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19.07.2022 15:12 Відповісти
це зроблено для того, щоб демотивувати коригувальників, а не заохотити наших добрих людей
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19.07.2022 15:24 Відповісти
Сейчас наливайки поднимутся! Их клиенты начнут друг друга сдавать за копейку малую)
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19.07.2022 15:23 Відповісти
Все це фігня.Поки не будуть карати,по закону військового часу,все інше не спрацює.Я вже не кажу про умови які прописали.Людина,яка випадково почує розмову корегувальника,вимушена все у нього випитати,щоб подзвонити?БРЄД!
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19.07.2022 15:28 Відповісти
скажу вам більше - андроід девелопер на апворці працює по $150 на годину, роботи необмежена кількість, вистачить на тисячу років, ризика - зеро, тільки повага й бенефітси
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19.07.2022 15:36 Відповісти
А якщо принести тільки голову зрадника, то скільки заплатять?
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19.07.2022 15:38 Відповісти
srazu vidno - delovoi chelovek
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19.07.2022 15:43 Відповісти
Бред. На улице видишь чувака, снимающего военный обьект. Подходишь, просишь паспортные данные , уточняешь, что для получения 100 долларв, дома составляешь "детальний опис" , прикладываешь уопию своего паспорта. ВСЕ пиар, как у нормальеых зеленых цыркачей.
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19.07.2022 15:45 Відповісти
Така пенисня))) Кто придумал этот анекдот? Не из 95 квартила взяли?
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19.07.2022 16:34 Відповісти
Достатньо смартфона підозрюваного з доказами і великого пальця в целофановому пакеті
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19.07.2022 16:37 Відповісти
Дожили

То есть обычной логики и патриотизма уже недостаточно ?!
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19.07.2022 17:20 Відповісти
Зеленые нищеброды, 1000 баксов мало за это...
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19.07.2022 17:44 Відповісти
малавата будєт
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19.07.2022 18:17 Відповісти
необходимо как минимум 1000 $
тогда носом будут рыть, но найдут и сбу не понадобится
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19.07.2022 19:02 Відповісти
 
 